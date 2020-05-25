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Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE
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Ягуар ИксЕ

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Jaguar XE P250 2020 вид спереди
Jaguar XE P250 2020 вид сбоку
Обновленный седан представлен на российском рынке в версиях с задним или подключаемым полным приводом
Jaguar XE P250 2020 салон
Jaguar XE P250 2020 приборная панель
Виртуальная «приборка» меняет конфигурацию в зависимости от выбранного режима движения
Jaguar XE P250 2020 зарядка для смартфона
XE – первая модель Jaguar, оснащенная беспроводной зарядкой смартфона
Jaguar XE P250 2020 руль
Команды «позвонить домой» или «найти ближайшую заправку» можно отдать голосом, не убирая руки с руля
Jaguar XE P250 2020 передние кресла
Эргономичные передние кресла снабжены электрорегулировкой по 12 параметрам
Jaguar XE P250 2020 выбор режимов движения
Режимы движения удобно тасовать переключателем на центральном тоннеле
Jaguar XE P250 2020 дверь
Эргономика карт дверей после обновления улучшилась
Jaguar XE P250 2020 задний диван
Разрезной диван отформован под двоих пассажиров
Jaguar XE P250 2020 дефлекторы вентиляции
Сзади имеются собственные дефлекторы вентиляции
Jaguar XE P250 2020 шильдик
Качество стежков безупречное
Jaguar XE P250 2020 багажное отделение
В багажном отсеке предусмотрены боковые ниши
Jaguar XE P250 2020 багажное отделение
В подполье разместились «докатка» и органайзер с инструментом
Jaguar XE P250 2020 выхлопная труба
Патрубки выпускной системы идут с хромированными наконечниками
Jaguar XE P250 2020 камера заднего вида
Камера заднего вида в «плавнике» антенны транслирует картинку на зеркало ClearSight
Jaguar XE P250 2020 переднее колесо
Черные 18-дюймовые колесные диски – особенность комплектации R-Dynamic SE
Jaguar XE P250 2020 передняя фара
Полностью светодиодная оптика оптимизирована в ходе рестайлинга
Jaguar XE P250 2020 задний фонарь
Jaguar XE P250 2020 шильдик
Шильдик с названием комплектации размещен на крышке багажника
Jaguar XE P250 2020 моторный отсек
Бензиновый 2-литровый двигатель Ingenium оборудован турбокомпрессором со сдвоенными крыльчатками и коллектором
Jaguar XE P250 2020 вид сбоку сзади
Кузов Jaguar XЕ на 75% состоит из алюминиевых сплавов, легкое шасси и адаптивная подвеска обеспечивают азартную управляемость
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Jaguar XE P250 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Jaguar XE P250 2020

Создатели автомобилей подчас обозначают ключевые элементы конструкции и сложные системы некими аббревиатурами. Мы решили разобраться с таким случаем на примере модернизированного английского седана

Гуру детективного жанра Артур Конан Дойль неспроста включил рассказ «Пляшущие человечки» в тройку своих лучших произведений о Шерлоке Холмсе. Напомню, там великий сыщик раскрывает загадку кода в виде причудливых фигурок. Не менее именитый мастер новеллы Эдгар По в своем «Золотом жуке» тоже завлекал читателей популярным в те времена шифрописанием. И, кстати, разгадывание криптографических посланий начинается в обоих произведениях с осознания факта, что буква E встречается в английском письме чаще остальных.

Так почему бы и нам не взглянуть на обновленный спортседан Jaguar XE через призму шифрования? Ведь этот статный «брит» интригует надписью R-Dynamic на «фасаде» и шильдиком SE AWD на крышке багажника – ну чем не детектив! Да и название технологий, задействованных в модели, – сплошь скрытые месседжи. К примеру, автомобиль базируется на новой модульной платформе iQ, в двигателях семейства Ingenium используется технология CVVL, полный привод основан на ноу-хау IDD, а «умное» шасси задействует систему ASPC. Ну что, приступим к расшифровке?

