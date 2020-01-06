Генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле рассказал нам, как идет процесс отладки производства на новом заводе компании в Набережных Челнах, и представил обновленный флагманский тягач Mercedes Benz Actros с передовыми электронными ассистентами
В этом году мы решили сделать ставку на дифференцированный подход. У компании традиционно сильны позиции в сегменте магистральных перевозок с тягачами Mercedes Benz 4х2. Также мы намерены усилить присутствие грузовой техники МВ в тех сегментах, которые в данный период демонстрируют рост: лесоперевозки, строительная и коммунальная техника. Для этого необходимо показывать новинки потенциальным потребителям. В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил «Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения», в котором принимали участие демонстрационные машины. В 2018 году «Караван» шел по городам Центральной России. Это очень правильный, с нашей точки зрения, формат мероприятия, поскольку у нас есть шанс не только рассказать клиентам про технику, но и показать ее, дать возможность протестировать. Нет ничего лучше, чем личный благоприятный опыт.
Хит продаж – седельные тягачи Mercedes-Benz Actros 4х2. Мы также рады увеличению спроса на четырехосный Mercedes-Benz Arocs с колесными формулами 8х4 и 8х8. В этом году мы планируем реализовать на российском рынке около 4 тыс. грузовиков Mercedes-Benz. Планы на 2020 год пока в процессе обсуждения. Мы предполагаем, что рынок стабилизируется, а потом пойдет вверх. К такому развитию событий компания готова: мы представляем на рынке полную продуктовую линейку. Наше присутствие увеличивается и за счет введения в строй нового завода MB по производству каркасов кабин в Набережных Челнах.
На протяжении летних месяцев на заводе внедряли новейшие технологии, никогда прежде не применявшиеся в России. Соответственно, команде потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым процессам, оборудованию, к работе с инновационными технологиями. В течение последних месяцев мы производим в среднем порядка 50 кабин в неделю, и объем производства постоянно увеличивается. Однако это лишь первая, стартовая фаза производства, мы еще далеки от конечных целевых показателей. Самое главное сейчас, что производство налажено, люди обучены, процесс идет, в качестве и стабильности которого мы абсолютно уверены.
Компания импортирует комплекты такого оборудования, и ими оснащаются кабины, собранные в Набережных Челнах. Системы полуавтономного вождения – в частности, технологии Active Drive Assist, Active Brake Assist 5 и новый цифровой интерфейс доступны для наших клиентов в России. Более того, автомобили с такими помощниками уже переданы первым клиентам. Для внедрения же нового дистанционного сервиса Mercedes-Benz Uptime предстоит решить некоторые договорные условия и вопросы по защите персональных данных. Как только урегулируем формальности, предложим эту новинку для заказа. Автомобили, оборудованные ею, станут частью глобальной системы Uptime. Пока же мы используем систему Uptime Management, грузовики отслеживаются вручную.
Когда вы садитесь в грузовик, оснащенный системой цифровых зеркал Mirror Cam, то сразу ощущаете преимущество новой технологии. То же касается нового цифрового интерфейса. А чтобы убедить клиентов в полезности систем частичного автопилотирования, мы организуем для них специальные тренинги, объясняем выгоду от приобретения таких опций. Скажем, система Mirror Cam стоит около 1000 евро, но она сбережет от повреждений как минимум полуприцеп и шины и в результате быстро себя окупит. Нельзя сбрасывать со счетов и эмоциональный аспект – с таким оборудованием Actros выглядит практически как автомобиль из будущего.
Грузовое подразделение Mercedes-Benz в России следует глобальной стратегии концерна Daimler AG, которая состоит в том, чтобы развивать дизельное направление для грузовиков. Внедрение электропривода перспективно в сегменте мало- и среднетоннажных моделей. Последние, кстати, в 2020 году появятся в России в виде городской спецтехники. Над электрическими автобусами работает подразделение EvoBus и уже тестирует первые автобусы на электроприводе в Европе.