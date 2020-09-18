Mercedes-Benz представил водородный грузовик

Компания Daimler представила Mercedes-Benz GenH2 – первый грузовик марки, работающий на топливных элементах

Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность – 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.

Двигатели питает энергия, вырабатываемая 300-киловаттной системой топливных элементов и аккумулятором, способным временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для «обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой». Для жидкого водорода предусмотрено два резервуара, каждый из которых способен вмещать до 40 килограммов. Такого количества хватит на 1000 километров хода без подзаправки, заявляет Daimler.