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апр 2017

Концепт SsangYong XAVL - Друг семьи

Новый SsangYong XAVL - SsangYong XAVL Concept 2017 Друг семьи
Крупный 7-местный шоу-кар SsangYong XAVL ориентирован на большие семьи, любящие путешествия

Во внешности новомодного «корейца» объединены черты кроссовера и минивэна, привод предусмотрен только передний, но высокий клиренс и внедорожная защита сигнализируют о том, что автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности. Оформление экстерьера XAVL кажется излишне витиеватым. Салону же, напротив, свойственна немецкая упорядоченность, к тому же в нем достаточно просторно: колесная база 2775 мм позволила установить практически полноценный третий ряд. Моторная линейка состоит из 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов. Трансмиссия – «механика» и «автомат». Наконец, анонсирован богатый набор современных электронных ассистентов, включая системы автоматического торможения, контроля рядности и адаптивную оптику.

Фото SsangYong XAVL

  • SsangYong XAVL Concept 2017 Друг семьи
  • SsangYong XAVL Concept 2017 вид спереди
  • SsangYong XAVL Concept 2017 салон
  • SsangYong XAVL Concept 2017 вид спереди
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