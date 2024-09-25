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25 сен 2024

В Nismo пересмотрели свои планы по электрификации

В Nismo пересмотрели свои планы по электрификации
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение японской компании Nissan Nismo пересмотрело свои планы по выпуску исключительно модифицированных электромобилей. Данную информацию подтвердил руководитель по продуктам компании Nissan Пьер Луан

По его словам, выпуск автомобилей будет зависеть от самих моделей и от желаний потребителя. Компания продолжает развивать гибридную систему e-Power. В ее основе 1,5-литровый мотор, работающий в паре с электрогенератором и не имеющий связи с колесами. Напомним, последняя генерация такой гибридной силовой установки дебютировала на Nissan Qashqai в 2022 году.

Слухи о том, что в Nismo рассматривают полную электрификацию бренда появились после выхода электрического Ariya Nismo на европейский рынок. Автомобиль получил улучшенную систему e-4orce, включающую два электродвигателя суммарной мощностью 435 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 5 с. Емкость аккумулятора - 87 кВт*ч, но запас хода пока не сообщается.

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