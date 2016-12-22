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дек 2016

Концепт Porsche Panamera Executive - Пополнение в семействе

Новый Porsche Panamera Executive - Porsche Panamera Executive 2017 Пополнение в семействе
Компания Porsche расширяет модельную палитру лифтбека Panamera второго поколения

Украшением стенда компании на автосалоне в Лос-Анджелесе стало длиннобазное исполнение Panamera Executive с увеличенным на 150 мм межосевым расстоянием (+30 мм по сравнению с предшественником) и расширенным набором бортовой электроники. В длиннобазном варианте можно будет заказать все полноприводные версии лифтбека: Panamera 4 Executive (330 л.с.), гибрид Panamera 4 E-Hybrid Executive (462 л.с.), Panamera 4S Executive (440 л.с.) и Panamera Turbo Executive (550 л.с.). Стандартное оснащение включает панорамную крышу, передние и задние кресла с подогревом, а также адаптивное шасси PASM и пневматическую подвеску. Версиям Panamera 4S Executive и Panamera Turbo Executive выделены доводчики дверей и система управления задними колесами. Опционально доступны четырехзонный климат-контроль, система динамического освещения PDLS и развлекательный комплекс со съемными 10,1-дюймовыми экранами-планшетами. Еще одна премьера – базовый вариант Panamera с новым 2,9-литровым V6 мощностью 300 л.с. (+20 л.с.). Мотор работает в паре с 8-ступенчатым секвентальным «роботом». Привод задний или полный.

Фото Porsche Panamera Executive

  • Porsche Panamera Executive 2017 Пополнение в семействе
  • Porsche Panamera Executive 2017 вид спереди
  • Porsche Panamera Executive 2017 салон
  • Porsche Panamera Executive 2017 вид спереди сбоку
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