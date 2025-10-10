На текущий момент численность парка автомобилей японской марки Mitsubishi в России превышает 1,2 млн единиц. Об особенностях их обслуживания рассказывает Максим Алешин, директор департамента по корпоративной стратегии и послепродажному обслуживанию MMC Rus
Есть внешние факторы, которые находятся вне нашего контроля, они, безусловно, влияют на привычную работу представительства. Но все свои обязательства, связанные с послепродажной поддержкой, мы выполняем, осуществляем гарантийное обслуживание, проводим сервисные кампании. В том числе поставляем нашим дилерам запасные части и расходные материалы, обеспечиваем необходимой документацией, а также проводим их обучение.
Ввиду того, что сервисный парк автомобилей Mitsubishi большой и основная его часть постгарантийная, свои усилия мы сосредоточили на удержании клиентов, и еще «в доковидные времена» выпустили так называемые вторые линейки расходных и смазочных материалов, которые были нацелены прежде всего на постгарантийное обслуживание. В частности, под нашим контролем производятся автокомпоненты под названием MITSUPARTS и MITSUOIL, разработанные специально для автомобилей Mitsubishi. И сейчас мы развиваем выпуск и продажи этих продуктов для того, чтобы владельцы Mitsubishi меньше рисковали нарваться на подделку или контрафакт. Все эти компоненты производятся на территории РФ в сотрудничестве с российскими производителями. Им мы предоставляем технические требования, а наши инженеры и специалисты внимательно контролируют качество на каждом этапе — от планирования производства до эксплуатации владельцами.
MITSUPARTS это в первую очередь самые востребованные запасные части и расходные материалы как для периодического обслуживания, так и для расширенного. Они включают в себя масляные, топливные, воздушные, салонные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания, различные прокладки, а также аккумуляторные батареи и щетки стеклоочистителей. Ну а технические жидкости MITSUOIL выпускаются в партнерстве с компанией «Лукойл». Помимо моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей в линейке MITSUOIL есть трансмиссионные масла, жидкость для вариатора, а также тормозная жидкость и антифриз. Фактически владелец Mitsubishi может найти в этой линейке все необходимое и, что важно в текущих условиях, быть уверенным в высоком качестве компонентов.
На самом деле нет цели повторить оригинальный продукт, но все товары MITSUPARTS и MITSUOIL соответствуют свойствам и качеству оригинальных запчастей, и наш технический отдел дает официальный допуск для их использования. Прежде чем принять решение о начале выпуска такой продукции на мощностях партнера, мы исследуем его возможности, изготавливаем образцы, после чего в лабораториях осуществляем тестирование их качества. Мы ставим задачу, чтобы товары MITSUPARTS по своим характеристикам соответствовали уровню оригинальных, а допустимые отличия находились в заданных пределах.
Тут важно отметить, что в последние годы доля контрафактных запасных частей и смазочных материалов существенно возросла. Поэтому при покупке запчастей необходимо не только внимательно подойти к выбору товара и продавца, но и уточнить поставщика. Все продукты MITSUPARTS и MITSUOIL размещены на нашем сайте mitsuparts.ru, их можно купить у дилеров Mitsubishi или на маркеплейсах, введя в запрос соответствующий артикул. Наша официальная гарантия на них составляет два года. Кстати, свежая статистика указывает на то, что у нас очень мало гарантийных случаев, это говорит о высоком качестве и надежности продукции MITSUPARTS и MITSUOIL.