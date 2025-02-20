Свежий дизайн, знакомый силовой агрегат, вместительный салон и багажник

Говоря коротко, Cityray – кроссовер марки Geely, выполненный в новом дизайне, заданном старшим братом, Geely Atlas второго поколения. Но двигатель и коробка у Cityray – от брата младшего, обновленного Geely Coolray. Получается что-то среднее. Но коротко – не всегда достаточно. Давайте разбираться.

Снаружи и внутри

Внешне Cityray и правда – почти копия Atlas II. Характерные грани кузова и бамперов, светодиодная горизонталь во весь капот с вертикальными «клыками» ходовых огней по краям, на корме такая же световая штанга, но в торцах ее фонари уже Y-образные. При этом Cityray – копия уменьшенная: на 160 мм короче, на 35 мм уже, на 55 мм ниже, чем Atlas II. Длина машины 4510 мм, ширина 1865 мм, высота 1650 мм. Колесная база не 2777 мм, как у Atlas II, а 2701 мм. Клиренс тоже 185 мм, а не 215 мм, как у старшего брата, что и логично: внедорожные амбиции Cityray скромнее, он, в отличие от Atlas, бывает только переднеприводным.

В салоне уже знакомая, по Atlas, опять же, новая архитектура передней панели. Дуэт экранов: цифровые комбинация приборов и чуть развернутый к водителю вертикальный планшет в центре передней панели. Графика, как в Atlas, так же для регулировки наружных зеркал нужно нажатием кнопки на руле вызывать меню на центральном экране, не знаешь – не догадаешься, спасибо, что в пресс-парке заранее предупреждают. Те же клавиши открывания боковых стекол на дверных картах, работающие против логики, в обратную сторону. Руль в Cityray чуть срезан сверху и побольше снизу, но это не прямоугольный штурвал, как у некоторых моделей другой китайской марки, а лишь намечены легкие спрямления обода. Но такое половинчатое решение хуже, чем экстремальное – как ни парадоксально, перехватывать при рулении такой «половинчатый» руль не так удобно, как тот честный прямоугольник.

Есть CarPlay, но через кабель, причем разъем только стандарта USB-С. Спасибо, что есть связь со смартфоном по Bluetooth, так что и разговор по громкой связи, и треки с Яндекс-музыки доступны. Акустическая система в Cityray отличная, звук, близкий к премиальному. Жаль только, что каждый раз после выключения двигателя Bluetooth отваливается и после запуска его приходится подцеплять заново.

Передние сиденья подогреваются, а если сдвинуть в меню центрального экрана виртуальный рычажок в положении «автоподогрев», при запуске двигателя будет включаться, а потом автоматически отключаться подогрев руля. Амбиентная подсветка, четыре режима движения – Eco, Comfort, Sport и адаптивный Smart. Но тут, как и с Bluetooth, выбранный режим машина не запоминает, каждый раз после запуска двигателя возвращается в Comfort.

По габаритам Cityray относится к сегменту С, как и Atlas II, хотя построен на той же платформе BMA, что и входящий в B-сегмент младший Coolray. Но на заднем ряду Cityray за счет лишних 101 мм колесной базы гораздо просторнее. Ну а багажник Cityray по сравнению с Coolray так и просто огромный, 571 литров объема против 330 литров.

Двигатель и КПП

Снаряженная масса машины – 1545 кг, на 113 кг больше, чем у Geely Coolray. Почему эта разница важна? Потому что приводящий обе машины в движение комплект силовых агрегатов один и тот же. 1,5-литровая бензиновая рядная «четверка» с турбонаддувом BHE15-EFZ – этот полностью алюминиевый мотор Geely создан совместно с Volvo, выпускается с 2021 года. Выдает 149 л.с. мощности и 270 Нм крутящего момента. Привод ГРМ цепной, примерный ресурс мотора – 250 тысяч км. В трансмиссии Cityray применен 7-ступенчатый робот 7DCT 300, который с 2022 года выпускается в Китае тем же совместным предприятием, что и двигатель. 300 – предельный крутящий момент, на который рассчитана коробка, мотор, напомним, выдает максимум 270 Нм. В общем, при замене масла раз в 90 000 км примерный ресурс коробки – те же 250 000 км.

Тандем «двигатель – коробка» разгоняет Cityray до максимальных 190 км/ч, до отметки 100 км/ч машина добирается за 8,9 секунды, Coolray на 0,8 секунды быстрее – ну так он и легче, как уже было сказано.

В городе

Класс машины сразу чувствуешь, пересев на Cityray с тестового кроссовера другой китайской марки. Согласно нынешней табели о рангах, «ну это же Geely» произносится, примерно, как еще недавно говорили: «Ну это же Volvo». В автомобиле приятно ехать. Шумоизоляция высокого уровня, двигатель на холостых такой тихий, что когда стоишь на светофоре, кажется, что его заглушила система старт/стоп, хотя она в этот момент отключена. Отличные тормоза – вот прямо отдельно хочется их отметить, усилие они дозируют с точностью чуть ли до грамма. Разгон, торможение, руление, работа связки «двигатель-коробка» – почти идеальный городской автомобиль.

