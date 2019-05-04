В чем состоит ваша продуктовая стратегия?

Сейчас надо в максимальной степени электрифицировать весь модельный ряд. Это становится особенно актуальным: в Европе наблюдается все более активный переход от двигателей внутреннего сгорания к электрокарам и гибридам. Власти ЕС жестко регулируют стандарты по вредным выбросам, и это требует от каждого автопроизводителя максимального погружения в проблему. К тому же современное поколение людей желает получать все больше новых технологий, инноваций, да и вообще жители самых разных стран реально думают о сохранении природы – они действительно хотят иметь машины, которые меньше вредят окружающей среде. Еще один важный момент для потребителей – возможность связывать свой автомобиль с различными имеющимися у них девайсами. Им нужно, чтобы все было во взаимодействии, в едином блоке. Поэтому сегодня мы делаем акцент на коммуникативные технологии. Тем более что благодаря им становятся доступными и разнообразные услуги, которые Nissan развивает для клиентов.