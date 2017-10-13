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окт 2017

Концепт Volkswagen ID Crozz - Команда на взлет

Новый Volkswagen ID Crozz - Volkswagen ID Crozz Concept 2017 Команда на взлет
Концептуальный электрокар Volkswagen I.D. Crozz интересен не только футуристической внешностью со спортивным колоритом, но и новациями в сфере электроники

К примеру, он имеет систему интерактивного голосового управления. Водитель может произнести команду на активацию режима автопилотирования или открытие/закрытие дверей. Кроссовер получил оригинальную схему дверей – центральные стойки отсутствуют, передние – традиционные, а задние сдвигаются назад, как у фургонов. На передней и задней осях установлено по электромотору, что обеспечивает I.D. Crozz полноприводные возможности. Суммарная мощность агрегатов составляет 306 л.с. Заявленный запас хода – 500 км при «максималке» 180 км/ч. В салоне установлено четыре раздельных кресла. Руль шестиугольной формы утапливается в переднюю панель, когда автопилот берет управление на себя.

Фото Volkswagen ID Crozz

  • Volkswagen ID Crozz Concept 2017 Команда на взлет
  • Volkswagen ID Crozz Concept 2017 вид сбоку
  • Volkswagen ID Crozz Concept 2017 вид сбоку сзади
  • Volkswagen ID Crozz Concept 2017 салон
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