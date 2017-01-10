Концепт Hyundai Creta STC - Даешь пикап!

Пикап Hyundai Creta STC дебютировал на автосалоне в Сан-Паулу в концептуальном виде, однако перспективы его постановки на конвейер имеются

При благоприятном раскладе производственная версия будет конкурировать с «одноклассниками» Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Новинка базируется на удлиненной платформе кроссовера Creta и имеет две пары дверей, причем задние створки раскрываются против хода движения. Колесная база увеличилась в сравнении с Creta c 2590 до 2800 мм. Грузовая платформа имеет длину 1300 мм, ширину 1290 мм и полезный объем 850 л. В сравнении с Creta фронтальная часть концептуального пикапа решена в более агрессивной стилистике. Задние кузовные стойки сильно наклонены. В раздутые арки поместились 21-дюймовые колеса с шинами Pirelli. В случае появления производственной версии пикапа моторная линейка может быть позаимствована у той же Creta.