Спрос на услуги автокредитования среди россиян достаточно высок, при этом и игроков в этом сегменте рынка много. Понять, на что клиенту следует обращать внимание при выборе кредитно-финансовой организации, поможет интервью Председателя Правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро
АО МС Банк Рус начал выдавать автокредиты физическим лицам в апреле 2014 года, за эти шесть неполных лет выдано более 70 тыс. кредитов. Они пошли на приобретение как новых автомобилей Mitsubishi и ряда других брендов, так и на подержанные машины разных марок. Кстати, наша статистика дает возможность отслеживать предпочтения клиентов. Так, самой популярной моделью среди новых моделей, приобретаемых с помощью кредитов банка, стал Mitsubishi Outlander – в 2019 году его доля в кредитах Mitsubishi составила 70%. А вот среди машин с пробегом наиболее востребованным у заемщиков оказался Hyundai Solaris.
В первое время банк сотрудничал только с Mitsubishi, но затем мы поняли, что клиентам требуется более широкий спектр предложений. Кроме того, было желание удовлетворить спрос на кредиты на вторичном рынке, тем самым нарастив портфель. Согласно данным агентства «Автостат», в России сейчас около 3300 официальных дилеров, и в числе наших партнеров около 400 из них – это и массовые бренды, и премиальные. Сегодня трейд-ин в дилерских сетях достаточно активно развивается – уже около 20% машин с пробегом реализуется через официальных дилеров. Так что у нас большой потенциал развития в этом направлении.
Нам очень важно качество предлагаемых машин, в том числе с пробегом. Ведь будучи кэптивным банком, представляющим автопроизводителя, АО МС Банк Рус выстраивает отношения с клиентом, приобретающим только один продукт – автомобиль. И этот продукт должен быть качественным и надежным, чтобы такие же ассоциации формировались у заемщика по отношению к самому банку. Поэтому мы просим дилеров обращать особое внимание на предпродажную подготовку и, соответственно, выбираем лучших дилеров, предлагающих хорошие машины.
Возможно, это прозвучит нескромно, но в МС Банк Рус, по нашим оценкам, самые низкие на российском рынке ставки. Так, в прошлом году на протяжении пяти месяцев действовала ставка около 0% годовых. Это является уникальным предложением, и оно возможно только в кооперации с дистрибьютором. Хотя и без подобных акций мы предоставляем чрезвычайно привлекательные условия. К примеру, ставка по кредиту на Outlander и Pajero Sport сроком на три года составляет 7,9%, притом что достаточно 10% авансового платежа за машину. А на компактный кроссовер ASX ставка еще меньше – 6,9%, причем и на новую машину, и с пробегом. Что важно, все эти ставки суммируются со скидками, предоставляемыми дистрибьютором и дилерами. Скажем, при сдаче старого автомобиля в трейд-ин выгода может дойти до 400 тыс. рублей в зависимости от модели. А если говорить о наших повторных клиентах, то для них ставка снижается еще на три процентных пункта. Такого нет ни у кого на рынке! К тому же в 2020 году многие универсальные банки свои ставки повысили – сейчас средний показатель по рынку составляет 12,9–14,5%.
Именно поэтому своим клиентам наш банк предлагает и лучшие тарифы по комплексному страхованию. Несколько лет назад мы столкнулись с тем, что при выборе автомобиля Mitsubishi стоимость КАСКО получалась очень высокой, и это могло отпугивать клиентов. Однако сейчас проблему полностью решили – скооперировались с рядом крупных страховых компаний и с дистрибьютором автомобилей Mitsubishi компанией ООО «ММС Рус». Как результат, всего за два года тариф на КАСКО удалось снизить вдвое. Например, для Outlander стоимость такой страховки теперь составляет чуть меньше 60 тыс. рублей в год, а было более 110 тыс. Кроме того, к числу преимуществ МС Банк Рус следует отнести то, что в каждом дилерском центре Mitsubishi по России работают сотрудники, авторизованные банком в режиме работы дилера, поэтому клиентам очень комфортно обслуживать кредиты. Для тех же, кому неудобно посещать дилеров, мы разработали мобильное приложение, работающее в режиме 24/7. В нем, кстати, можно задать интересующий вопрос чат-боту. Наконец, мы обеспечили быстроту принятия решений по кредиту: до 70% решений по заявкам принимаются автоматически и занимают считаные минуты, воспользоваться же положительным ответом можно в течение месяца.
Все просто. Во-первых, наш основной акционер – Mitsubishi Corporation, крупнейшая в Японии инвестиционная компания. Благодаря этому у нас есть возможность занимать деньги на выгодных условиях – мы получаем более «дешевые» ресурсы. Во-вторых, банк работает в связке с дистрибьютором автомобилей, и весь процесс в максимальной степени оптимизирован: у нас нет отделений, которые нужно арендовать и содержать, и нет огромного штата сотрудников, требующих зарплат и других расходов.
