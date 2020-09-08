В этом году начало осени станет и временем запуска на российском рынке ограниченной серии Mitsubishi Outlander, которая получит название Black Edition.
Выход каждой новинки вызывает живой интерес у наших читателей и поэтому, пользуясь этим приятным поводом, мы задали несколько вопросов про лимитированную версию Аутлендера директору по маркетингу ООО «ММС Рус» Илье Никонорову.
Основой для Black Edition послужили одни из самых наших популярных у покупателей комплектаций, это комплектации Invite и Intense+ с мотором 2.0 и полным приводом. Отличий там довольно много. Внешне это – черные 18” легкосплавные диски, решетка радиатора и накладка двери багажника цвета «Черный хром», черные корпуса боковых зеркал, черные вставки на нижних молдингах дверей и черные нижние накладки на передний и задний бамперы. Внутри тоже много черных акцентов: вставки на передней панели и дверях черного цвета с фактурой под карбон. Комбинированная отделка сидений, кожа по бокам, а посередине синтетическая ткань, напоминающая по фактуре замшу. Причем сиденье водителя оснащено электроприводом, ранее в этих комплектациях были доступны только механические регулировки. Также на всех кожаных обшивках появилась красная прострочка, а именно: на козырьке комбинации приборов, руле, рычаге коробки передач, дверных подлокотниках, и, конечно, на сиденьях. Ну, а завершает изменения внутри - черный потолок!
На данный момент мы планируем произвести около 1000 автомобилей. Учитывая общий объем Outlander, продаваемый нами в год, это небольшая партия. Но, так как эти комплекатции, как и все остальные, собираются на нашем заводе под Калугой, мы всегда можем увеличить заказы и достаточно оперативно увеличить объем. Так что будем смотреть на то, как наши клиенты примут эту ограниченную серию, и какую обратную связь мы от них получим.
Помимо России это будет Беларусь и Казахстан. Те рынки, на которые поставляется продукция завода «ПСМА Рус».
От 2,067 миллионов рублей. Это цена без учета акций и прочих выгод, например, при сдаче старого автомобиля в Трейд Ин. Если сравнить стоимость с обычными, если можно так сказать, версиями Invite и Intense+, то разница за весь этот объем изменений и дополнений составит всего 65 тысяч рублей. И, кстати, напомню, с этого года версия Intense + уже оснащена мультимедийной системой «Яндекс.Авто». В версии Black Edition она тоже будет.
Почти. Версия Black Edition доступна в двух цветах экстерьера: в цвете белый перламутр и черный металлик.
Мы анонсировали появление этой серии в середине августа, а продажи стартовали с 1 сентября. Версия Black Edition будет у всех дилеров на территории России, Беларуси и Казахстана. Также хочу отметить, что с этого года все полноприводные Outlander оснащаются системой полного привода S-AWC, с управляемым вектором тяги. Ранее она была доступна только в самой дорогой версии Outlander GT. Это одна из самых продвинутых систем полного привода среди этого класса автомобилей. Трудно на пальцах объяснить преимущества такого полного привода, поэтому заходите на наш сайт, мы сняли видеоролик как работает S-AWC в сравнении с обычным полными приводом. У версий Black Edition тоже такой полный привод.