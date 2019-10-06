Генеральный директор малотоннажного подразделения АО «Мерседес-Бенц РУС» Томас Гансер о текущей ситуации и задачах штутгартского бренда на российском рынке LCV
В сложной рыночной ситуации есть три базовых элемента, на которые нужно опираться. Во-первых, это качественный продукт, во-вторых, гибкий подход, прежде всего в финансовой сфере, и, наконец, в-третьих, возможность индивидуализации модельной линейки в соответствии с разнообразными запросами клиентов. Все эти компоненты мы активно используем в своей работе.
Ввиду высокой конкуренции на рынке LCV компания не раскрывает планов продаж и изменения рыночной доли. Если же говорить о российском рынке в целом, то он сегодня выглядит даже сложнее, чем ожидалось в начале 2019 года. Впрочем, это для нас очередной вызов. Ведь в любых условиях, в том числе и самых трудных, бренд ставит задачу как минимум удержать свою долю рынка, а при благоприятной возможности и увеличить ее.
Действительно, в прошлом году из-за нехватки комплектующих производство этой модели в России было приостановлено. Сейчас мы все еще определяемся с тем, что делать в сложившейся ситуации, окончательное решение пока не принято. Что касается Mercedes-Benz Sprinter нового поколения, то это современный и хорошо оснащенный коммерческий автомобиль. За последние годы клиенты, приобретавшие Sprinter Classic, привыкли к тому, что получают продукт высокого качества по весьма привлекательной стоимости. Чтобы в какой то степени удовлетворить потребности этих клиентов, сегодня Mercedes-Benz Vans предлагает свою новую модель в исполнении Limited Edition – это стартовая модификация по интересной и конкурентной цене.
Этот автомобиль является полновесной частью портфолио компании, причем он предлагается в нескольких модификациях, что всегда важно покупателю. Как и в случае с моделью Sprinter, здесь необходимо учитывать потребности каждого клиента. Отсюда такое количество всевозможных версий – с различными аксессуарами и техническими новшествами. Более того, подготовлены еще и очень стильные, необычные исполнения Night Edition и Х 350d Power City. Все это четкий знак того, что мы ощущаем интерес целевой аудитории к своему пикапу и видим его перспективы на российском рынке.
Вы наверняка слышали выражение: «Один размер, подходящий всем». Однако мы поступаем противоположным образом. Подходящий слоган для нашей маркетинговой концепции: «Размер, подходящий конкретному клиенту». Впрочем, это касается не только характеристик и вариаций пикапа Mercedes-Benz X-Class, но и всех услуг, предлагающихся для моделей марки, в том числе услуг финансовых.
Конечно же, подобный разрыв представляет определенную сложность. Глобально продукция Mercedes-Benz поставляется на разные рынки, но требования в США, Европе, России, Китае и других странах отличаются, а производитель должен соответствовать всем им. Тем не менее с этой задачей мы, преодолевая определенные сложности при сертификации, справляемся.