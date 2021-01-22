С чем у вас обычно ассоциируется марка Jaguar? Вполне возможно, что ваш ответ будет таким – большие седаны, от которых веет монументальностью и аристократическим спокойствием. Но были в истории марки спорткары, а это уже совсем иная ДНК, где балом правит дерзость мощности и эмоции. Jaguar F-Type именно такой!

Но прежде чем мы перейдем к нашему подопытному, давайте отправимся в 1961 год. Итак, на дворе март месяц, кожу ласкает легкое швейцарское солнышко, а вокруг фланируют солидные господа в костюмах и дамы в вечерних платьях. Все они то и дело кидают взоры на новенькие Lancia, Aston Martin и прочие новинки автомобильного мира. Да, друзья, мы с вами оказались на автосалоне в Женеве. Тогда, в 1961-м, там представили четыре интересных автомобиля, которые стали настоящими звездами не только самой выставки, но и двадцатого века. Я назову их: Lancia Appia Sport, Ferrari 400 Superamerica Passo Corto Coupé Aerodinamico, Ferrari 250 GT California Passo Corto, Maserati 3500 GT Coupé Speciale by Italsuisse и Aston Martin DB4 GT Bertone Jet. Правда, там же был представлен еще один автомобиль, который превратил автосалон в театр одного актера.

«Встречайте - стиль и дух шестидесятых!». После этих слов ведущего на сцену выехал шедевр – самый красивый автомобиль в мире, по мнению критиков и самого Энцо Феррари – легендарный Jaguar E-Type. Да, тогда этот спорткар, легко узнаваемый по своему силуэту с длинным капотом и изящными обводами, произвел настоящий фурор. У машины были козыри не только в виде собственного стиля, но и великолепных динамических характеристик - не всякий автомобиль мог дать фору тогдашним Aston Martin и Ferrari. Не буду долго петь дифирамбы E-Type, скажу лишь одно - он стал настоящим символом эпохи, визитной карточкой тогдашних плейбоев и просто автомобилем, который хочется иметь в своем гараже.

Всю эту ретроспективу я завел не случайно. Нам пора вновь запустить машину времени и вернуться в настоящее. Итак, на дворе 2021 год, почти пустая парковка пресс-парка, хмурый зимний день и солнца нет. Хотя, подождите, на небе может быть и нет, а передо мной есть! Настоящее яркое солнце – ослепительно рыжий Jaguar F-Type. И я бы продолжал просто восхищаться машиной, но почему мой мозг начинает усердно подкидывать образы классического E-Type из 1961 года? Смотрим еще раз на новенький F-Type и понимаем, что оба автомобиля похожи. Габариты, может быть, и разнятся, но пропорции! Пропорции практически одинаковы! Длинный капот и короткая задняя часть, ниспадающая к корме крыша, высокие пороги, фары, заходящие на крылья... На самом деле, сходство неслучайно. Все дело в том, что F-Type разрабатывался как полноценный идеологический преемник E-Type. Любопытно, что главный дизайнер Jaguar, Йен Каллум, когда-то сказал, что через десяток лет наш подопытный станет такой же классикой, как и E-Type. Окажется ли этот прогноз правдивым – покажет время. Сегодняшний день показывает, что F-Type восхищаются все вокруг, как и предшественником шестьдесят лет назад.

К сожалению, салон не внушает сладкого трепета, как внешний облик F-Type. Здесь, конечно, присутствует царство алькантары и алюминия, но выглядит все несколько простовато, хотя, конечно, с чем сравнивать. С одной стороны, быть может, я разбалован дизайнерскими изысками Lexus LC 500. C другой стороны, вспоминается Porsche 911, где интерьер также выглядит скромно. Любопытно, но хайтеком машина не обделена. Цифровые панели, сенсоры – все это в наличии. Есть даже интересные особенности вроде потайных центральных дефлекторов вентиляции, которые выезжают из консоли при выборе нужного режима обдува. Кстати, кресла порадовали – ковши, которые на вид кажутся жесткими, но на поверку оказываются весьма удобными. Не хватает только двух регулировок (коих здесь четырнадцать штук!) – длины подушки и валиков боковой поддержки. К регулировкам, в целом, есть вопросы. Так, например, мне хотелось бы получить больший диапазон регулировки руля по вылету. Хотя, в общем, посадка удобная, но простора маловато, хотя другого от спортивной машины, где салон больше является кокпитом, ждать не приходится. У нее, что удивительно, есть багажник, и не маленький – 407 литров. Кто там искал спорткар на каждый день – вот, пожалуй, идеальный вариант. Впрочем, лежащая в багажнике запаска практически нивелировала это преимущество, но стоит ее вытащить, и четыре пакета с едой из Ашана помещаются туда без проблем! Откровенно говоря, возить на спорткаре авоськи из Ашана - моветон, минимум, брендовые пакеты из ГУМа. Да и в целом, такие машины предназначены не для перевозок, а для наслаждения самим процессом передвижения.

