Китайский автопроизводитель Lifan оказался в числе очень немногих коллег, продемонстрировавших рост продаж на российском рынке в 2016-м году. Подавляющее большинство китайцев «ушло в минус», а бренд с тремя парусами на эмблеме – наоборот, в «плюс». Локомотивом стал переднеприводный кроссовер X60, выпускавшийся с 2011-го года и переживший в 2016-м второе обновление. Теперь он именуется X60 FL (face lift)

Все мы хотим, чтобы автомобиля было как можно больше. Оснащение стараемся выбрать богатое, чтобы и максимальное количество возможных систем и устройств присутствовало, и отделка салона была на высшем уровне. Но ценник служит отличным холодным душем, после которого, как правило, задумываешься: а на самом ли деле весь перечень «благ цивилизации» так уж необходим? Может быть, без чего-то можно и прожить?

Начинается трезвая расстановка приоритетов – и оказывается, что на самом-то деле насущно необходимо нам не так уж и много. По мне, так на первых трех местах должны располагаться: а) максимально большой багажник; б) кондиционер; в) система полного привода (желательно самая простая, part time). Отсутствием многих «фишек» вполне можно пожертвовать. А некоторыми уже и не пожертвуешь, они стали такой же неотъемлемой нормой, как высокий экологический класс двигателя. Без ABS, полного набора электростеклоподъемников, наружных зеркал с электроприводами и подогревом, элемента обогрева заднего стекла, складываемого в пропорции 60:40 заднего «дивана» вам сегодня практически ничего не продадут. Исключения редки – и, да, они сразу исключаются. Хотя… лично мне хватило бы и «вёсел» сзади, потому что там у меня обычно путешествуют собаки, которым электроприводы во всех смыслах ни к чему.

Последний фейслифт

Главное же, аскетичный набор прожиточных «благ» сразу оказывается очень привлекательным в плане финансов. Тот же Lifan X60 до последнего обновления прямо-таки радовал: кроссовер на больших колесах, со значительным клиренсом и огромным багажником предлагался за цену, немногим большую, чем у бюджетных седанов отечественного производства. «Китаец»? Ну да, а почему бы и нет? Сегодня «китайцы» заметно «повзрослели», пообтесались, избавились от многих «детских болезней» (и «национальных» тоже). Почему бы и не рассмотреть?

Тем более, есть, что рассматривать. Пусть в очертаниях X60 по-прежнему легко угадывается абрис Toyota RAV4 второго поколения, копия давно уже не такая нарочитая. Есть своеобразие в дизайне, даже некоторый шарм. А уж о внешности версии FL хочется сказать только хорошее. Автомобиль получил красивый передок, давно обещанный нам на модели Х80, но раз уж она задержалась с выходом на российские просторы, пусть пока он «сыграет» на 60-ке. С таким оформлением передней части китайский кроссовер точно выглядит по-взрослому, более «мускулистым», даже нагловатым. Стесняться имени Lifan он больше не желает. Да и с чего бы? Мы тестировали мини-кроссовер X50, а также обновленный седан Solano II и нашли в них немало плюсов. Пора было компании подумать и о повышении имиджа своего «локомотива», хотя, по большому счету, если он и нуждался в обновлении, то в первую очередь не внешности.

Здесь отметим, что нынешний фейслифт станет последним в истории X60. Следующее поколение кроссовера данного размера будет построено уже на иной платформе и, возможно, будет даже носить другой индекс. С пропорциями RAV4 модель распрощается. Хотя, повторю, лично я ничего плохого в них не вижу. Они отвергаются сегодня лишь потому, что всего лишь «вчерашние», а сегодня в тренде новизна, свежесть, молодость. Красив кузов или не красив, лишь бы не напоминал ретро. Преемственность поколений достаточна только в названии модели.

Действительно, чего же такого плохого можно отметить в «Лифане», произведенном от RAV4? Наоборот же, много хорошего! Например, отличный обзор. Передние стойки не толстые, не загораживают углы. Зеркала просто огромные, и в такой функции, как электронный мониторинг «слепых» зон просто не видишь необходимости. Тем более, что электрорегулировки и подогрев зеркал – в наличии. Нет механизма складывания? Ну и пусть, на этом вполне можно сэкономить.

