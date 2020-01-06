Продажи грузовиков в России снижаются. Какие инструменты ваша компания использует для продвижения продукции в сложившейся ситуации?

В этом году мы решили сделать ставку на дифференцированный подход. У компании традиционно сильны позиции в сегменте магистральных перевозок с тягачами Mercedes Benz 4х2. Также мы намерены усилить присутствие грузовой техники МВ в тех сегментах, которые в данный период демонстрируют рост: лесоперевозки, строительная и коммунальная техника. Для этого необходимо показывать новинки потенциальным потребителям. В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил «Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения», в котором принимали участие демонстрационные машины. В 2018 году «Караван» шел по городам Центральной России. Это очень правильный, с нашей точки зрения, формат мероприятия, поскольку у нас есть шанс не только рассказать клиентам про технику, но и показать ее, дать возможность протестировать. Нет ничего лучше, чем личный благоприятный опыт.