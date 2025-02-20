Автомобильный портал Motorpage
Нечто среднее
Логотип Geely

Geely Cityray (2024) вид спереди
Спереди Cityray – практически копия Atlas II, просто уменьшенная
Geely Cityray (2024) вид сбоку
Колесная база – 2701 мм
Geely Cityray (2024) вид сзади
Выбор цветов кузова не самый широкий: голубой, серый металлик, белый
Geely Cityray (2024) вид сзади
Двигатель скромного объема, но раздвоенные патрубки выпускной системы – не имитация
Geely Cityray (2024) салон
Цвета материалов салона практичные, серый и черный
Geely Cityray (2024) передние кресла
Кресла широкие и комфортные
Geely Cityray (2024) передние кресла
Настроек не слишком много, но удобно устроиться за рулем можно легко
Geely Cityray (2024) панорамная крыша
Панорамная крыша – непременный атрибут китайского автомобиля
Geely Cityray (2024) салон
В центре передней панели – вертикальный планшет в стиле Tesla
Geely Cityray (2024) приборная панель
Лучше всего на приборной панели читаются показания спидометра
Geely Cityray (2024) приборная панель
Ночной режим панели приборов
Geely Cityray (2024) приборная панель
Реальный расход топлива в смешанном режиме – 9,5 литров на сто км
Geely Cityray (2024) монитор
Все настройки – на центральном экране
Geely Cityray (2024) монитор
Включая управление люком в крыше
Geely Cityray (2024) монитор
Камеры обеспечивают круговой обзор и имеют 3D-режим
Geely Cityray (2024) беспроводная зарядка
Есть площадка беспроводной зарядки, правда, без охлаждения
Geely Cityray (2024) разъемы и розетка
Под «парящей» центральной панелью, как в Volvo, разъемы и розетка
Geely Cityray (2024) АКПП
На центральном тоннеле – вставка под рояльный лак
Geely Cityray (2024) центральный тоннель
Под сдвижной шторкой – подстаканники причудливой формы
Geely Cityray (2024) бокс
Бокс в центральном подлокотнике имеет функцию охлаждения
Geely Cityray (2024) второй ряд
Уплотнители в дверях – с почти полным двойным контуром
Geely Cityray (2024) задний диван
Машина переднеприводная, но в ногах у среднего пассажира заметен невысокий трансмиссионный тоннель
Geely Cityray (2024) второй ряд
До спинки переднего сиденья при посадке «сам за собой» места хватает
Geely Cityray (2024) динамик
Дополнительное развлечение – подсветка динамика
Geely Cityray (2024) воздуховод
USB-разъем на весь задний ряд один
Geely Cityray (2024) багажное отделение
Объем багажного отделения – 571 литр
Geely Cityray (2024) багажное отделение
Есть боковые ниши, но неглубокие и без сеток
Geely Cityray (2024) "докатка"
Под фальшполом – докатка, органайзера для инструментов и мелочей нет
Geely Cityray (2024) задний диван
Спинка заднего дивана складывается раздельно и почти в ровный пол
Geely Cityray (2024) багажное отделение
Объем багажника при этом увеличивается до 1271 литра
Geely Cityray (2024) колесо
Тестовый автомобиль обут в китайские шины Sailun Ice Blazer Arctic Evo размерности 235/45 R19
Geely Cityray (2024) моторный отсек
Первым из кроссоверов Geely этот двигатель BHE15-EFZ получил младший Coolray
Geely Cityray (2024) передний свет

Свежий дизайн, знакомый силовой агрегат, вместительный салон и багажник

Говоря коротко, Cityray – кроссовер марки Geely, выполненный в новом дизайне, заданном старшим братом, Geely Atlas второго поколения. Но двигатель и коробка у Cityray – от брата младшего, обновленного Geely Coolray. Получается что-то среднее. Но коротко – не всегда достаточно. Давайте разбираться.

Снаружи и внутри

Внешне Cityray и правда – почти копия Atlas II. Характерные грани кузова и бамперов, светодиодная горизонталь во весь капот с вертикальными «клыками» ходовых огней по краям, на корме такая же световая штанга, но в торцах ее фонари уже Y-образные. При этом Cityray – копия уменьшенная: на 160 мм короче, на 35 мм уже, на 55 мм ниже, чем Atlas II. Длина машины 4510 мм, ширина 1865 мм, высота 1650 мм. Колесная база не 2777 мм, как у Atlas II, а 2701 мм. Клиренс тоже 185 мм, а не 215 мм, как у старшего брата, что и логично: внедорожные амбиции Cityray скромнее, он, в отличие от Atlas, бывает только переднеприводным.

