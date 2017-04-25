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апр 2017

Концепт Porsche Panamera Sport Turismo - А теперь – универсал!

Новый Porsche Panamera Sport Turismo - Porsche Panamera Sport Turismo 2018 А теперь – универсал!
Он существует! Именно такими словами хочется отреагировать на женевский дебют первого в истории Porsche универсала

Изюминка новой кузовной модификации Panamera Sport Turismo, конечно же, тыльная часть. Поиграв с наклоном задних стоек, инженеры обеспечили прибавку объема багажника в 20 л по сравнению с версией лифтбек. При сложенных задних сиденьях отсек увеличится с 520 до 1390 л. А значит, длинномеры вроде лыж и элитарного спортивного инвентаря перевозить будет удобно. Еще одна важная новация – раздвижной активный спойлер, встроенный в верхнюю кромку крышки багажника. Салон может быть 4- или 5-местным и, разумеется, исключительно шикарным. Новинка окажется доступна сразу в пяти версиях: Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid и Panamera Turbo. Топовый вариант Turbo с 4-литровым бензиновым 550-сильным V8 и пакетом Sport Chrono катапультирует штутгартский универсал до «сотни» за 3,6 с.

Фото Porsche Panamera Sport Turismo

  • Porsche Panamera Sport Turismo 2018 А теперь – универсал!
  • Porsche Panamera Sport Turismo 2018 вид спереди
  • Porsche Panamera Sport Turismo 2018 вид спереди сбоку
  • Porsche Panamera Sport Turismo 2018 вид сбоку
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Новинка на авторынке:

Porsche Panamera Sport Turismo

Экстремальный туризм 4

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