При хорошем обзоре через стекло пятой двери (естественно, с обогревом) легко обойдешься и без камеры заднего вида, но у обновленного X60 она есть. Пусть картинка и не особо радует качеством, а объектив сильно загрязняется при движении в слякотную погоду. Да, кстати, не только объектив камеры. Кузов «лифановского» кроссовера далеко не чистюля. Дополнительные подножки ему очень в масть, и в плане дизайна, и в отношении защиты лакокрасочного покрытия на нижних кромках дверей, особенно задних. Владельцы дорестайлинговых машин жалуются на то, что в этих местах двери обрастают грязью, а так как боковины автомобиля при обновлении не изменились, значит, проблема останется. В задней части автомобиля перемен немного, фонари стали другими, но это на скорость не влияет. Головные же фары стоит похвалить за мощный свет (без участия ксенона) и оперативную работу авторежима и электрокорректора.

За рулем устраиваешься легко, хотя баранке немного не хватает регулировки вылета. К посадке претензий нет (то есть, после долгой дороги вы от нее не устанете), а вот к сиденью – есть. Боковая поддержка в области бедер отсутствует, и, возможно, проектировщики попытались компенсировать ее «липкостью» псевдокожаной обивки, но получилось только хуже. Когда садишься, уже испытываешь не самые приятные ощущения, а когда вылезаешь, и того сильнее чувствуешь, что «прилип». И это фактически в зимнюю погоду, а что будет жарким летом? Нет, будучи приверженцем кожаной обивки (хотя бы «экокожаной»), в случае с «Лифаном» я голосую за ткань.

Центральный замок автоматически блокирует двери на ходу, но при остановке не разблокирует, надо нажимать на кнопку. Причем, дважды, иначе не выйдут пассажиры. Если любая из дверей будет открыта при работающем двигателе, автомобиль будет неприятно пищать, даже при остановке. Почему бы не сделать так, чтобы этот писк появлялся только при начале движения с открытой дверью?

Спереди просторно, между креслами установлен монолитный бокс-подлокотник. Сзади – еще просторнее, при посадке «за мной» пассажир будет располагать 38-ю сантиметрами пространства для коленей! Это один из рекордных показателей. Ширина салона спереди 138 см, сзади 136 см. Из спинки заднего дивана откидывается подлокотник, правда, его монолитным уже не назовешь, даже при легком нажатии сверху вниз он прогибается.

При отсутствии бортового компьютера примерно определять расход топлива можно так: одна погасшая полоска соответствует примерно ста двадцати – ста сорока километрам пробега. То есть, на полном баке (95-го бензина) можно преодолеть порядка 600-700 километров. Но это на трассе, где средний расход составляет примерно 8-9 л на сотню. В городе придется «отдать» не меньше 11-12 л.

Наклон спинки заднего сиденья можно регулировать, без преувеличения, в пределах 180 градусов! Вот уж совершенно непонятно, для чего было придумано столько фиксируемых положений. Кому придет в голову наклонять спинку, например, на 45 градусов вперед? Тем не менее, такой механизм есть, и за него поневоле придется платить.

За трансформацию задней части салона можно было бы поставить жирный плюс. Потому что по сравнению, например, с близким по цене, функционалу и происхождению от RAV4 китайским кроссовером Chery Tiggo FL, «Лифан» предлагает практически идеальное складывание заднего дивана (а Tiggo – так просто безобразное). Да, в X60 мы получаем ровный пол, и на нем, при желании, можно даже спать, при своем росте 182 см я почти что вытянулся по диагонали. Конечно, каркас сидений напомнит о себе металлической жесткостью, но его нетрудно застелить. Намного труднее… собственно, сложить сиденья. Потому что перед складыванием спинки надо в буквальном смысле ОТОРВАТЬ подушку от пола! Это удается с огромным трудом, начинаешь даже сомневаться, всё ли правильно делаешь. Но иначе ведь невозможно, спинка не ложится на подушку, а застывает под нелепым углом. Когда части подушки, наконец, ОТРЫВАЮТСЯ, раздается такой звук, будто что-то сломалось. Нет, ничего, просто такой фиксатор…

Не продумано и то, что при складывании левой части подушки, ее край, близкий к середине автомобиля, упирается в небольшой выступ-туннель на полу, и левая часть оказывается выше правой, что выглядит неряшливо. Но части спинки, так или иначе, укладываются, и, в целом, механизм трансформации салона можно признать теоретически удачным – но не практически.

