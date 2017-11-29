Автомобильный портал Motorpage
ноя 2017

Концепт Mitsubishi e-Evolution - Кормчий

Новый Mitsubishi e-Evolution - Mitsubishi e-Evolution Concept 2017 Кормчий
Компания Mitsubishi сняла завесу секретности с электрического концептуального кроссовера e-Evolution

Слово Evolution в скором времени будет ассоциироваться не со спортседанами, а с электрическими кроссоверами. Судя по первым официальным скетчам, шоу-кар Mitsubishi e-Evolution обретет космические черты: короткие кузовные свесы, огромное, сильно наклоненное ветровое стекло, задние стойки, закамуфлированные спойлером на крыше, и агрессивная светодиодная оптика выглядят современно и дерзко. У концепта при этом отсутствуют внешние зеркала – их роль играют камеры видеообзора, а дверные ручки утоплены в дверях. Сообщается, что речь идет о полноразмерном кроссовере, отличающемся высокой производительностью. Такой автомобиль получит полный привод на основе трех электродвигателей. Один из них приводит в движение передние колеса, еще два электромотора установлены на задней оси и соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Другая заявленная новация – бортовая система AI Personal Assistant, способная давать рекомендации водителю, улучшать его навыки и адаптировать технику к стилю вождения. Mitsubishi e-Evolution стал одним из 12 автомобилей, представленных японской компанией на Токийском автосалоне.

Фото Mitsubishi e-Evolution

  • Mitsubishi e-Evolution Concept 2017 вид спереди сверху
  • Mitsubishi e-Evolution Concept 2017 вид спереди
  • Mitsubishi e-Evolution Concept 2017 вид спереди сбоку
  • Mitsubishi e-Evolution Concept 2017 салон
Больше фотографий в нашей галерее

Последние новости

...
Range Rover Evoque

Range Rover Evoque изменится эволюционно

29 ноября 2017

В России за 20 лет собрали более 10 миллионов иномарок

29 ноября 2017
Nissan Kiks

Nissan привезет Kiks на мотор-шоу в Лос-Андежелес

29 ноября 2017

Активные граждане прислали ГИБДД более 200 тыс. фото и видео с нарушениями ПДД

29 ноября 2017
Volkswagen Jetta

Volkswagen опубликовал первое изображение новой Jetta

29 ноября 2017

 Новости авторынка

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 0 2 2 7