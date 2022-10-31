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31 окт 2022

У Lada Niva Legend появится модификация Sport

У Lada Niva Legend появится модификация Sport

О создании такой модификации в СМИ заговорили еще в сентябре, но только сейчас об автомобиле стали рассказывать конкретные детали

Первый, он же самый важный факт – машину разрабатывает дочернее подразделение АвтоВАЗа – Lada Sport, которое делает заряженные Vesta и Granta. Впрочем, на Ниве Спорт отработают технологические решения, которые потом предполагают перенести на основной конвейер. Благо, выпуск Нивы Legend официально продлён до 2030 года.

Теперь же поговорим о самих технических доработках. Главная – установка новой силовой установки. С большой долей вероятности мотор позаимствуют у Lada Granta. Да, мы сейчас говорим о 90-сильном восьмиклапанном моторе. Раздаточная коробка останется штатной, но в неё внедрят электропривод блокировки межосевого дифференциала.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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