Под фальшполом расположена запаска, которая была полноразмерной для дорестайлинговой версии (215/65R16). X60 FL получил 17-дюймовые колеса, и запаска автоматически превратилась в докатку. Стоит поставить плюс «Лифану» и за большое количество места собственно в углублении запасного колеса и вокруг него. Часть пространства здесь занята пенопластовыми вставками, но, думаю, рукастый владелец быстро и легко избавится от них, освободив место для различных инструментов и принадлежностей.

Вообще, насколько мне стало известно, покупатели частенько дорабатывают X60, например, в плане дополнительной шумо- и виброизоляции. Это обходится не так уж дорого и требует относительно небольшого количества времени (можно управиться за пару выходных). Стоит ли этим заниматься? Пожалуй, да, потому что при открывании технологических заглушек в боковинах багажника обнаруживается, что далеко не весь металл кузова шумо- и виброизолирован, да и в тех местах, где это сделано, приклеенные «маты», бывает, отходят.

«Шумим, братец, шумим…»

А на ходу шумок в салоне есть, и немалый. Двери у Х60 не такие уж «толстые», если приглядеться, внутренние их панели не полностью скрывают металл. И площадь остекления «тойотовского» кузова очень велика, сидишь, как в аквариуме. Видимо, это пугает современных продвинутых покупателей, им подавай чувство защищенности большим количеством «железа» (причем, достаточно, как правило, одного только чувства, а не собственно защищенности). Так или иначе, в салон Х60 проникают все возможные шумы, как улично-дорожные, так и производимые самим автомобилем. Дополнительная «шумка» будет очень даже к месту.

Сначала напоминает о себе двигатель. Агрегат под капотом прежний и единственный, никаких изменений при рестайлинге он не претерпел. Это 1,8-литровй 128-сильный бензиновый мотор с 16-клапанной головкой блока и двойной системой изменения фаз газораспределения. Спроектирован неплохо, отдача наблюдается в большом диапазоне оборотов, автомобиль не тушуется ни в городских «спуртах», ни при обгонах на трассе. Но, увы, «шумим, братец, шумим»…

Хорошо слышен и вариатор. Причем, он проявляет себя не характерным «воем», а каким-то набором разнообразных звуков. При начале движения по кузову почему-то проходит волна мелкой дрожи. В дальнейшем, при наборе оборотов, этого не наблюдается. Загадка.

На управляющие действия рулевым колесом автомобиль откликается с небольшим запаздыванием, но, уж если откликнулся, бросается в поворот охотно, с заметным креном. Хотя подвеска у него жесткая, это ощущается и на мелких неровностях, и на «лежачих полицейских». При встряхивании кузова слышны постукивания под панелями внутренней отделки. Состыкованы эти панели не везде тщательно, видны и зазоры, и неровности. Но их меньше, чем ожидаешь от китайской модели.

Отдача мотора, в целом, радует, особенно эффективна она при раскрутке до 4000 об/мин, дальше тяга снижается. Интересно, что, сколько ни продавливай педаль «газа» в автоматических режимах, стрелка тахометра не поднимется выше отметки «5000», хотя красная зона начинается с 6500 об/мин. Разгон с 60 до 80 км/ч в абсолютных цифрах не такой уж и резвый – не меньше 4 с. Но, в принципе, для города этого хватает.

А чего не хватает, так это хотя бы примитивного бортового компьютера. Здесь нет никакого. Шкала тахометра обрамляет круглый цифровой спидометр размером едва больше, чем наручные часы. Внизу этого циферблата – лишь показатели одометра. Шкалы указателя температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива выполнены в виде столбиков из белых светящихся индикаторов. В плане расхода топлива ориентироваться можно так: одна погасшая полоска соответствует примерно ста двадцати – ста сорока километрам пробега. То есть, на полном баке (95-го бензина) можно преодолеть порядка 600-700 километров. Но это на трассе, где средний расход составляет примерно 8-9 л на сотню. В городе придется «отдать» не меньше 11-12 л.

