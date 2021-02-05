Cтала известна внешность нового Volkswagen ID6

В министерстве промышленности Китая обнаружились снимки нового электрического кроссовера Volkswagen – модели ID6

Первое, что бросается в глаза – это размеры. Похоже, что на данный момент ID6 будет самым большим автомобилем линейки. К слову, размеры тоже оказались раскрыты. Так, длина автомобиля составляет почти пять метров (4878 миллиметров). Для облегчения визуализации скажем, что по размерам новинка сопоставима с Volkswagen Touareg. Что касается внешности, то кроссовер во многом напоминает прошлогодний концепт ID. Roomzz. Важное отличие одно - на серийном автомобиле нет сдвижных дверей.

Что касается мотора, то версия для Китая будет комплектоваться электромотором на 204 лошадиные силы. Аккумулятор – около семидесяти киловатт-часов – это обеспечивает запас хода почти на пятьсот километров. Европейские спецификации автомобиля на данный момент неизвестны.