В этом году компания «MMC Рус» празднует юбилей - 30 лет работы на российском рынке. От лица наших читателей поздравляем вас с этим событием! За это время было продано более одного миллиона автомобилей, в том числе и флагманской модели Outlander. Однако это не повод останавливаться на достигнутом. Действуют ли сейчас специальные условия для желающих приобрести новый автомобиль Mitsubishi?

Конечно, мы не собираемся останавливаться! Mitsubishi с Россией роднит не только 30-летняя совместная история и миллион проданных автомобилей, но и завод в Калужской области. Именно на этом заводе и производят те самые Outlander, о которых мы говорили. Во-первых, производство в России позволяет устанавливать конкурентоспособные цены, о которых мы говорили ранее. Во-вторых, производство в России позволяет оперативно вносить изменения и улучшения в автомобиль. Ведь всё, о чём я рассказывал ранее, все эти изменения и улучшения –

это обратная связь от владельцев автомобилей, которую мы собираем, систематизируем и передаем на производство. Так что востребованность и популярность Outlander на нашем рынке, то, что модель до сих пор популярна и актуальна, во многом заслуга наших клиентов.

Ну, а по специальным условиям - у нас они всегда! Это конкурентоспособная цена и собственный банк – «МС Банк Рус», который предлагает самые выгодные и удобные условия финансирования покупки. В августе и сентябре, специально ко дню рождения бренда, банк-партнёр АО «МС Банк Рус» запустил акцию – 3,0% годовых сроком кредита до 3-х лет на весь модельный ряд Mitsubishi. Акция предлагается по программе «Плати Легко!», которая позволяет существенно снизить ежемесячную кредитную нагрузку по сравнению с классической программой кредитования.

Приходите на тест-драйв в наши дилерские центры и убедитесь во всех преимуществах Mitsubishi Outlander.