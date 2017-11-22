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ноя 2017

Концепт Daihatsu DN Trec - Вписаться в тренд

Новый Daihatsu DN Trec - Daihatsu DN Trec Concept 2017 Вписаться в тренд
Компания Daihatsu готовится потеснить конкурентов в сегменте субкомпактных кроссоверов с новой моделью DN Trec

Потенциальный конкурент KIA Soul, Citroen C3 Aircross и Ford EcoSport дебютировал на Токийском международном автосалоне в виде концепта. Новинка выглядит в меру консервативно и в некоторых ракурсах напоминает KIA Soul и Range Rover Evoque. Габариты составляют 3980х1695х1600 мм, и, стало быть, упор сделан на маневренность и удобство парковки. Футуристические решения типа распашных дверей и видеокамер, установленных на месте традиционных внешних зеркал, вряд ли доберутся до серии. А вот салон (где цифровая «приборка» объединена с сенсорным экраном, на консоль выведены селектор трансмиссии и тумблер выбора режимов движения, а ковшеобразные кресла разделены мощным тоннелем) вполне может сохраниться и в производственной версии. Ожидается, что серийный вариант представят в 2018 году и она получит линейку бензиновых турбомоторов объемом 1 л и гибридную силовую установку на основе 1,2-литрового бензинового «атмосферника» и электродвигателя. В качестве трансмиссии предусмотрен бесступенчатый вариатор. Информация о типе привода и дорожном просвете, так же, как и характеристики силовой линейки, на данном этапе не раскрываются.

Фото Daihatsu DN Trec

  • Daihatsu DN Trec Concept 2017 Вписаться в тренд
  • Daihatsu DN Trec Concept 2017 вид спереди
  • Daihatsu DN Trec Concept 2017 вид сзади
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