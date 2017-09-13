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сен 2017

Новое поколение Porsche Panamera S E-Hybrid - А ну-ка, догони!

Новый Porsche Panamera S E-Hybrid - Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 А ну-ка, догони!
Самый быстрый гибридный седан в мире – так позиционирует бренд Porsche новую Panamera Turbo S E-Hybrid. И с этим не поспоришь

Отныне именно эта модификация становится флагманской в линейке Porsche Panamera, причем оснований у нее для такого титула более чем достаточно. Судите сами: плагин-гибридный привод развивает 850 Нм крутящего момента и разгоняет достаточно большой автомобиль до заветной «сотни» всего за 3,4 с! Впрочем, едва ли не больше впечатляет следующий этап – разгон от 100 до 200 км/ч, на который у этого «спортсмена» уходит всего 8,3 с. Осталось лишь добавить, что максимальная скорость «немца» составляет 310 км/ч.

Столь выдающиеся качества новинки обусловлены тем, что при ее создании стратегия электрического усиления Boost была позаимствована у суперкара Porsche 918 Spyder. Этот фактор обеспечивает исключительную тяговитость в любом диапазоне оборотов. Что касается силовой установки, то она состоит из 4-литрового 550-сильного бензинового битурбированного двигателя V8 и электрического мотора мощностью 136 л.с. Суммарно два этих агрегата выдают 680 «лошадей», причем только на электротяге благодаря литий-ионной батарее с жидкостным охлаждением автомобиль может преодолеть расстояние до 50 км. Panamera Turbo S E Hybrid оснащена активным полным приводом и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями PDK. Расход топлива заявлен на уровне 2,9 л/100 км.

Вместе с тем, несмотря на явно спортивные повадки, модель остается на редкость комфортабельной и безопасной, что дает возможность использовать ее в любых режимах – от неторопливой езды по городу до длительных семейных путешествий. Уже серийно машина комплектуется шестью системами регулировки подвески (в том числе адаптивной трехкамерной подвеской, системами подавления кренов кузова и распределения крутящего момента), а также керамическими композитными тормозами Porsche Ceramic и рядом других функций. В базовую же комплектацию включены и сиденья с 14-позиционной электрорегулировкой, аудиосистема Bose, обогрев всех кресел, автономный кондиционер, который можно включить заранее дистанционно и к моменту выезда с парковки довести температуру в салоне до 22 ºC, будь на дворе суровая зима или знойное лето.

Само собой, перечень опционального оборудования, способного индивидуализировать автомобиль, огромен. В нем можно найти и всевозможные дополнительные элементы интерьера или кузова, и тягово-сцепное устройство для буксировки прицепов, и ионизатор воздуха, и панорамную крышу, включающую люк. Кстати, в длиннобазной версии модели – Executive – прозрачная крыша предлагается по умолчанию. Как, впрочем, и пакет других комфортных функций – от задних кресел с электрорегулировками до дверей с автоматическим доводчиком.

Фото Porsche Panamera S E-Hybrid

  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 А ну-ка, догони!
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 вид сзади
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 салон
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 вид спереди
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Porsche Panamera S E-Hybrid

Porsche Panamera S E-Hybrid
Тест-драйвов
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Двигателей
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Комлектаций
1
Поколение
I
Цены
от 5 202 000
до 5 202 000
Подробнее про Porsche Panamera S E-Hybrid

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