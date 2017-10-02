Концепт Mercedes-Benz AMG Project ONE - С трека – на шоссе

Гиперкар Project One – новый флагман компании Mercedes-AMG, дебютом которого именитое подразделение Mercedes-Benz празднует свое 50-летие

Дизайн концептуального спорткупе всецело подчинен аэродинамике. Из-за характерных округлостей капота, крыши и колесных арок, а также благодаря активным аэродинамическим элементам и мощным воздухозаборникам Project One напоминает истребитель.

Первую скрипку в силовом оркестре играет 1,6-литровая «турбошестерка», позаимствованная у мерседесовского болида W06 Hybrid. По сравнению с гоночной версией этого двигателя на его гражданском варианте установлены оригинальные коленчатый вал, поршни и блок управления, а ресурс агрегата многократно увеличен. Турбодвигателю со спортивной родословной ассистируют сразу четыре электромотора. Один из них участвует во вращении турбины, минимизируя эффект турбоямы, второй соединен с коленвалом и напрямую ассистирует ДВС. Вторая пара электромоторов, установленных на передней оси, направляет тягу непосредственно на передние колеса, обеспечивая при этом управление вектором тяги. Момент на задние колеса передается через «робот» AMG Speedshift c функцией ручного переключения передач. Совокупная отдача силового комплекса превышает 1000 л.с. Производительности установки хватает, чтобы ускорить Project One до 200 км/ч всего за 6 с, максимальная скорость превышает 350 км/ч – мечта гонщика.

Однако и экологи останутся довольны. Передние электромоторы гиперкара можно задействовать без запуска ДВС и проехать таким образом до 25 км в «зеленом» режиме. Аккумуляторы, размещенные под полом в двух раздельных блоках, можно подзарядить от электросети.

В основе кузовной структуры дорожного болида лежит углепластиковый монокок, бензиновый мотор и коробка передач являются частью силовой структуры. Обе подвески многорычажные.

Салон Project One исполнен в минималистичном ключе. Рулевое колесо стилизовано под штурвалы Formula 1, материалы отделки шикарны, роль салонного зеркала играет цифровой дисплей. Ковшеобразные кресла разделены мощным трансмиссионным тоннелем, а за сиденьями предусмотрены вещевые боксы. Серийную версию Mercedes-AMG Project One поставят на конвейер в 2019 году. Тираж планируется ограничить 275 экземплярами. Уже известна и цена – как минимум 2,7 млн евро за штуку.