Скажу больше – мы увеличиваем их число. Если сейчас таких касс три десятка – 22 в Москве и 8 в Санкт-Петербурге, то вскоре доведем их число до 35. Это удобно для клиентов, которые еще не очень активно пользуются тем же мобильным банком в телефоне или сайтом. Средний возраст наших заемщиков – чуть более 42 лет, и треть из них предпочитает просто прийти в кассу и там провести операцию по погашению кредита. Значит, людям нужно дать возможность делать это привычным способом. Вместе с тем многие с удовольствием пользуются возможностью погашения кредита с помощью мобильного приложения нашего банка – этому каналу отдают предпочтение около 20% заемщиков. А в целом приложение установили и используют уже более 20 тыс. россиян.
В феврале совместно с нашим партнером, компанией ООО «ММС Рус», официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в России, мы запустили специальное кредитное предложение для лояльных клиентов Mitsubishi – ставку в договоре 0,1% на модели Outlander и Pajero Sport со сроком кредита на два года. Это один из самых привлекательных продуктов на российском рынке автокредитования. Предлагаем целый пакет услуг: при сдаче в трейд-ин своего старого автомобиля Mitsubishi клиент получит от дистрибьютора выгоду по трейд-ин до 400 тыс. рублей плюс выгодную ставку в договоре – 0,1% годовых. А в дополнение, приобретя полисы КАСКО и ОСАГО, еще и комплексное страхование жизни и здоровья и защиты своего автомобиля. Причем все страховые услуги можно включить в сумму кредита. А так как МС Банк Рус дает честную ставку 0,1% годовых, прописанную в договоре, то для клиента это сравнимо с рассрочкой. Кроме того, вопреки существующим стереотипам, мы предоставляем бесплатный канал погашения, что не увеличивает расходы на обслуживание займа.
Первый вариант дистанционный – подача предварительной заявки через сайт дистрибьютора Mitsubishi Motors либо на сайте банка или в его мобильном приложении. С помощью конфигуратора клиент определяет комплектацию автомобиля, цвет, затем выбирает подходящие условия кредитования и отправляет заявку дилеру. Если решение положительное, то вскоре кредитный специалист свяжется с клиентом и пригласит его на оформление сделки. Второй путь – просто подъехать в дилерский центр, где сотрудник очно подберет оптимальные условия кредитования и подаст заявку. Чаще всего уже в течение двух часов заемщик оформляет все документы и уезжает на новом автомобиле.
А разве может быть иначе в эпоху глобальной диджитализации? Но мы это делаем не для того, чтобы просто быть «в тренде». Главный критерий – желание клиентов получать максимальный сервис за минимальное время. Как результат, по итогам 2019 года АО МС Банк Рус стал лауреатом Национальной банковской премии в категории «Развитие финансовых технологий». Премия присуждена за реализацию сразу нескольких цифровых преобразований. В частности, это развитие мобильного приложения для клиентов банка, коллаборация с крупнейшими в России классифайдами автомобилей, среди которых, например, auto.ru и autospot.ru, внедрение электронного документооборота для обмена данными с контрагентами и внутри банка, а также IT-платформы e-Кредит, позволившей упростить процесс подбора оптимального финансового предложения для клиента и сократить время заполнения и рассмотрения заявки на кредит.
Верно. Совместно с партнерами – страховыми компаниями мы запустили онлайн-калькулятор для расчета стоимости КАСКО на модели Mitsubishi. Там можно ознакомиться со стоимостью полиса для нового автомобиля и подобрать наиболее выгодное предложение. Причем для большего удобства в мобильном приложении имеется информация обо всех действующих полисах КАСКО и страхования жизни.
Первое, что стоит в планах, – это реализация онлайн-пролонгации КАСКО в мобильном приложении и на сайте. Представьте, вы вводите номер своего действующего полиса, калькулятор рассчитывает возможные варианты страхования, вы оплачиваете полис онлайн и получаете на электронную почту новый полис. Кроме того, идет активная работа над внедрением так называемого умного КАСКО. Тариф будет зависеть от того, как и сколько вы управляете машиной. Например, если в течение дня мало используете автомобиль – ездите лишь на работу и обратно, то и платить можно меньше. Конечно, страховщикам такое не всегда нравится – тарифы ведь снижаются, но это выгодно клиентам, поэтому мы нечто подобное все таки сделаем.
Конечно же, продолжим держать низкие ставки, сокращать время на обработку заявок, сделаем досрочное погашение автоматизированным. Что же касается кредитных продуктов, то мы учитываем, что важный момент для автовладельцев – техобслуживание. На сайте дистрибьютора уже работает калькулятор расчета ТО, благодаря которому можно заранее оценить расходы. Но иногда автомобилисту вдруг не хватает некоторой суммы на прохождение ТО. И тут мы подумали, что могли бы предоставить сравнительно небольшую ссуду, чтобы человек смог вовремя совершить эту операцию. Впрочем, там может быть и не ТО, а, скажем, негарантийный ремонт, приобретение шин, дисков или любые иные цели по выбору клиента. Наконец, нам важно знать мнение клиентов о работе банка и тех продуктах, которые могли бы быть им интересны. Поэтому в 2020 году запущена серия глубинных интервью. С их помощью сможем понять, как сделать процесс оформления и пользования кредитом более простым и удобным.