Обновленный X60 может оснащаться богатой мультимедиасистемой с музыкой, навигацией и некоторыми другими функциями. Сенсорный 8-дюймовый экран предлагает очень качественную картинку и оперативный отклик на прикосновения. Если отклика нет, значит, функция недоступна. В тестовом автомобиле, например, не работала система навигации (не была вставлена карточка памяти). Подключенный через вход AUX аудиоплеер был распознан мгновенно, а вот флэшку «комбайн» увидел не сразу. Впоследствии выяснилось, что на носителе просто не было аудиотреков. Следующая флэшка была проиграна почему-то только до середины, затем неожиданно зависла. При перезапуске системы всё оказалось в порядке.

Но на самом деле качеством звучания акустика «Лифана» вас не порадует. В городе звук еще туда-сюда, на трассе же он… пропадает. Дело в том, что при наборе 120 км/ч и более автомобиль слишком уж шумит и свистит, причем, создается ощущение, что именно на тех частотах, которые присутствуют в музыке. Иными словами, делать ее громче практически бесполезно. Правда, покопавшись в настройках «комбайна», удалось выяснить, что наиболее удачно основная масса композиций разных стилей проигрывается при выборе позиции JAZZ. С Android-смартфоном система коммуницирует, звонки принимает, кнопки на рулевом колесе работают.

Шум и свист на высоких скоростях неудивительны. При пристальном разглядывании симпатичного в целом кузова можно легко обнаружить огромные и не везде одинаковые зазоры между панелями. Особенно велики они в районе стыковки задних дверей и боковин кузова, а также между капотом и фарами. Хотя, открыв капот, с удивлением отмечаешь, что моторный отсек сравнительно чист.

В общем шумовом фоне выделяется звук от зимних шипованных шин Yokohama. На асфальте они звучат, как четыре огромных фрезы. К сожалению, их не упрекнешь и в придании автомобилю высокой курсовой устойчивости: на трассе Lifan плавает, как в асфальтовых колеях, так и при их отсутствии. От дороги не отвлечешься, и за баранку надо держаться покрепче.

Символы на кнопках климатической системы очень малы. «Печка» греет только при положении регулятора температуры в двух крайних правых положениях, то есть, на максимуме. В солнечные дни большая площадь остекления салона позволяет принять много лучистой энергии нашего светила, даже если температура на улице около нуля градусов. Элементы обогрева наружных зеркал и стекла двери багажника срабатывают очень оперативно. Подогрев водительского сиденья тоже порадовал эффективностью.

При обгонах на трассе Lifan X60 кажется приемистым, но начнешь считать секунды, и станет грустно. В режиме D вариатора он «ускоряется» с 80 до 120 км/ч за 13-14 с. Перевод селектора от себя, в положение S, улучшает разгон на 1-2 с, не больше. При скорости 110-115 км/ч и выбранном режиме D вариатора двигатель поддерживает 2300-2500 об/мин, в режиме S – 3500 об/мин.

Обновленный Lifan X60 предлагается на российском рынке в восьми комплектациях по ценам от 679 000 рублей до 859 000 рублей за версии с пятиступенчатой механической коробкой передач и от 859 900 рублей до 919 900 рублей за модификации с вариатором. Такова стоимость автомобилей 2017-го года выпуска. В продаже есть и «фейслифтовые» машины 2016-го года, они, в среднем, на 20 000 рублей дешевле, но выбор комплектаций вполовину меньше. Дорестайлинговые автомобили дешевле еще на 20 000 рублей при сопоставимых наборах опций, но найти их на складах дилеров становится всё труднее.

На 4-й виртуальной передаче автомобиль разгоняется примерно в таком же темпе, как и в режиме S. Но на самом деле «ручная» функция работает как-то странно. На трассе – еще куда ни шло, я проверил: ручной выбор, к примеру, пятой передачи поддерживался автомобилем до тех пор, пока я его не отменил. Иная ситуация возникла на бездорожье. С песчано-грязевыми колеями мощные зимние шины справились легко, но в 25-ти – 30-сантиметровом слое мокрого снега кроссовер забастовал. В режиме D понадобился разгон, чтобы пробить участок целины. Я попробовал вручную выбрать одну из нижних передач – и с удивлением обнаружил, что в процессе движения вариатор самопроизвольно переключается то в режим S, то даже в D, хотя селектор остается неподвижным. Как такое возможно? Может быть, я сам незаметно двигаю селектор вперед-назад? Он действительно смещается легко и, как бы, не «фиксируется» в переднем, либо заднем положении, не чувствуешь, что он выбрал какую-либо позицию и в ней застыл. И все же я не могу отрицать самостоятельных переключений коробки. Долго ли, коротко ли, но она порой жила своей жизнью.

