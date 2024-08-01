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1 авг 2024

Производство моделей Mercedes-Benz S-Class и EQS сократят

Производство моделей Mercedes-Benz S-Class и EQS сократят
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz намерена сократить объем выпуска моделей S-Class и EQS из-за спада продаж. Завод Factory 56 в Зиндельфингене, Германия, теперь будет работать в одну смену вместо двух

Новый режим работы начнется в октябре, при этом компания называет это адаптацией к современным реалиям. По некоторым данным, за половину этого года продажи S-Class в Европе упали на 32%, а в США на 23,2%, по сравнению с 2023 годом. У EQS дела обстоят еще хуже. В Европе на него спрос упал на 47%, а в США - на 61,5%. Такое резкое падение напрямую связано с большим появлением на рынке китайских “электричек”.

Стоит также напомнить, что Mercedes-Benz сейчас готовит обновление для S-Class. Рестайлинг должен дебютировать в следующем году, но официальных подтверждений этому пока нет. Ясно только одно, сокращение объемов производства напрямую повлияет на поставки и соответственно, стоимость обновленной модели.

При написании новости использовалась информация:
handelsblatt

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