В салоне уже знакомая, по Atlas, опять же, новая архитектура передней панели. Дуэт экранов: цифровые комбинация приборов и чуть развернутый к водителю вертикальный планшет в центре передней панели. Графика, как в Atlas, так же для регулировки наружных зеркал нужно нажатием кнопки на руле вызывать меню на центральном экране, не знаешь – не догадаешься, спасибо, что в пресс-парке заранее предупреждают. Те же клавиши открывания боковых стекол на дверных картах, работающие против логики, в обратную сторону. Руль в Cityray чуть срезан сверху и побольше снизу, но это не прямоугольный штурвал, как у некоторых моделей другой китайской марки, а лишь намечены легкие спрямления обода. Но такое половинчатое решение хуже, чем экстремальное – как ни парадоксально, перехватывать при рулении такой «половинчатый» руль не так удобно, как тот честный прямоугольник.

Есть CarPlay, но через кабель, причем разъем только стандарта USB-С. Спасибо, что есть связь со смартфоном по Bluetooth, так что и разговор по громкой связи, и треки с Яндекс-музыки доступны. Акустическая система в Cityray отличная, звук, близкий к премиальному. Жаль только, что каждый раз после выключения двигателя Bluetooth отваливается и после запуска его приходится подцеплять заново.

Передние сиденья подогреваются, а если сдвинуть в меню центрального экрана виртуальный рычажок в положении «автоподогрев», при запуске двигателя будет включаться, а потом автоматически отключаться подогрев руля. Амбиентная подсветка, четыре режима движения – Eco, Comfort, Sport и адаптивный Smart. Но тут, как и с Bluetooth, выбранный режим машина не запоминает, каждый раз после запуска двигателя возвращается в Comfort.

По габаритам Cityray относится к сегменту С, как и Atlas II, хотя построен на той же платформе BMA, что и входящий в B-сегмент младший Coolray. Но на заднем ряду Cityray за счет лишних 101 мм колесной базы гораздо просторнее. Ну а багажник Cityray по сравнению с Coolray так и просто огромный, 571 литров объема против 330 литров.

Двигатель и КПП

Снаряженная масса машины – 1545 кг, на 113 кг больше, чем у Geely Coolray. Почему эта разница важна? Потому что приводящий обе машины в движение комплект силовых агрегатов один и тот же. 1,5-литровая бензиновая рядная «четверка» с турбонаддувом BHE15-EFZ –  этот полностью алюминиевый мотор Geely создан совместно с Volvo, выпускается с 2021 года. Выдает 149 л.с. мощности и 270 Нм крутящего момента. Привод ГРМ цепной, примерный ресурс мотора – 250 тысяч км. В трансмиссии Cityray применен 7-ступенчатый робот 7DCT 300, который с 2022 года выпускается в Китае тем же совместным предприятием, что и двигатель. 300 – предельный крутящий момент, на который рассчитана коробка, мотор, напомним, выдает максимум 270 Нм. В общем, при замене масла раз в 90 000 км примерный ресурс коробки – те же 250 000 км.

Тандем «двигатель – коробка» разгоняет Cityray до максимальных 190 км/ч, до отметки 100 км/ч машина добирается за 8,9 секунды, Coolray на 0,8 секунды быстрее – ну так он и легче, как уже было сказано.

В городе

Класс машины сразу чувствуешь, пересев на Cityray с тестового кроссовера другой китайской марки. Согласно нынешней табели о рангах, «ну это же Geely» произносится, примерно, как еще недавно говорили: «Ну это же Volvo». В автомобиле приятно ехать. Шумоизоляция высокого уровня, двигатель на холостых такой тихий, что когда стоишь на светофоре, кажется, что его заглушила система старт/стоп, хотя она в этот момент отключена. Отличные тормоза – вот прямо отдельно хочется их отметить, усилие они дозируют с точностью чуть ли до грамма.  Разгон, торможение, руление, работа связки «двигатель-коробка» – почти идеальный городской автомобиль.

На проселке

А вот на подразбитой грунтовке подвеска Cityray быстро обнаруживает пределы возможностей – информацию о мелких неровностях передает в салон чересчур подробно, более крупные ходом пролетать не удается, приходится снижать скорость, иначе Cityray шатается, подпрыгивает, в салон снизу приходят очень неприятные толчки и удары. Может быть, это  по контрасту – на асфальте-то, как уже было сказано, автомобиль очень комфортный и тихий. Предел возможностей подвески Cityray – достойное пересечение железнодорожного переезда, не ходом, но и не прямо ползком. При проезде «лежачего полицейского», если перед ним есть даже незаметная канавка, подвеска не успевает нормально отработать – сначала проваливается в эту канавку, а потом, уже встречаясь с самим «лежачим полицейским», неприятно гремит. Впрочем, это я уже придираюсь.

