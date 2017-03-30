Концепт Opel Crossland X - С французским акцентом

Субкомпактный кроссовер Opel Crossland X приходит на смену компактвэну Meriva и выбирает городскую среду обитания

Внешность и габариты немецкой новинки подталкивают, казалось бы, к очевидному выводу – это «младший брат» кроссовера Mokka X. Однако пусть короткие свесы, увеличенный дорожный просвет и внедорожный обвес не вводят вас в заблуждение. Crossland X построен на платформе EMP2, заимствованной у концерна PSA Peugeot Citroen, соответственно, полный привод (в отличие от Mokka X) здесь не предусмотрен. Внешность решена в стилистике, традиционной для современных компактов Opel – светотехника с L-образными росчерками светодиодов, купеобразная крыша, глубокие диагональные выштамповки боковин, закамуфлированные задние стойки. Салон Crossland X рассчитан на пятерых, посадка водителя по умолчанию высокая. В списке доступного оснащения – панорамная крыша, мультимедийная система с диагональю до 8 дюймов, точкой доступа Wi-Fi и поддержкой платформ Apple и Android. Главная интрига состоит в том, какие двигатели окажутся под капотом. В теории это могут быть как бензиновые и дизельные агрегаты PSA Peugeot Citroen, так и General Motors. Официальный дебют Crossland X состоится в марте на автосалоне в Женеве.