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июл 2018

Рестайлинг Peugeot 108 - Своей дорогой

Новый Peugeot 108 - Peugeot 108 2019 Своей дорогой
После рестайлинга субкомпакт Peugeot 108 может похвастаться еще более яркой внешностью, модернизированными силовой линейкой и бортовой электроникой

Французский субкомпакт в еще большей степени дистанцировался по дизайну от своих родных «братьев» – соплатформенных моделей Citroen С1 и Toyota Aygo. Фронтальную часть хэтчбека украсили фирменная решетка радиатора, крупная эмблема на капоте и фары с модными светодиодными полосами. Задние фонари, как и у «старших» моделей Peugeot, получили стилизованные диоды, будто процарапанные когтями льва. В диффузор заднего бампера вынесен трапециевидный патрубок выхлопа. Опционально для всех исполнений модели предлагается черная крыша Black Diamond. Субкомпакт по-прежнему доступен в трех- и пятидверном исполнении. Начальный 1-литровый бензиновый «атмосферник» выдает после доработки 72 л.с. (+3 л.с.) и агрегатируется с 5-ступенчатой «механикой» и 5-ступенчатым «роботом» ETG. В салоне прописалась новая «мультимедийка», поддерживающая сервисы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Фото Peugeot 108

  • Peugeot 108 2019 Своей дорогой
  • Peugeot 108 2019 вид сверху
  • Peugeot 108 2019 вид спереди
  • Peugeot 108 2019 вид сбоку
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Peugeot 108

Peugeot 108
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
4
Поколение
I рестайлинг
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Peugeot 108

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