Как по ходу теста у нас менялись впечатления от нового кроссовера со скошенной крышей

Первая попытка проникновения в салон этого автомобиля потерпела фиаско. Видимо, ездивший в нем до меня человек любил сидеть повыше, и я попросту не смог протиснуться между высоко поднятым сиденьем и низким сводом крыши. Пришлось опускать водительское кресло до предела, стоя снаружи. Теперь-то проблем не будет, несколько наивно решил я и... снова просчитался. Проем, конечно, увеличился, и тело даже прошло внутрь, но голова умудрилась застрять. Еще сильнее пригнувшись, я все-таки забрался, но вспомнил Винни Пуха, ходившего в гости к Кролику и застрявшего на выходе из-за того, что «кто-то слишком много ест». Правда, голова-то у Винни как раз пролезла в отличие от моей…

Больше чем кажется

На первый взгляд GLE Coupe выполнен по традиционному рецепту, давно используемому многими производителями, в том числе и самим Mercedes-Benz. Берется уже готовый, стоящий на конвейере кроссовер, и на его шасси делают, по сути, такой же автомобиль, но с более низкой крышей и некоторыми обновлениями дизайна, в основном кормовой части. Техника при этом остается неизменной. Разве что убирают из линейки начальные моторы да немного перенастраивают подвеску. Вот и наша новинка построена на шасси стандартного GLE – без приставки Coupe в названии. Однако не все так просто.

Купе должно быть спортивным. В связи с этим штутгартцы не просто изменили дизайн за счет низкой крыши, но и на целых 60 мм укоротили колесную базу донорского кроссовера. Ведь чем короче расстояние между осями, тем более юрким становится автомобиль в поворотах. Вот только в длину купе даже увеличилось – на 15 мм по сравнению с обычным GLE за счет большого заднего свеса. Ширина уменьшилась на 12 мм. Ну а крыша стала ниже на внушительные 67 мм.

В России предлагается пять модификаций новинки. Две турбодизельные, оснащенные 3-литровым агрегатом в разной степени форсировки: 249 и 330 л.с. Далее следуют бензиновые версии, причем у двух из них тоже один двигатель (и тоже 3-литровый), развивающий 367 либо 435 л.с. И, наконец, на вершине гаммы вариант с 4-литровым турбированным 612-сильным агрегатом. Две последние модификации (435 и 612 л.с.) подготовлены спортивным отделением AMG.

У нас же на тесте «гражданская» версия 400 d с 330-сильным турбодизелем. Посмотрим, оправдывает ли она имеющееся в названии слово «купе». Впрочем, судя по вышеописанному процессу посадки в салон – в полной мере. Надеюсь, найдутся и другие, более значимые отличия.

Внутри совсем не тесно!

Итак, протиснулся я внутрь и обнаружил, что сам салон на удивление просторный, в том числе по расстоянию от головы до потолка. Убранство интерьера здесь точно такое же, как в обычном GLE, за исключением более узких окон (напрашивается даже слово «амбразуры»). Особенно «впечатляет» заднее, в которое практически ничего не видно.

Качество отделки салона сильно зависит от комплектации. Так, доступные версии могут грешить кривоватой строчкой и кожей не лучшего качества, зато в дорогих вариантах все отлично.

Основной стилеобразующий элемент салона в GLE Coupe – длинный двойной планшет, объединяющий приборную панель и мультимедиа. Экраны не имеют козырька, но все равно отлично читаются даже при попадании прямых солнечных лучей. Графика, пожалуй, лучшая из всех автомобильных брендов. Приборы имеют несколько режимов отображения, а в «мультимедийку» зашито столько функций, что нелегко узнать и половину даже за несколько лет владения машиной.

Управляться с интерфейсом можно самыми разными способами: с помощью двух миниатюрных тачпадов на рулевом колесе, одного большого трекпада на центральном тоннеле либо прикасаясь пальцами к сенсорному экрану мультимедиа. Причем любой вариант интуитивно понятен и удобен. Но есть и еще один – голосовой.

Можно просто сказать «привет, Мерседес» или просто «Мерседес». В ответ электронная дама поинтересуется, чем может помочь. Дама самообучается, хотя команды понимает далеко не все и не всегда. Например, просьбу включить синюю подсветку салона она выполнила только один раз, а потом с завидным упорством отвечала в стиле «я тебя не понимаю». Зато нужную температуру воздуха в салоне выставляет практически всегда. Да и радиостанции включает без проб­лем, если произнести их название или частоту.

