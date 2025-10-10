С учетом указанных вами внешних факторов какие запчасти поставляются представительством Mitsubishi для российского рынка?

Ввиду того, что сервисный парк автомобилей Mitsubishi большой и основная его часть постгарантийная, свои усилия мы сосредоточили на удержании клиентов, и еще «в доковидные времена» выпустили так называемые вторые линейки расходных и смазочных материалов, которые были нацелены прежде всего на постгарантийное обслуживание. В частности, под нашим контролем производятся автокомпоненты под названием MITSUPARTS и MITSUOIL, разработанные специально для автомобилей Mitsubishi. И сейчас мы развиваем выпуск и продажи этих продуктов для того, чтобы владельцы Mitsubishi меньше рисковали нарваться на подделку или контрафакт. Все эти компоненты производятся на территории РФ в сотрудничестве с российскими производителями. Им мы предоставляем технические требования, а наши инженеры и специалисты внимательно контролируют качество на каждом этапе — от планирования производства до эксплуатации владельцами.