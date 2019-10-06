Заполнена ли лакуна, возникшая с прекращением сборки в Нижнем Новгороде доступного и весьма популярного Mercedes-Benz Sprinter Classic? Возможно ли возобновление его выпуска?

Действительно, в прошлом году из-за нехватки комплектующих производство этой модели в России было приостановлено. Сейчас мы все еще определяемся с тем, что делать в сложившейся ситуации, окончательное решение пока не принято. Что касается Mercedes-Benz Sprinter нового поколения, то это современный и хорошо оснащенный коммерческий автомобиль. За последние годы клиенты, приобретавшие Sprinter Classic, привыкли к тому, что получают продукт высокого качества по весьма привлекательной стоимости. Чтобы в какой то степени удовлетворить потребности этих клиентов, сегодня Mercedes-Benz Vans предлагает свою новую модель в исполнении Limited Edition – это стартовая модификация по интересной и конкурентной цене.