Концепт Volkswagen ID Buzz - На новом витке

Концептуальный электрофургон I.D. Buzz позиционируется компанией Volkswagen как высокотехнологичный наследник легендарного T1 Bulli

Во внешности Volkswagen I.D. Buzz современные мотивы удачно сочетаются с ретро-нотками. Узкие блок-фары выполнены на основе светодиодной технологии, пропорции спортивны – обтекаемый фасад, длинная колесная база, короткие свесы. Новинка базируется на платформе MEB-XL, на которой Volkswagen планирует выпустить широкую линейку электрокаров. За ускорение отвечает пара электромоторов совокупной мощностью 374 л.с., питающихся от аккумуляторной батареи, размещенной под днищем. Использование такой схемы позволило увеличить полезное пространство внутри салона и обеспечить полноприводный потенциал. Новинка может взять на борт до восьми пассажиров, а все сиденья легко трансформируются. Изюминки технической «начинки» – системы автономного вождения и идентификации водителя, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности и камеры заднего вида вместо традиционных зеркал. Багажных отсеков сразу два – передний на 172 л и задний на 659 л. На разгон до 96 км/ч отмерено лишь 5 с при «максималке» 160 км/ч. Запас хода составляет порядка 600 км. Серийный выпуск модели планируется начать к 2020 году.