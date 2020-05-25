Создатели автомобилей подчас обозначают ключевые элементы конструкции и сложные системы некими аббревиатурами. Мы решили разобраться с таким случаем на примере модернизированного английского седана

Гуру детективного жанра Артур Конан Дойль неспроста включил рассказ «Пляшущие человечки» в тройку своих лучших произведений о Шерлоке Холмсе. Напомню, там великий сыщик раскрывает загадку кода в виде причудливых фигурок. Не менее именитый мастер новеллы Эдгар По в своем «Золотом жуке» тоже завлекал читателей популярным в те времена шифрописанием. И, кстати, разгадывание криптографических посланий начинается в обоих произведениях с осознания факта, что буква E встречается в английском письме чаще остальных.



Так почему бы и нам не взглянуть на обновленный спортседан Jaguar XE через призму шифрования? Ведь этот статный «брит» интригует надписью R-Dynamic на «фасаде» и шильдиком SE AWD на крышке багажника – ну чем не детектив! Да и название технологий, задействованных в модели, – сплошь скрытые месседжи. К примеру, автомобиль базируется на новой модульной платформе iQ, в двигателях семейства Ingenium используется технология CVVL, полный привод основан на ноу-хау IDD, а «умное» шасси задействует систему ASPC. Ну что, приступим к расшифровке?

Искусство декодирования

Последние пару лет XE было не просто конкурировать с Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz С-Class, и сложности создавала вовсе не техническая начинка: на момент премьеры «англичанина» в 2014 году она была самой передовой и остается таковой благодаря серии модернизаций. Другой вопрос – оформление и оснащение. Грация кошки, выраженная в спортивных пропорциях, будет актуальна еще долгие годы, но вот конфигурация оптики и пластикового «оперения» просили обновления, которое и случилось в 2019-м. Директор по дизайну марки Ян Каллум подарил «младшему» седану марки зауженные матричные фары и фонари с анимированными поворотниками, агрессивные воздухозаборники и «акулий плавник» антенны, в который инженеры встроили… объектив системы видеообзора.

Наиболее же производительные версии получили еще и уникальные элементы экстерьера, зашифрованные в соответствующих шильдиках. К примеру, в «орденской планке» R-Dynamic на черной решетке радиатора нашего героя содержится послание о том, что это машина со стайлинг-пакетом – более «злыми», чем у базового седана, бамперами и боковыми юбками, особыми накладками на пороги и 18-дюймовыми черными колесными дисками.

С литер же SE на «корме» можно снять следующую информацию: мы имеем дело с богатой комплектацией SE, а это – загибайте пальцы – спортивная адаптивная подвеска (клиренс, кстати, составляет лишь 125 мм), светодиодные головные фары с функцией автоматического переключения дальнего света на ближний и система бесключевого доступа. В салоне такой машины вы обнаружите 12,3-дюймовую виртуальную «приборку», кожаные спортивные сиденья с электрорегулировками, проекционный дисплей и ультрасовременную мультимедийную систему InControl Touch Pro Duo. Автопарковщик и система контроля рядности тоже входят в обязательный джентльменский набор.

Мультимедиа, к слову, разжилась интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а объем «сенсорики» возрос – многими бортовыми функциями управляешь через экраны на 10 и 5 дюймов. А еще седан комплектации SE включает навигационную систему Pro и пакет Online, расширяющий возможности связи. К примеру, к точке доступа 4G Wi-Fi можно подключить до восьми устройств! Наконец, о самочувствии и здоровье печется опциональная система ионизации воздуха. Технология Nanoe эффективно блокирует аллергены, вирусы и бактерии, распространяющиеся воздушным путем, а также неприятные запахи. Актуально, не правда ли?

Время гаджетов

Если проводить аналогии с киношным Холмсом, на ум приходит скорее герой-гаджетоман Бенедикта Камбербэтча, нежели патриархальный образ, созданный Василием Ливановым. Все дело в расширенном электронном арсенале седана. К примеру, стало доступно салонное видеозеркало Clearsight, на которое транслируется изображение с камеры в том самом «акульем плавнике» антенны, а также беспроводная зарядка мобильных устройств и система Smart Settings, запоминающая положение кресла и рулевого колеса, настройки климат-контроля, музыкальные предпочтения и часто используемые телефонные номера. Нет недостатка и в электронных «телохранителях». Жаль только, что адаптивный «круиз» для 250-сильной машины можно заполучить только в дорогостоящем пакете опций Drive.

Самое заметное новшество в компоновке – нефиксируемый джойстик трансмиссии, вытеснивший фирменную ягуаровскую шайбу. Не скроем, шайбу жалко – в прежней «крутилке», что ни говори, был некий шарм. С другой стороны, вау-эффект, который она когда-то производила, давно прошел. Новый же селектор получился по-британски изящным. То же самое можно сказать и о новом дизайнерском «мультируле» с крупными подрулевыми «лепестками». Приветствуем и новации в картах дверей, где, кроме свежего декора, появились куда более удобные ручки.