Искусство декодирования

Последние пару лет XE было не просто конкурировать с Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz С-Class, и сложности создавала вовсе не техническая начинка: на момент премьеры «англичанина» в 2014 году она была самой передовой и остается таковой благодаря серии модернизаций. Другой вопрос – оформление и оснащение. Грация кошки, выраженная в спортивных пропорциях, будет актуальна еще долгие годы, но вот конфигурация оптики и пластикового «оперения» просили обновления, которое и случилось в 2019-м. Директор по дизайну марки Ян Каллум подарил «младшему» седану марки зауженные матричные фары и фонари с анимированными поворотниками, агрессивные воздухозаборники и «акулий плавник» антенны, в который инженеры встроили… объектив системы видеообзора.

Наиболее же производительные версии получили еще и уникальные элементы экстерьера, зашифрованные в соответствующих шильдиках. К примеру, в «орденской планке» R-Dynamic на черной решетке радиатора нашего героя содержится послание о том, что это машина со стайлинг-пакетом – более «злыми», чем у базового седана, бамперами и боковыми юбками, особыми накладками на пороги и 18-дюймовыми черными колесными дисками.

С литер же SE на «корме» можно снять следующую информацию: мы имеем дело с богатой комплектацией SE, а это – загибайте пальцы – спортивная адаптивная подвеска (клиренс, кстати, составляет лишь 125 мм), светодиодные головные фары с функцией автоматического переключения дальнего света на ближний и система бесключевого доступа. В салоне такой машины вы обнаружите 12,3-дюймовую виртуальную «приборку», кожаные спортивные сиденья с электрорегулировками, проекционный дисплей и ультрасовременную мультимедийную систему InControl Touch Pro Duo. Автопарковщик и система контроля рядности тоже входят в обязательный джентльменский набор.

Мультимедиа, к слову, разжилась интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а объем «сенсорики» возрос – многими бортовыми функциями управляешь через экраны на 10 и 5 дюймов. А еще седан комплектации SE включает навигационную систему Pro и пакет Online, расширяющий возможности связи. К примеру, к точке доступа 4G Wi-Fi можно подключить до восьми устройств! Наконец, о самочувствии и здоровье печется опциональная система ионизации воздуха. Технология Nanoe эффективно блокирует аллергены, вирусы и бактерии, распространяющиеся воздушным путем, а также неприятные запахи. Актуально, не правда ли?

Время гаджетов

Если проводить аналогии с киношным Холмсом, на ум приходит скорее герой-гаджетоман Бенедикта Камбербэтча, нежели патриархальный образ, созданный Василием Ливановым. Все дело в расширенном электронном арсенале седана. К примеру, стало доступно салонное видеозеркало Clearsight, на которое транслируется изображение с камеры в том самом «акульем плавнике» антенны, а также беспроводная зарядка мобильных устройств и система Smart Settings, запоминающая положение кресла и рулевого колеса, настройки климат-контроля, музыкальные предпочтения и часто используемые телефонные номера. Нет недостатка и в электронных «телохранителях». Жаль только, что адаптивный «круиз» для 250-сильной машины можно заполучить только в дорогостоящем пакете опций Drive.

Самое заметное новшество в компоновке – нефиксируемый джойстик трансмиссии, вытеснивший фирменную ягуаровскую шайбу. Не скроем, шайбу жалко – в прежней «крутилке», что ни говори, был некий шарм. С другой стороны, вау-эффект, который она когда-то производила, давно прошел. Новый же селектор получился по-британски изящным. То же самое можно сказать и о новом дизайнерском «мультируле» с крупными подрулевыми «лепестками». Приветствуем и новации в картах дверей, где, кроме свежего декора, появились куда более удобные ручки.

А еще Холмс и Ватсон наверняка оценили бы уютнейшие передние кресла с отделкой кожей Grained и электрорегулировкой по 12 параметрам. В них сидишь точно в особняке у камина, и в то же время фрагменты наполнителя с разной степенью плотности делают посадку собранной.

Сзади тоже достаточно комфортно, хотя больших излишков пространства, конечно же, не наблюдается. XE вообще свойственна легкая спортивная аскетичность – проемы дверей узковаты, на втором ряду тестовой машины недостает USB-слотов и функции подогрева (это опции), в багажнике великовата погрузочная высота. Зато он отделан симпатичным черным ворсом, крышка снабжена сервоприводом, а в подполье нашлось место для «докатки».

