Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2020

Mercedes-Benz представил водородный грузовик

Mercedes-Benz представил водородный грузовик
Автор фото: фирма-производитель

Компания Daimler представила Mercedes-Benz GenH2 – первый грузовик марки, работающий на топливных элементах

Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность – 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания.  В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.

Двигатели питает энергия, вырабатываемая 300-киловаттной системой топливных элементов и аккумулятором, способным временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для «обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой». Для жидкого водорода предусмотрено два резервуара, каждый из которых способен вмещать до 40 килограммов. Такого количества хватит на 1000 километров хода без подзаправки, заявляет Daimler.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz «попал» на $1,5 миллиарда

16 сентября 2020

У Mercedes вновь возникли проблемы с патентами

11 сентября 2020
Mercedes-Benz S-Class (2021)

BMW ставит лайк новому S-Class

07 сентября 2020

Mercedes выпустит полностью электрический спорткар

04 сентября 2020
Mercedes-Benz S-Class (2021)

Новый S-Class представлен официально

03 сентября 2020

В Mercedes-AMG начали дорожные тесты нового родстера SL

28 августа 2020

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 2020 «я памятник себе воздвиг...» Тест драйв
18 сентября 2020

GAC GS8
"«Я памятник себе воздвиг...»"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"
Lamborghini Urus
Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"
KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив
Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"

Написано новостей:

2 6 6 8 8