На проселке

А вот на подразбитой грунтовке подвеска Cityray быстро обнаруживает пределы возможностей – информацию о мелких неровностях передает в салон чересчур подробно, более крупные ходом пролетать не удается, приходится снижать скорость, иначе Cityray шатается, подпрыгивает, в салон снизу приходят очень неприятные толчки и удары. Может быть, это по контрасту – на асфальте-то, как уже было сказано, автомобиль очень комфортный и тихий. Предел возможностей подвески Cityray – достойное пересечение железнодорожного переезда, не ходом, но и не прямо ползком. При проезде «лежачего полицейского», если перед ним есть даже незаметная канавка, подвеска не успевает нормально отработать – сначала проваливается в эту канавку, а потом, уже встречаясь с самим «лежачим полицейским», неприятно гремит. Впрочем, это я уже придираюсь.

На трассе

При выезде с проселка на хайвей Cityray сообщает надписью на приборной панели: «Адаптивный круиз-контроль может быть активирован». Вообще машина не оставляет водителя вниманием – все время дает ему какие-то подсказки, посылает сообщения. При излишне резком маневре в пределах полосы на приборной панели загорается красный восклицательный знак в красном же треугольнике и надпись «Экстренное удержание в полосе активировано». Ощущается отдаленное эхо систем безопасности Volvo, принадлежащей Geely c 2010 года. А, скорее, даже, и не отдаленное.

Что ж, последуем совету: включаю адаптивный круиз-контроль, программирую скорость на нештрафуемые 128 км/ч – и удивляюсь: руль в руках начинает погуливать вправо-влево. Может быть, виной тому колейность в крайнем левом ряду, а может, работа того самого ассистента удержания в полосе, но на высокой скорости это не слишком приятно. Отключаю круиз-контроль, отключаю ассистент – совсем другое дело. Теперь есть главное: легкость набора скорости, отклик на педаль газа, чувство полета по трассе есть. Выбираешь универсальный режим движения smart, включаешь зависимость тяжести руля от выбранного режима и летишь, расслаблено руля одной рукой. Правда, разгоняться больше 130-140 км/ч все-таки не хочется. Когда идеальная прямая – все хорошо, но в малейшем повороте на неразрешенных скоростях возникает все-таки некоторая неуверенность на курсе, особенно при резком прибавлении газа. Полный привод, думаю, характер машины сделал бы идеальным. И да, подвеска – насколько она не справляется на грунтовке, настолько же прекрасно ведёт себя на трассе. Все неровности, стыки прекрасно сглаживаются, никакого дискомфорта.

Безопасность

Каждый раз, когда встречаю, пишу об этом и никогда не устану: вот этот мультик, 3D-симуляция моего автомобиля и машин вокруг на панели приборов, зачем он? Вот эту фуру, которую я сейчас обгоняю, зачем мне видеть ее изображение на приборной панели? Идешь по трассе на высокой скорости, в плотном потоке, перестраиваешься, ты и так напряжен и стараешься контролировать дорожную обстановку, а у тебя еще дергается какая-то лишняя картинка перед глазами. И ты, просто по законам восприятия, вынужден обращать на нее внимание, хотя она совершенно не информативна. Зачем? Я и так все вижу своими глазами, спасибо.

А вот система экстренного аварийного торможения – другое дело. Поначалу, когда на панели приборов слишком часто, как тебе кажется, вспыхивает красная надпись «Соблюдайте безопасную дистанцию» и Cityray сам притормаживает, увеличивая дистанцию до впереди идущей машины, это раздражает: да не паникуй ты, я все контролирую. Но это ровно до тех пор, пока система не спасает тебя от аварии: в пробке я засмотрелся на экран телефона и Cityray сам оттормозился, чтобы я не приехал в чей-то багажник.

Впрочем, электроника тоже не безупречна. На заправке после того, как я залил бензин в бак, сел и собрался ехать дальше, двигатель на кнопку запуска откликнулся, завелся. Но приборная панель и центральный экран остались темными. Глушить двигатель и снова его заводить, чтобы приборы ожили, пришлось дважды, первая перезагрузка не помогла.

Кто аудитория

Кому может быть интересен переднеприводный кроссовер, занимающий в линейке Geely промежуточное положение между компактным драйверским Coolray и универсальным полноприводным Atlas? «Для города и не только», так определяет назначение Cityray его производитель, и это максимально корректное описание. Прибавим к этому репутацию и производственную культуру марки Geely, наследие Volvo – заботливые системы безопасности, комфорт, качество акустики и шумоизоляции. Примем во внимание цену от 2 854 190 рублей, это если без скидок. Учтем, что цены на более крупный Atlas в таком же переднеприводном исполнении начинаются от 3 167 190 рублей, это без учета скидок тоже.

В Atlas, к тому же, мотор будет уже двухлитровый и двухсотсильный. И не семиступенчатый робот, а восьмиступенчатый «автомат». Стоит это различие, не считая прибавки в размерах машины, дополнительных трехсот тысяч рублей? Есть над чем задуматься.

Технические характеристики Geely Cityray ГАБАРИТЫ, ММ 4510/1865/1650 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2701 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1545 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1447 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 147 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 270 при 3500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Робот 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5