Безупречные манеры

Однако вернемся к криптологии. Модульная платформа iQ, знакомая по седану XF и кроссоверу F-Pace, предполагает обширное использование алюминия, а также клеевое и заклепочное соединение элементов силового каркаса. В том числе поэтому XE получился крепче и легче конкурентов. Независимые подвески из «летучего металла» собраны на стальных подрамниках, в рулевом механизме применен электроусилитель ZF с изменяемым передаточным отношением. Неудивительно, что за баранкой трудно не поддаться драйверскому ажиотажу.

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Машина на редкость послушна, да и адаптивное шасси не назовешь чересчур жестким даже в радикальном режиме Dynamic, заточенном на агрессивную езду. «Лежачих полицейских» и, к примеру, стыки мостов «британец» отрабатывает с поистине английской невозмутимостью и при этом не допускает в салон посторонние звуки, оберегая нервную систему хозяина. Вместе с тем я раз за разом восхищался, как этот автомобиль держится за траекторию в скоростных поворотах: поведение при движении «на грани» предсказуемое, крены минимальны, да и энергоемкость шасси выше всяких похвал.

Само собой, огромный вклад в удовольствие от вождения вносит 2-литровый бензиновый 250-сильный турбомотор (агрегат с индексом P250 семейства Ingenium). Его изюминка – система CVVL (Сontinuous Variable Valve Lift), обеспечивающая непрерывное варьирование высоты подъема клапанов для оптимизации мощности и тяги. Этот 4-цилиндровый двигатель, работающий в связке со скорострельным 8-диапазонным «автоматом», подкупает как раз неизменно живым откликом на «газ»: стоило чуть придавить педаль, как я тут же получал дозу кайфа от по-кошачьи стремительного ускорения (жена периодически за такие трюки чуть не колотила, поэтому я предпочитал проделывать их в одиночестве, пока домочадцы отсиживались дома). И в то же время мотор с «умными» клапанами экономичен – в городском трафике реально уложиться в 10 л/100 км, на трассе – и вовсе в 7 л/100 км.

А вот вам еще одна интересная аббревиа­тура: ASPC (All-Surface Progress Control). Речь об «умной» противобуксовочной системе, задействующей тормоза, двигатель и коробку передач, которая помогает при старте и движении на скользких покрытиях. И, разумеется, английская «кошка» крепко стоит на лапах благодаря полному приводу (вот о чем говорят литеры AWD (All Wheel Drive) на «корме») с технологией IDD (Intelligent Driveline Dynamics), анализирующей дорожные условия и искусно жонглирующей тягой между осями. А вот система AdSR (Adaptive Surface Response) определяет типы поверхности (асфальт, траву, гравий, снег) и регулирует отклик педали акселератора для максимальной курсовой устойчивости. Умения быстро стартовать и по мокрому, и по рыхлому, и по сухому у полноприводного XE действительно не отнять – тут я опять снимаю шляпу перед инженерами.

Осталось сообщить, что за такой автомобиль дилеры сегодня просят 3 412 000 рублей – больше, чем за немецких конкурентов с сопоставимым оснащением. И тут уже каждый должен решить сам, чего больше желает – выделиться на дороге и среди знакомых, взяв этого утонченного аристократа с английской родословной, или сэкономить, выбрав что-нибудь из «бюргеров». Что же касается нашей игры в декодирование, то надеемся, что мы не напрасно строили из себя Шерлока Холмса из «Пляшущих человечков» и Вильяма Леграна из «Золотого жука». Так очевиднее, что британский бренд продает не только легенду и драйверский накал, но и самые передовые технологии с затейливыми аббревиатурами.

     

Технические характеристики Jaguar XE P250  

Габариты, мм

4672х1850х1425

Колесная база, мм

2835

Дорожный просвет, мм

125

Объем багажника, л

410

Снаряженная масса, кг

1664

Диаметр разворота, м

11,4

Тип двигателя

Бензиновый турбированный L4

Рабочий объем, см³

1997

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

365/1300-4500

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

6,5

Расход топлива (средний), л/100 км

6,8

Объем бака, л

63

    

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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