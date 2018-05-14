Рестайлинг Mercedes-Benz C-Class Cabrio - Равнение на старших

Рестайлиновые исполнения купе и кабриолетов Mercedes-Benz C-Class пошли по стопам «старших» моделей премиум-марки из Штутгарта

С новыми бамперами, решеткой радиатора и светотехникой (светодиодной в базе и матричной за доплату) «двухдверки» выглядят еще эффектнее. Кабриолет сохранил мягкую крышу, складывающуюся посредством электропривода. В салоне появились новый руль с сенсорными клавишами, настраиваемая 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и более солидный экран мультимедиа с диагональю 10,25 дюйма. На роль базового мотора назначен 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат мощностью 184 л.с. В паре с этим двигателем работает стартер-генератор EQ Boost, способный временно увеличить отдачу силовой установки на 14 л.с. Еще одно новшество – 2-литровый 194-сильный турбодизель, который пришел на смену 2,1-литровому агрегату. Топовой версии Mercedes-AMG С 43 выделили 3-литровый битурбированный бензиновый V6 с отдачей 390 л.с. (+ 23 л.с. в сравнении с предшественником). Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или 9-диапазонный «автомат». По-прежнему опционально доступен полный привод. Кроме того, все исполнения С-Class получили перенастроенную адаптивную подвеску, функции полуавтоматического управления и модернизированные системы, отвечающие за безопасность.