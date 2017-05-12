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май 2017

Концепт Skoda Vision E - Купе подано

Новый Skoda Vision E - Skoda Vision E Concept 2017 Купе подано
В 2020 году в модельной линейке Skoda появится первый купеобразный кроссовер. Прототип Skoda Vision E намекает на то, как будет выглядеть эта серийная новинка

Внешность шоу-кара Skoda Vision E демонстрирует намерение дизайнеров придать новым автомобилям Skoda больше динамичности и агрессии. Эффектно ниспадающая крыша, сильно раздутые колесные арки, 21-дюймовые колеса, зауженная оптика и мощные выштамповки на боковинах выглядят по меркам чешской марки на удивление дерзко. А поскольку радиаторная решетка и патрубки выхлопа отсутствуют, несложно предположить, что перед нами электрокар. Компания Skoda приводит первые подробности о компоновке и приводе. Пятидверный автомобиль базируется на платформе MEB, разработанной для электрокаров и подключаемых гибридов. За ускорение отвечают два электромотора, разнесенных по осям и, соответственно, наделяющих Vision E полноприводным потенциалом. Совокупная отдача электроагрегатов, питающихся от литий-ионной тяговой батареи, составляет 306 л.с. Максимальная скорость заявлена на отметке 180 км/ч, паспортный запас хода составляет 500 км. Конкурентными преимуществами Vision E является также просторный салон и широкие возможности в сфере автопилотирования.

Фото Skoda Vision E

  • Skoda Vision E Concept 2017 вид спереди
  • Skoda Vision E Concept 2017 вид спереди
  • Skoda Vision E Concept 2017 салон
  • Skoda Vision E Concept 2017 вид сзади
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