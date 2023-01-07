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До знакомства с бюджетным электрокаром Nissan Leaf я уже покоряла Московский регион и даже дорогу до Санкт-Петербурга на других «электричках». Брала на тест этот «лифчик» (именно так я назвала электромобильчик) с некоторым опасением. Страхи были связаны с невозможностью заправиться на обычной АЗС и недоступностью в ближайшем радиусе терминалов для зарядки батарейных машин

Народная мудрость гласит: «электричек» бояться – ездить на метро, поэтому я собрала в кулак волю блондинки и забрала Nissan Leaf. Поехали!

Несмотря на совсем недорогой по нынешним временам ценник (на одном из автомобильных маркетплейсов леворульный Leaf можно приобрести примерно за 3 млн рублей), в моих руках оказался настоящий эксклюзивчик. В те часы, которые я провела за рулем электрического хэтчбека, я принимала свой звездный статус, который приобретала во время тест-драйва. Скажете, что слишком громкое заявление, но нет. Во-первых, на дорогах очень редко встретишь вторую похожую машину. Да еще и 80% проезжающих мимо водителей оборачивались на авто с удивленным взглядом. Говорю с уверенностью, что такое внимание повышает самооценку и настроение. Так что точно могу выделить первый кейс – Leaf держит на уровне настроение владелицы даже в самый пасмурный день.

Быстро и тихо

Эти эмоции поддерживают юркость и шустрость машинки, чуткий отклик руля при полном отсутствии шума от работы двигателя. Находясь внутри «лифичка», я порой забывала, что еду не на бензиновом «горячем» хэтче. Именно так! Разгон до первой сотни составляет всего 7,9 секунды. Я буквально летала на своем космолетике, который вместо шума классического мотора выдавал тихое жужжание. Обтекаемые формы и аскетично исполненный салон с космической голубой отделкой намекали, что Leaf – не бездушная машинка, а целый живой организм со своим интересным характером. Он будто прилетел из самой далекой галактики.

Одна педаль и бесплатная парковка

Электрокаром можно управлять с помощью одной педали. Но режим, который называется E-Pedal, поначалу нужно освоить на пустынной тренировочной трассе. Эта технология обеспечивает автоматическое резкое замедление машины, если водитель убирает ногу с педали газа. Непривычное ощущение, когда автомобиль сам активно тормозит. При этом во время торможения происходит зарядка. О, великая и сложная рекуперация!

Кстати, о зарядке. Для блондинки очень важно не забыть про нее. Я заранее понимала, что не буду искать слоты по городу, стоять в очереди за электропитанием на «зеленых» точках парковок в торговых центрах. Знала, что не стану ковыряться в столбах, чтобы хоть немного запитать батарею. Любая такая история точно поставила бы точку в моем романе с электромобилем. Моя формула проста: я приезжаю домой (благо живу за городом) и ставлю «лифчик» заряжаться на всю ночь. К слову, максимальный заявленный запас хода Leaf – 378 км. Кажется, что много и при городских поездках в 50–60 км хватит на целую рабочую неделю. Но не стоит недооценивать громкую музыку, московские пробки, быстрые ускорения и холодную погоду, которые в сумме существенно влияют на пробег. Все эти факторы понемногу подъедают заявленный километраж, а потому в сухом остатке рассчитываем на 200 км. Вот такая суровая правда жизни! А иначе не избежать эвакуатора.

Из моего опыта: одного полного заряда мне хватало на три рабочих дня. То есть на третью ночь я включала Leaf в обычную розетку, абсолютно так же, как заряжаю смартфон, и уже наутро получала свеженький и полный сил Nissan. Огромный плюс – ночной тариф, который в Подмосковье в разы дешевле дневного. Поэтому я сразу заметила экономию на бензине. Еще один незабываемый плюс заключается в бесплатной парковке. Особенно это ощущаешь в центре, к примеру, на Патриках (тариф 400 руб/ч). За пять часов пребывания там я заплатила 0 рублей и 0 копеек. Здорово!

Ждать осталось недолго

Купила бы я себе Nissan Leaf в личное пользование? Да. Эта машинка вызывает множество приятных эмоций. Душевный космолет прекрасно подойдет не только девушке, но и семье из трех человек. Экономия бюджета ощущается уже после первого месяца эксплуатации.

Может ли такая «электричка» быть единственным авто? Пожалуй, нет. Электрическая инфраструктура в нашей стране пока находится в зачаточном состоянии. Надо немного подождать. И скоро те же классические АЗС начнут массово предлагать энергию четырехколесным «электричкам». 
 

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