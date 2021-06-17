Какие главные задачи ставите перед собой?

С точки зрения бизнеса я убежден, что «менеджеры делают дела правильно, а лидеры – делают правильные дела». Для меня это утверждение воплощает преимущественно три аспекта. Первый – быть вдохновленным и движимым большой целью. Второй – делать правильные вещи справедливо и с заботой об устойчивом развитии. Третий – быть частью гибкой, воодушевленной и готовой на риски команды, которая внедряет новое, выдающееся для индустрии, уверенно достигает амбициозных целей и превышает их. С моей точки зрения, готовая идти на риск команда подразумевает, что мы готовы шагнуть за пределы привычной зоны комфорта, чтобы достичь новых высот. Для компании на российском рынке я вижу три основные цели: продолжать движение, параллельно трансформируясь, переходя от производителя традиционных автомобилей к провайдеру премиальных электромобилей; обеспечивать уникальный, лучший в индустрии клиентский опыт, причем как в онлайн-, так и в офлайн, а также повышать уровень лояльности к нашему бренду. И, наконец, формировать и реализовывать наш план развития до 2025 года вместе с высокомотивированной командой, амбассадорами бренда и розничными партнерами.