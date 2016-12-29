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дек 2016

Концепт Subaru Viziv-7 SUV - Глядя в будущее

Новый Subaru Viziv-7 SUV - Subaru VIZIV-7 SUV Concept 2016 Глядя в будущее
Концептуальный семиместный кроссовер Subaru VIZIV-7 SUV вытянулся в длину до 5200 мм при колесной базе 2972 мм

И если шоу-кар мыслится как потенциальная замена флагманского кроссовера Tribeca, то преемник явно готовится шагнуть в следующий размерный класс и конкурировать с Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5. Внешность новинки решена в фирменном стиле Subaru Dynamic and Solid – крупная шестиугольная радиаторная решетка, мощные колесные арки, в которых уместились 21-дюймовые высокопрофильные колеса, оптика с С-образными светодиодами, подоконная линия, взмывающая вверх ближе к задней части боковин. Серийная версия кроссовера дебютирует на американском рынке в начале 2018 года. Ожидается, что она получит систему симметричного полного привода, фирменные оппозитные моторы, опциональный гибридный привод и вариаторную трансмиссию.

Фото Subaru Viziv-7 SUV

  • Subaru VIZIV-7 SUV Concept 2016 Глядя в будущее
  • Subaru VIZIV-7 SUV Concept 2016 вид спереди
  • Subaru VIZIV-7 SUV Concept 2016 вид сзади
  • Subaru VIZIV-7 SUV Concept 2016 вид спереди
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