Посадка за рулем – то, что доктор прописал: удобно устроится человек практически любой комплекции. А если лень самому настраивать идеальное по профилю сиденье, можно довериться автомобильным «мозгам», которые все отрегулируют, исходя из ваших антропометрических данных. Правда, в моем случае кресло поднялось слишком высоко и очень сильно завалило спинку. Чем-то я электронному помощнику не приглянулся.

На втором ряду места для ног ровно на 60 мм меньше, чем в обычном GLE, – как раз на величину колесной базы. Впрочем, более чем просторно по всем направлениям, включая пространство над головой, несмотря на сильно скошенную крышу. Так, у меня при росте 180 см над макушкой остается порядка 5 см, и на подголовник я откидываюсь без проблем. Профиль дивана отличный. Имеется раздельный «климат» для задней части салона. В общем, на втором ряду очень комфортно, вот только при посадке-высадке, как и спереди, надо пригибаться.

Багажник здесь даже больше, чем в донорском GLE (опять из-за более длинного свеса). Правда, по высоте отсек, естественно, меньше, а при раскладывании дивана объем вырастает не так существенно, как у «родственника». Но в целом для автомобиля, в названии которого присутствует слово «купе», места для поклажи более чем достаточно.

Дело в настройках

Этот 3-литровый 330-сильный турбодизель – один из лучших моторов, с которыми мне приходилось иметь дело. Плавный и тихий на холостых оборотах, он тянет с самых «низов» с неотвратимостью падающей лавины, разве что лавина не так быстра. Двигатель столь хорош, что на расторопность автоматической коробки можно не обращать внимания – главное, чтобы плавно переключалась. Что она, собственно, и делает. А какой вкусный у этого мотора звук! Глубокий и весьма солидный.

Руль тяжеленький, но не для штангиста, а в меру. И острота ровно такая, какая должна быть у Mercedes-Benz, претендующего на спортивность. Нулевое положение руля четкое, позволяющее водителю расслабленно чувствовать себя на любой скорости. При попадании в колею на баранке появляется легкое усилие, практически не требующее корректирующих действий.

В поворотах – кайф. Мерседесовский кайф! Это значит, что доза адреналина не нарушает спокойствия водителя и пассажиров. Кроссовер держит траекторию так, словно находится на невидимых направляющих. На сухом асфальте скорее у водителя сдадут нервы, чем автомобиль потеряет «держак». А вот плавность хода поначалу вызвала вопросы. Потому что в «комфортном» режиме пневматическая подвеска позволяет себе довольно сильно брыкаться на заплатках, люках и стыках. То есть этот «немец» едет комфортно только на ровных дорогах – приучен, видимо, к таковым у себя на родине.

Выход, как ни странно, нашелся при включении «спортивного» режима. В нем шасси подбирается ровно настолько, чтобы не казаться жестким на ровном покрытии, и одновременно приобретает необходимую энергоемкость для прохождения неровностей. Только задние пассажиры на «лежачих полицейских» просят сбросить скорость. Хотя они просят это сделать и в «комфортном» режиме, так как задняя подвеска явно настроена жестче передней. Водителя же данная особенность не напрягает.

Mercedes-Benz GLE Coupe – первый автомобиль с трехлучевой эмблемой, который мне оказалось приятнее водить в «спортивном» режиме, нежели в «комфортном». Следовательно, есть у этого кроссовера со словом Coupe в названии более впечатляющие особенности, чем затрудненный вход и выход.

Сколько стоит? Немало. Минимум 7 100 000 рублей за 249-сильную турбодизельную модификацию. Вариант с 330-сильным турбодизелем, как у меня на тесте, обойдется не менее чем в 8 000 000. Но он, поверьте, того стоит.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Coupe Габариты, мм 4939х2010х1730 Колесная база, мм 2935 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 655 Снаряженная масса, кг 2295 Тип двигателя L6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2925 Макс. мощность, л.с./об/мин 330/3600–4200 Макс. момент, Нм/об/мин 700/1200–3000 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 65

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала. Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.