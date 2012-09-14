Рестайлинг Citroen C-Elysee - Модный наряд

Рестайлинг компактного седана Citroen C-Elysee преследовал цель добавить бюджетной модели изящества, комфорта и престижности

Дизайнеры удачно доработали фронтальную часть – бамперы, решетку радиатора и светотехнику. Над секциями «противотуманок» появились светодиодные полосы, а сзади выигрышно смотрятся фонари с 3D-графикой. В салоне улучшены материалы отделки. Стала доступна мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой технологий Android Auto и Apple CarPlay, навигацией, голосовым управлением и громкой связью по протоколу Bluetooth. Седан продолжат комплектовать бензиновыми моторами объемом 1,2 и 1,6 л мощностью 82 и 115 л.с., а также дизелем объемом 1,6 л, доступным в исполнении 92 и 100 л.с. По умолчанию предлагается 6-ступенчатая «механика». На смену устаревшему 4-диапазонному «автомату» пришел 6-диапазонный от Aisin.