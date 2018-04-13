Концепт Volkswagen ID Vizzion - До свидания, водитель!

Полноразмерный концептуальный седан Volkswagen I.D. Vizzion предваряет запуск в серию автономных электрокаров немецкой марки

При взгляде на немецкий концепт первым делом обращаешь внимание на его солидные габариты (5163х1947х1506 мм), а затем на проработанную аэродинамику, зауженную оптику, диодные полосы на «корме» и боковинах, а также на распашные боковые двери с широкими проемами. В салоне обнаруживаем четыре раздельных кресла и… полное отсутствие руля, педалей и даже сенсорных мониторов. Команды мультимедийной установке здесь отдаются при помощи жестов, голоса и очков дополненной реальности Microsoft HoloLens, а режим климатической установки задается на основе анализа состояния водителя и пассажиров. Система автопилотирования отвечает высшему – пятому – уровню автономности, целиком исключающему водителя из схемы управления. За динамику I.D. Vizzion отвечает силовая установка, объединяющая два электромотора совокупной мощностью 306 л.с. На ускорение до «сотни» отмерено 6,3 с при «максималке» 180 км/ч. Емкости батарейного блока, установленного в подполье, достаточно для пробега 665 км. Серийное исполнение концепта, умеющего обходиться без водителя, компания Volkswagen планирует представить к 2025 году.