О том, как и почему в России появилась лимитированная серия модели Mitsubishi Pajero Sport, созданная по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы», причем аккурат к выходу блокбастера в прокат, нам рассказал директор по маркетингу компании «ММС Рус» Илья Никоноров
О том, чтобы в середине осени оживить интерес к этому автомобилю, мы задумались еще весной. И в ходе работы над проектом настал момент решить, как эту серию назвать. Ведь наименование должно быть ярким, привлекательным. Увы, из нескольких десятков вариантов оставили лишь пять, хотя и они по большому счету не удовлетворяли. Но тут произошло то, о чем обычно говорят: «звезды сошлись». К нам обратились из российского офиса киностудии 20th Century Fox с тем, чтобы бренд Mitsubishi поучаствовал в продвижении продолжения истории о Терминаторе – «Терминатор: Темные Судьбы».
Честно говоря, даже не сразу поняли, как нам повезло, хотя предложением заинтересовались. Ведь Терминатор – бренд очень узнаваемый, он крайне популярен, и мы решили в эту историю ввязаться. А вскоре осознали, что она идеально пересекается с нашей лимитированной серией, которая должна была появиться практически в одни сроки с выходом на экраны фильма. Так родилась идея позиционировать ее по мотивам ленты. Конечно, провели исследование среди клиентов и убедились, что среди целевой аудитории модели этот персонаж ассоциируется с чем-то мужественным, крепким, с тем, кто всегда достигает своей цели. И это идеально сочетается с Pajero Sport: автомобилем с рамным кузовом, 2,4-литровым тяговитым дизельным мотором, великолепной полноприводной трансмиссией Super Select со всеми блокировками… По сути, он своего рода автотерминатор, способный решать любые проблемы своего владельца. Как только этот пазл сложился, мы обратились в студию с встречным предложением.
Российское представительство кинокомпании связалось с головным офисом в Лос-Анджелесе, и эта идея получила там поддержку. Снимаю шляпу перед коллегами из московского офиса студии – они все делали очень профессионально и оперативно. Ведь впоследствии нужно было согласовывать огромное количество различных материалов для продвижения как фильма, так и автомобилей. Однако никаких проблем не возникло.
Конечно! Нас уже настойчиво спрашивали о том, как мы назовем лимитированную серию. Мы подготовили обоснование сотрудничества с 20th Century Fox и полетели в Японию. Признаюсь, не были уверены до конца, что боссы Mitsubishi Motors нас поддержат. Но в руководстве начинание российского офиса не просто поддержали – там предложили распространить этот формат и на другие рынки.
В основе – комплектация Instyle. Она лишь на ступень ниже топовой, очень серьезно оснащенная. К ней был добавлен ряд оригинальных элементов. Прежде всего, серия выполнена в черном цвете, причем речь не об одном лишь кузове. Эксклюзивно уже с завода идут черные колесные диски, которые никак иначе недоступны, в том числе и в качестве аксессуаров. На капоте опять же эксклюзивно размещена надпись Pajero Sport – таких аксессуаров тоже не было. Плюс спойлер, расширители колесных арок, накладки на бамперы спереди и сзади. Ну а в качестве вишенки на торте – уникальные шильдики на кузове и в салоне с силуэтом головы андроида и названием Terminator: Dark Fate.
Дороже на 85 000 рублей. Но если кто-либо решит «собрать» похожую машину, отдельно приобретая те же аксессуары, то ему это вместе с установкой обойдется более чем в полтора раза дороже. Я уж не говорю о том, что шильдиков и черных колесных дисков в рознице нет в принципе.
Всего 990 экземпляров.
Все просто: в России сейчас мало изданий, качественно рассказывающих о туризме, путешествиях. При этом и Pajero Sport в нашем позиционировании – автомобиль для путешествий, внедорожник, с помощью которого можно заехать туда, куда не доберется большинство других машин. Выходит, что журнал для путешественников и автомобиль для путешествий – тоже замечательная база для коллаборации, как и в случае с 20th Century Fox. Кроме того, Discovery массово распространяется в российских аэропортах и на рейсах многих авиакомпаний – он попадает в руки тех, кто уже путешествует. Соответственно, ожидая вылет или сидя в самолете, люди могут почитать интересные материалы о планете и заодно больше узнать об автомобиле, готовом доставлять их в самые необычные места.