На российский рынок вышел обновленный Mitsubishi Outlander. Событие практически совпало с юбилеем - вот уже 30 лет, как автомобили этой японской марки продаются в нашей стране. Мы посчитали, что это более чем серьезные и, одновременно, приятные поводы, чтобы задать несколько вопросов директору по маркетингу и PR ООО «ММС Рус» Илье Никонорову
Outlander 2021 модельного года внешне можно узнать по черной решетке радиатора, черным рейлингам и 18” колесным дискам нового дизайна. Внутри изменения еще сильнее бросаются в глаза – комбинированный салон. Это сочетание кожи по бокам и синтетического материала, напоминающего замшу, в центральной части сидений. Такое сочетание нашло очень позитивный отклик у наших клиентов, купивших специальную версию Outlander Black Edition, представленную нами в прошлом году. Поэтому в этом году мы решили предложить комбинированный салон и для автомобилей не только специальной серии. Еще одно, если можно так сказать, обновление - пересмотр наполнения комплектаций. Некоторые опции, ранее доступные только в топовой версии Outlander, стали доступны и в более доступных комплектациях, например: электропривод багажника, доступен и в комплектации Instyle, спойлер на двери багажника, установлен теперь на всех версиях, кроме самых простых Inform и Invite. Ящик-органайзер в багажнике с 2021 модельного года тоже устанавливается почти во все версии, кроме самых простых Inform и Invite.
Вообще, объем изменений и улучшений в Outlander за последние три года довольно внушительный: менялась подвеска, амортизаторы увеличенного объема позволяют еще лучше сопротивляться ямам, перенастраивался электроусилитель руля, передние тормоза стали мощнее, появилась 7-местная версия. Изменения в этом году стали верхушкой айсберга.
В Outlander, в зависимости от комплектации, возможно два варианта мультимедиа-системы: первый вариант, это наша фирменная мультимедиа Mitsubishi Connect, с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, но справедливости ради, появилась она в Outlander еще в прошлом году. По сравнению с Mitsubishi Connect прошлого поколения, в новом Mitsubishi Connect увеличен размер экрана с 7” до 8”, на 54% увеличена яркость этого экрана, улучшено быстродействие и добавлена поддержка чтения видео с USB носителей. И в июле этого года компания Яндекс добавила поддержку своего навигатора для протоколов Android Auto и Apple Car Play. Всё это доступно при подключении смартфона клиента. Такая мультимедиа устанавливается в топовой версии Ultimate.
Второй вариант – это 8” мультимедиа от Яндекс.Авто, которая работает не от телефона, а от встроенной СИМ-карты оператора МТС. Помимо карт и навигации в этой мультимедиа доступно много других фирменных сервисов как Яндекс, так и МТС. Яндекс.Авто устанавливается на более бюджетные комплектации.
Всего 10 вариантов. На данный момент доступно 8 вариантов комплектаций в пятиместном исполнении и два варианта в семиместном. Цены начинаются от 1.920 т.р. за базовую версию Inform с двухлитровым ста сорока шести сильным двигателем и заканчиваются, не доходя до трех миллионов, точнее - 2. 690 т.р. стоит топовая версия Ultimate со всеми возможными опциями и мотором объемом 2.4 литра и мощностью 167 лошадиных сил
Конечно, мы не собираемся останавливаться! Mitsubishi с Россией роднит не только 30-летняя совместная история и миллион проданных автомобилей, но и завод в Калужской области. Именно на этом заводе и производят те самые Outlander, о которых мы говорили. Во-первых, производство в России позволяет устанавливать конкурентоспособные цены, о которых мы говорили ранее. Во-вторых, производство в России позволяет оперативно вносить изменения и улучшения в автомобиль. Ведь всё, о чём я рассказывал ранее, все эти изменения и улучшения –
это обратная связь от владельцев автомобилей, которую мы собираем, систематизируем и передаем на производство. Так что востребованность и популярность Outlander на нашем рынке, то, что модель до сих пор популярна и актуальна, во многом заслуга наших клиентов.
Ну, а по специальным условиям - у нас они всегда! Это конкурентоспособная цена и собственный банк – «МС Банк Рус», который предлагает самые выгодные и удобные условия финансирования покупки. В августе и сентябре, специально ко дню рождения бренда, банк-партнёр АО «МС Банк Рус» запустил акцию – 3,0% годовых сроком кредита до 3-х лет на весь модельный ряд Mitsubishi. Акция предлагается по программе «Плати Легко!», которая позволяет существенно снизить ежемесячную кредитную нагрузку по сравнению с классической программой кредитования.
Приходите на тест-драйв в наши дилерские центры и убедитесь во всех преимуществах Mitsubishi Outlander.