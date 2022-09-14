Ателье Hennessey представило нового «Велоцераптора»

VelociRaptor- официальное название одного из самых мощных пикапов Hennessey. Сейчас проект пережил уже третий рестайлинг

Глобально автомобиль построен на базе серийного пикапа Ford F-150, но мастера Hennessey серьезно поработали и с шасси – добавив третью ось, и с двигателем – повысив его мощность до 585 лошадиных сил. К слову, ателье готово предложить дополнительный пакет доработок, благодаря которому двигатель станет развивать 608 лошадиных сил.

Отметим, что производитель серьезно доработал подвеску, установив специальные раллийные амортизаторы повышенной жесткости и увеличив дорожный просвет почти на семь сантиметров. Правда такая внушительная цифра достигнута за счет использования 20-дюймовых дисков с «зубастой» внедорожной резиной.