На трассе

При выезде с проселка на хайвей Cityray сообщает надписью на приборной панели: «Адаптивный круиз-контроль может быть активирован». Вообще машина не оставляет водителя вниманием – все время дает ему какие-то подсказки, посылает сообщения. При излишне резком маневре в пределах полосы на приборной панели загорается красный восклицательный знак в красном же треугольнике и надпись «Экстренное удержание в полосе активировано». Ощущается отдаленное эхо систем безопасности Volvo, принадлежащей Geely c 2010 года. А, скорее, даже, и не отдаленное.

Что ж, последуем совету: включаю адаптивный круиз-контроль, программирую скорость на нештрафуемые 128 км/ч – и удивляюсь: руль в руках начинает погуливать вправо-влево. Может быть, виной тому колейность в крайнем левом ряду, а может, работа того самого ассистента удержания в полосе, но на высокой скорости это не слишком приятно. Отключаю круиз-контроль, отключаю ассистент – совсем другое дело. Теперь есть главное: легкость набора скорости, отклик на педаль газа, чувство полета по трассе есть. Выбираешь универсальный режим движения smart, включаешь зависимость тяжести руля от выбранного режима и летишь, расслаблено руля одной рукой. Правда, разгоняться больше 130-140 км/ч все-таки не хочется. Когда идеальная прямая – все хорошо, но в малейшем повороте на неразрешенных скоростях возникает все-таки некоторая неуверенность на курсе, особенно при резком прибавлении газа. Полный привод, думаю, характер машины сделал бы идеальным. И да, подвеска – насколько она не справляется на грунтовке, настолько же прекрасно ведёт себя на трассе. Все неровности, стыки прекрасно сглаживаются, никакого дискомфорта.

Безопасность

Каждый раз, когда встречаю, пишу об этом и никогда не устану: вот этот мультик, 3D-симуляция моего автомобиля и машин вокруг на панели приборов, зачем он? Вот эту фуру, которую я сейчас обгоняю, зачем мне видеть ее изображение на приборной панели? Идешь по трассе на высокой скорости, в плотном потоке, перестраиваешься, ты и так напряжен и стараешься контролировать дорожную обстановку, а у тебя еще дергается какая-то лишняя картинка перед глазами. И ты, просто по законам восприятия, вынужден обращать на нее внимание, хотя она совершенно не информативна. Зачем? Я и так все вижу своими глазами, спасибо.

А вот система экстренного аварийного торможения – другое дело. Поначалу, когда на панели приборов слишком часто, как тебе кажется, вспыхивает красная надпись «Соблюдайте безопасную дистанцию» и Cityray сам притормаживает, увеличивая дистанцию до впереди идущей машины, это раздражает: да не паникуй ты, я все контролирую. Но это ровно до тех пор, пока система не спасает тебя от аварии: в пробке я засмотрелся на экран телефона и Cityray сам оттормозился, чтобы я не приехал в чей-то багажник.

Впрочем, электроника тоже не безупречна. На заправке после того, как я залил бензин в бак, сел и собрался ехать дальше, двигатель на кнопку запуска откликнулся, завелся. Но приборная панель и центральный экран остались темными. Глушить двигатель и снова его заводить, чтобы приборы ожили, пришлось дважды, первая перезагрузка не помогла.

Кто аудитория

Кому может быть интересен переднеприводный кроссовер, занимающий в линейке Geely промежуточное положение между компактным драйверским Coolray и универсальным полноприводным Atlas? «Для города и не только», так определяет назначение Cityray его производитель, и это максимально корректное описание. Прибавим к этому репутацию и производственную культуру марки Geely, наследие Volvo – заботливые системы безопасности, комфорт, качество акустики и шумоизоляции. Примем во внимание цену от 2 854 190 рублей, это если без скидок. Учтем, что цены на более крупный Atlas в таком же переднеприводном исполнении начинаются от 3 167 190 рублей, это без учета скидок тоже.

В Atlas, к тому же, мотор будет уже двухлитровый и двухсотсильный. И не семиступенчатый робот, а восьмиступенчатый «автомат». Стоит это различие, не считая прибавки в размерах машины, дополнительных трехсот тысяч рублей? Есть над чем задуматься.

     

Технические характеристики Geely Cityray

ГАБАРИТЫ, ММ

4510/1865/1650

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2701

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1545

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1447

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

147 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

270 при 3500 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

Робот 7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,5

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Geely Cityray

Новость про Geely Atlas - Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro покидает российский рынок: кто его заменит?

Китайская компания Geely убрала с официального сайта кроссовер Atlas Pro, который официально продается у нас с 2021 года. Пока модель доступна из дилерских остатков 10 февраля 2025 0
Новость про Geely - Geely Galaxy Starship 7 (2025)

В Китае начали продавать гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 с запасом хода более 1400 км

Китайская компания Geely вывела на родной рынок новый плагин-гибридный кроссовер Galaxy Starship 7. Цены на модель в Китае начинаются от 99 800 юаней (примерно 1 360 000 рублей) 09 декабря 2024 0

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 1 0 0