Тут вас и озарило?

Честно говоря, даже не сразу поняли, как нам повезло, хотя предложением заинтересовались. Ведь Терминатор – бренд очень узнаваемый, он крайне популярен, и мы решили в эту историю ввязаться. А вскоре осознали, что она идеально пересекается с нашей лимитированной серией, которая должна была появиться практически в одни сроки с выходом на экраны фильма. Так родилась идея позиционировать ее по мотивам ленты. Конечно, провели исследование среди клиентов и убедились, что среди целевой аудитории модели этот персонаж ассоциируется с чем-то мужественным, крепким, с тем, кто всегда достигает своей цели. И это идеально сочетается с Pajero Sport: автомобилем с рамным кузовом, 2,4-литровым тяговитым дизельным мотором, великолепной полноприводной трансмиссией Super Select со всеми блокировками… По сути, он своего рода автотерминатор, способный решать любые проблемы своего владельца. Как только этот пазл сложился, мы обратились в студию с встречным предложением.