Собственно, чем мы и займемся, нажав на кнопку «Start». Сравню эту кнопку с ящиком Пандоры, нажимаешь, и наружу вырывается злой зверь, оглашая округу своим рыком. Знаю, банальное сравнение, но с чем еще ассоциировать пятилитровый двигатель V8, мощностью в 575 лошадиных сил? С чистым злом? С дьяволом? Решайте сами, я к своим словам добавлю еще одну метафору – «оркестр», ибо звучит движок просто волшебно. Здесь невольно вспоминаешь разработку версии SVR, когда специалисты настраивали звук выхлопа почти два года, подбирая нужные формы труб и их сечения. Зачем? Для создания уникального характера!

Но как автомобиль едет? Ответ будет двойственным. Все зависит от взгляда - если судить по сухим характеристикам, то цифра 3.7 cекунды разгона до сотни впечатляет. Длится это недолго – ровно до того момента пока не проанализируешь ТТХ Porsche 911 например, который разгоняется почти на секунду быстрее (в версии Turbo S). А, скажем, заряженный лифтбэк Audi RS7 проходит данное упражнение с такими же показателями, как и наш подопытный. Даже невольно загрустишь насчет того, что кто-то быстрее тебя.

Но давайте взглянем на ситуацию под другим углом - с точки зрения эмоций. Как происходит разгон на том же самом Porsche – нажимаешь на газ, и машина стреляет ровнехонько по прямой траектории, достигая через три секунды заветной отметки в 100 километров в час. И вроде бы это быстро, но как-то слишком технично. Драйв есть, но он в некотором роде синтетичен. Ты словно даешь приказ универсальному солдату – разогнаться до сотни за определенное время, а он его беспрекословно выполняет. Или другое сравнение – фигурист, который крутит свои «аксели», «лутцы» и получает максимальные «6.0» за технику, но низкие баллы за артистизм, потому как недостаточно вдохновил…

Что же с Jaguar? Совершенно иная картина. Ты нажимаешь на газ, а машина проявляет характер и пытается убить тебя о ближайший столб. Это так ощущается снос кормы при разгоне. Машину приходится придерживать. Я даже задумался, а не выключена ли у меня страхующая электроника, потому как она не спешила осаживать машину, но нет -контрольные лампы сигнализировали обратное. Все дело в настройках, в которые изначально заложили демонстрацию звериной сущности машины. Электроника специально активно не вмешивается, дабы водитель мог почувствовать, что ему приходится общаться с очень мощным автомобилем. Здесь даже полный привод настроен так, что практически все 680 Нм крутящего момента передаются на задние колеса, отсюда и дерзкое поведение.

Впрочем, совладав с лошадьми, начинаешь замечать и другие приятные вещи. Например, мне очень понравилась работа трансмиссии. Здесь установлен 8-ступенчатый автомат, который явно дружит с двигателем. В спокойном режиме передачи переключаются плавно, но при необходимости резкого ускорения коробка практически без промедления уходит на несколько передач вниз, обеспечивая хорошую динамику. Причем все это происходит даже в «гражданском» режиме Comfort. Разницы с условно-спортивным режимом Dynamic я практически не заметил. Впрочем, она проявляется в другом – в настройках подвески (изменяется жесткость адаптивных амортизаторов) и усилителе руля. К последнему, к слову, есть небольшая претензия, потому как в Dynamic руль наливается чересчур избыточным усилием, и процесс управления начинает отдавать какой-то греко-римской борьбой.

Настройки в «Комфорте» мне понравились больше – просто начинаешь получать удовольствие от автомобиля, который охотно меняет траекторию и послушно входит в виражи. К подвеске претензий нет – она отлично (по меркам класса, разумеется) справляется со всеми дефектами отечественного дорожного полотна. Даже начинаешь задумываться о роли еще одного автомобиля на каждый день. Впрочем, об этом тут же забываешь, когда смотришь на 17-литровый расход топлива. Нет, все же удовольствие и адреналин необходимо принимать дозированно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAGUAR F-TYPE R COUPE 5.0 v8 ГАБАРИТЫ, ММ 4470x1923x1308 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2622 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 196 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1665 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый V8 турбо РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5000 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 575/6500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 700/3500-5500 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая 8-диапазонная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 314 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 3,7 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 12,3 ОБЪЕМ БАКА, Л 72