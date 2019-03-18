Отголоски скандалов

Власти США предъявили экс-главе Volkswagen обвинения в обмане инвесторов. Ранее концерн выпустил ценные бумаги на $13 млрд, скрыв, что более пятисот тысяч автомобилей превышали нормы по выбросам выхлопных газов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании Volkswagen и ее экс-руководителю Мартину Винтеркорну обвинения в обмане инвесторов в рамках расследования, скандально-известного, дизельного скандала. Предполагается, что концерн делал ложные и вводящие в заблуждение инвесторов заявления о качестве автомобилей и их соответствии экологическим нормам.

Согласно заявлению комиссии, Volkswagen в 2014-2015 годах, выпуская ценные бумаги, скрыл, что более пятисот тысяч его дизельных автомобилей в США превышали допустимые нормы по выбросам выхлопных газов. В итоге автопроизводитель получил выгоду в размере нескольких сотен миллионов долларов, размещая свои ценные бумаги по более привлекательным ставкам.