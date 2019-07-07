Расчет на первые продажи через Интернет оправдался?

Честно скажу: мы ошиблись, поскольку опирались на опыт запуска Kaptur. Тогда за шесть месяцев было продано около двух сотен машин, поэтому на старт продаж Arkana мы выделили 100 автомобилей в красном цвете Red Fusion. Рассчитывали, что реализуем их за месяц. Однако в России все меняется стремительно – вся сотня ушла за три часа! Возможно, это произошло бы еще быстрее, но сервер из-за перегрузки просто не справлялся. Тогда добавили еще 50 машин в таком же цвете, и их опять быстро забронировали. Пришлось на следующий день выложить новую партию, уже в другом фирменном цвете – коричневом Tenakuru, но к вечеру их тоже разобрали. Итог: 250 автомобилей за четыре дня. Притом что все были в топовой версии Edition One. Пока онлайн-продажи приостановлены, но люди продолжают заходить на сайт, оставлять заявки. Как только новая партия окажется доступна, мы свяжемся с этими клиентами, а при начале продаж через дилеров они получат свои автомобили.