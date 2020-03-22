Можете назвать причины, по которым мне как потенциальному клиенту было бы выгоднее взять заем именно в вашем банке, а не в каком-нибудь обычном, тоже предлагающем авто­кредиты?

Возможно, это прозвучит нескромно, но в МС Банк Рус, по нашим оценкам, самые низкие на российском рынке ставки. Так, в прошлом году на протяжении пяти месяцев действовала ставка около 0% годовых. Это является уникальным предложением, и оно возможно только в кооперации с дистрибьютором. Хотя и без подобных акций мы предоставляем чрезвычайно привлекательные условия. К примеру, ставка по кредиту на Outlander и Pajero Sport сроком на три года составляет 7,9%, притом что достаточно 10% авансового платежа за машину. А на компактный кроссовер ASX ставка еще меньше – 6,9%, причем и на новую машину, и с пробегом. Что важно, все эти ставки суммируются со скидками, предоставляемыми дистрибьютором и дилерами. Скажем, при сдаче старого автомобиля в трейд-ин выгода может дойти до 400 тыс. руб­лей в зависимости от модели. А если говорить о наших повторных клиентах, то для них ставка снижается еще на три процентных пункта. Такого нет ни у кого на рынке! К тому же в 2020 году многие универсальные банки свои ставки повысили – сейчас средний показатель по рынку составляет 12,9–14,5%.