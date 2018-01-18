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янв 2018

Концепт Lamborghini Terzo Millennio - Пришелец из будущего

Новый Lamborghini Terzo Millennio - Lamborghini Terzo Millennio Concept 2017 Пришелец из будущего
Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил инновационный концепт-кар Terzo Millennio, намекающий на революцию в сфере накопления электрической энергии

За ускорение здесь отвечают четыре электромотора, питающихся от суперконденсаторов и ультратонких батарей, интегрированных в углепластиковые кузовные панели. «Итальянец» демонстрирует также новый вектор развития дизайна. Судя по первым официальным снимкам, спорткары Lamborghini следующих генераций сохранят брутальный облик и получат смелые конструктивные усовершенствования типа аэродинамических элементов, оплетающих кузов. Такая «обвязка» должна способствовать наилучшему распределению воздушных потоков и курсовой устойчивости. Еще одна заявленная новация – уникальный химический состав, который автоматически заполнит трещины и сколы на кузове в случае их появления.

Фото Lamborghini Terzo Millennio

  • Lamborghini Terzo Millennio Concept 2017 Пришелец из будущего
  • Lamborghini Terzo Millennio Concept 2017 вид сбоку
  • Lamborghini Terzo Millennio Concept 2017 вид сзади
  • Lamborghini Terzo Millennio Concept 2017 вид спереди
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