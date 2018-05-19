Спрашиваю…

Я счастлив, что это случилось. Очень люблю Россию, люблю русских людей и был чрезвычайно рад, когда узнал, что возвращение в Москву возможно. Что же касается первого вопроса, то наше предприятие меняется с каждым годом, не говоря уж о таких периодах, как три или пять лет. Для того чтобы понять, как изменился завод, следует обратиться к системе измерений. Каждый завод Renault регулярно проходит Plant Health Check audit, то есть «аудит здоровья предприятия». Его проводят специалисты из центрального офиса, которые проверяют заводы на соответствие различным показателям – качество, менеджмент, организационные процессы и многое другое. После этого выставляется суммарная оценка, которую обозначают одним из четырех цветов: красный – слабый результат, оранжевый – соответствие стандартам бренда, зеленый – очень хорошо, голубой – совершенство всех процессов. Так вот, в начале 2017 года мы были на границе зеленого и оранжевого, а по завершении аудита в 2018-м по всем параметрам успешно входим в зеленую зону.