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18 мар 2019

Отголоски скандалов

Отголоски скандалов

Власти США предъявили экс-главе Volkswagen обвинения в обмане инвесторов. Ранее концерн выпустил ценные бумаги на $13 млрд, скрыв, что более пятисот тысяч автомобилей превышали нормы по выбросам выхлопных газов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании Volkswagen и ее экс-руководителю Мартину Винтеркорну обвинения в обмане инвесторов в рамках расследования, скандально-известного, дизельного скандала. Предполагается, что концерн делал ложные и вводящие в заблуждение инвесторов заявления о качестве автомобилей и их соответствии экологическим нормам.

Согласно заявлению комиссии, Volkswagen в 2014-2015 годах, выпуская ценные бумаги, скрыл, что более пятисот тысяч его дизельных автомобилей в США превышали допустимые нормы по выбросам выхлопных газов. В итоге автопроизводитель получил выгоду в размере нескольких сотен миллионов долларов, размещая свои ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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