Полным приводом X60 нас не балует ни в одной из комплектаций. Но переднеприводная конструкция неплохо ведет себя вне дороги. Во-первых, автомобиль предлагает немалый дорожный просвет – 179 мм. Это по паспорту, а в реальности, например, под передним бампером я намерил целых 32 см. Правда, у пластикового элемента появилась немного выпяченная вперед «губа», раньше ее не было, и передний свес наверняка был короче, а теперь возрос риск повредить бампер о высокое препятствие. Сзади под бампером рулетка показала 38 см, под поперечно расположенным глушителем – 27 см.

Есть у «Лифана» и еще один плюс: это зимний режим вариатора. На многих и многих моделях с автоматическими трансмиссиями такая функция тоже предлагается, но на X60 она работает ощутимо более заметно. При ее включении автомобиль действительно способен существенно медленнее, просто-таки ползком, тронуться с места, что очень поможет на скользком покрытии. Впрочем, в глубоком снегу этот режим себя не оправдал, с ролью понижающей передачи не справился. Как и при выборе режима D, снежная целина была преодолена только методом кавалерийского наскока.

Китайский «чай»

Итак, в условиях «прожиточного минимума» я провел неделю. Мой вердикт: выжить можно, но удовольствия не получишь. Из недостающих функций автомобиля я, честно говоря, пожалел только об отсутствии бортового компьютера. Всего остального мне лично хватило бы с головой, если бы только продуманность решений не нивелировалась, порой, невысоким качеством исполнения. Больше всего расстроил механизм трансформации салона. Сейчас сиденья надо складывать чуть не с помощью монтажной лопатки, но не приведет ли это к поломкам? Тем более, что и подушки, и спинки, и элементы их крепления не отличаются богатырским сложением.

Пластик отделки салона жесткий и легко царапается. Следы погрузки крупногабаритных вещей уже заметны на пластмассовом порожке багажника. Но ведь он пластмассовый, а, значит, легко заменяемый. У таких широко распространенных моделей, как Renault Duster, Sandero и LADA XRay в этом месте лишь голый, ничем не защищенный металл кузова. Через сколько погрузок-разгрузок его придется перекрашивать?

Удобный в целом салон «Лифана» порадовал практически полным отсутствием китайского фенольного «амбрэ», но огорчил низкосортной псевдокожаной обивкой сидений, а также плохой шумоизоляцией. Ох, не зря народ возится с дополнительной проклейкой внутренних поверхностей кузова! А что еще не нравится собственникам этого автомобиля? Прежде всего, невысокая стойкость лакокрасочного покрытия кузова к повреждениям. Сильное загрязнение дверей, особенно задних, при отсутствии дополнительных подножек. Ну, и еще общая нестабильность качества комплектующих и сборки, неожиданные, часто совершенно нелепые отказы различных систем, что называется, на ровном месте. Как вам понравится, например, беспричинные щелчки центрального замка на высокой скорости? А треснувший без всякого удара отражающий элемент наружного зеркала?

К чести компании, она демонстрирует, что дорожит своим именем. Гарантийные обязательства выполняются, с сервисом и наличием запчастей больших проблем нет. В общем же… ну, а чего вы хотели от «пособия по безработице»? Чтобы получить как можно больше автомобиля на вложенные деньги, надо вложить как можно больше денег. Как в известном анекдоте: больше заварки – вкуснее чай.

Технические характеристики Lifan X60 FL 1.8 CVТ ГАБАРИТЫ, ММ 4325 x 1790 x 1690 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,4 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 179 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 405 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1330 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1794 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 128 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 168 / 4200 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст., вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 14,5 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 8,2 ОБЪЕМ БАКА, Л 55