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дек 2016

Рестайлинг Citroen C-Elysee - Модный наряд

Новый Citroen C-Elysee - Citroen C-Elysee 2017 Модный наряд
Рестайлинг компактного седана Citroen C-Elysee преследовал цель добавить бюджетной модели изящества, комфорта и престижности

Дизайнеры удачно доработали фронтальную часть – бамперы, решетку радиатора и светотехнику. Над секциями «противотуманок» появились светодиодные полосы, а сзади выигрышно смотрятся фонари с 3D-графикой. В салоне улучшены материалы отделки. Стала доступна мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой технологий Android Auto и Apple CarPlay, навигацией, голосовым управлением и громкой связью по протоколу Bluetooth. Седан продолжат комплектовать бензиновыми моторами объемом 1,2 и 1,6 л мощностью 82 и 115 л.с., а также дизелем объемом 1,6 л, доступным в исполнении 92 и 100 л.с. По умолчанию предлагается 6-ступенчатая «механика». На смену устаревшему 4-диапазонному «автомату» пришел 6-диапазонный от Aisin.

Фото Citroen C-Elysee

  • Citroen C-Elysee 2017 Модный наряд
  • Citroen C-Elysee 2017 вид спереди
  • Citroen C-Elysee 2017 вид сверху
  • Citroen C-Elysee 2017 вид сбоку
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Citroen C-Elysee

Citroen C-Elysee
Тест-драйвов
2
Двигателей
4
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 734 000
до 944 000
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Новинка на авторынке:

Citroen C-Elysee

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