А еще Холмс и Ватсон наверняка оценили бы уютнейшие передние кресла с отделкой кожей Grained и электрорегулировкой по 12 параметрам. В них сидишь точно в особняке у камина, и в то же время фрагменты наполнителя с разной степенью плотности делают посадку собранной.

Сзади тоже достаточно комфортно, хотя больших излишков пространства, конечно же, не наблюдается. XE вообще свойственна легкая спортивная аскетичность – проемы дверей узковаты, на втором ряду тестовой машины недостает USB-слотов и функции подогрева (это опции), в багажнике великовата погрузочная высота. Зато он отделан симпатичным черным ворсом, крышка снабжена сервоприводом, а в подполье нашлось место для «докатки».

Безупречные манеры

Однако вернемся к криптологии. Модульная платформа iQ, знакомая по седану XF и кроссоверу F-Pace, предполагает обширное использование алюминия, а также клеевое и заклепочное соединение элементов силового каркаса. В том числе поэтому XE получился крепче и легче конкурентов. Независимые подвески из «летучего металла» собраны на стальных подрамниках, в рулевом механизме применен электроусилитель ZF с изменяемым передаточным отношением. Неудивительно, что за баранкой трудно не поддаться драйверскому ажиотажу.

Машина на редкость послушна, да и адаптивное шасси не назовешь чересчур жестким даже в радикальном режиме Dynamic, заточенном на агрессивную езду. «Лежачих полицейских» и, к примеру, стыки мостов «британец» отрабатывает с поистине английской невозмутимостью и при этом не допускает в салон посторонние звуки, оберегая нервную систему хозяина. Вместе с тем я раз за разом восхищался, как этот автомобиль держится за траекторию в скоростных поворотах: поведение при движении «на грани» предсказуемое, крены минимальны, да и энергоемкость шасси выше всяких похвал.

Само собой, огромный вклад в удовольствие от вождения вносит 2-литровый бензиновый 250-сильный турбомотор (агрегат с индексом P250 семейства Ingenium). Его изюминка – система CVVL (Сontinuous Variable Valve Lift), обеспечивающая непрерывное варьирование высоты подъема клапанов для оптимизации мощности и тяги. Этот 4-цилиндровый двигатель, работающий в связке со скорострельным 8-диапазонным «автоматом», подкупает как раз неизменно живым откликом на «газ»: стоило чуть придавить педаль, как я тут же получал дозу кайфа от по-кошачьи стремительного ускорения (жена периодически за такие трюки чуть не колотила, поэтому я предпочитал проделывать их в одиночестве, пока домочадцы отсиживались дома). И в то же время мотор с «умными» клапанами экономичен – в городском трафике реально уложиться в 10 л/100 км, на трассе – и вовсе в 7 л/100 км.

А вот вам еще одна интересная аббревиа­тура: ASPC (All-Surface Progress Control). Речь об «умной» противобуксовочной системе, задействующей тормоза, двигатель и коробку передач, которая помогает при старте и движении на скользких покрытиях. И, разумеется, английская «кошка» крепко стоит на лапах благодаря полному приводу (вот о чем говорят литеры AWD (All Wheel Drive) на «корме») с технологией IDD (Intelligent Driveline Dynamics), анализирующей дорожные условия и искусно жонглирующей тягой между осями. А вот система AdSR (Adaptive Surface Response) определяет типы поверхности (асфальт, траву, гравий, снег) и регулирует отклик педали акселератора для максимальной курсовой устойчивости. Умения быстро стартовать и по мокрому, и по рыхлому, и по сухому у полноприводного XE действительно не отнять – тут я опять снимаю шляпу перед инженерами.

Осталось сообщить, что за такой автомобиль дилеры сегодня просят 3 412 000 рублей – больше, чем за немецких конкурентов с сопоставимым оснащением. И тут уже каждый должен решить сам, чего больше желает – выделиться на дороге и среди знакомых, взяв этого утонченного аристократа с английской родословной, или сэкономить, выбрав что-нибудь из «бюргеров». Что же касается нашей игры в декодирование, то надеемся, что мы не напрасно строили из себя Шерлока Холмса из «Пляшущих человечков» и Вильяма Леграна из «Золотого жука». Так очевиднее, что британский бренд продает не только легенду и драйверский накал, но и самые передовые технологии с затейливыми аббревиатурами.

Технические характеристики Jaguar XE P250 Габариты, мм 4672х1850х1425 Колесная база, мм 2835 Дорожный просвет, мм 125 Объем багажника, л 410 Снаряженная масса, кг 1664 Диаметр разворота, м 11,4 Тип двигателя Бензиновый турбированный L4 Рабочий объем, см³ 1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 365/1300-4500 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,5 Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 63

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.