Концепт Mitsubishi e-Evolution - Кормчий

Компания Mitsubishi сняла завесу секретности с электрического концептуального кроссовера e-Evolution

Слово Evolution в скором времени будет ассоциироваться не со спортседанами, а с электрическими кроссоверами. Судя по первым официальным скетчам, шоу-кар Mitsubishi e-Evolution обретет космические черты: короткие кузовные свесы, огромное, сильно наклоненное ветровое стекло, задние стойки, закамуфлированные спойлером на крыше, и агрессивная светодиодная оптика выглядят современно и дерзко. У концепта при этом отсутствуют внешние зеркала – их роль играют камеры видеообзора, а дверные ручки утоплены в дверях. Сообщается, что речь идет о полноразмерном кроссовере, отличающемся высокой производительностью. Такой автомобиль получит полный привод на основе трех электродвигателей. Один из них приводит в движение передние колеса, еще два электромотора установлены на задней оси и соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Другая заявленная новация – бортовая система AI Personal Assistant, способная давать рекомендации водителю, улучшать его навыки и адаптировать технику к стилю вождения. Mitsubishi e-Evolution стал одним из 12 автомобилей, представленных японской компанией на Токийском автосалоне.