Концепт Lamborghini Terzo Millennio - Пришелец из будущего

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил инновационный концепт-кар Terzo Millennio, намекающий на революцию в сфере накопления электрической энергии

За ускорение здесь отвечают четыре электромотора, питающихся от суперконденсаторов и ультратонких батарей, интегрированных в углепластиковые кузовные панели. «Итальянец» демонстрирует также новый вектор развития дизайна. Судя по первым официальным снимкам, спорткары Lamborghini следующих генераций сохранят брутальный облик и получат смелые конструктивные усовершенствования типа аэродинамических элементов, оплетающих кузов. Такая «обвязка» должна способствовать наилучшему распределению воздушных потоков и курсовой устойчивости. Еще одна заявленная новация – уникальный химический состав, который автоматически заполнит трещины и сколы на кузове в случае их появления.