Основой для Black Edition послужили одни из самых наших популярных у покупателей комплектаций, это комплектации Invite и Intense+ с мотором 2.0 и полным приводом. Отличий там довольно много. Внешне это – черные 18” легкосплавные диски, решетка радиатора и накладка двери багажника цвета «Черный хром», черные корпуса боковых зеркал, черные вставки на нижних молдингах дверей и черные нижние накладки на передний и задний бамперы. Внутри тоже много черных акцентов: вставки на передней панели и дверях черного цвета с фактурой под карбон. Комбинированная отделка сидений, кожа по бокам, а посередине синтетическая ткань, напоминающая по фактуре замшу. Причем сиденье водителя оснащено электроприводом, ранее в этих комплектациях были доступны только механические регулировки. Также на всех кожаных обшивках появилась красная прострочка, а именно: на козырьке комбинации приборов, руле, рычаге коробки передач, дверных подлокотниках, и, конечно, на сиденьях. Ну, а завершает изменения внутри - черный потолок!