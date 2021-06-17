О том, как в нашей стране будет развиваться скандинавский бренд и чем он порадует своих клиентов, нам рассказывает новый генеральный директор Volvo Car Russia Вим Маес
Я впервые в России и с нетерпением жду возможности познакомиться с каждым уголком такой огромной страны. У меня долгосрочный контракт, поэтому планирую начать учить русский язык, чтобы было проще общаться и легче интегрироваться в среду. Мне интересно узнать местные традиции, культуру, музыку и, конечно, кухню – от традиционной, аутентичной, до самой современной. Приятное впечатление произвели структурированный подход к организации дел, любознательность и позитивный образ мышления людей, а также теплый прием, который я ощутил здесь.
Для меня большая честь представлять один из наиболее важных и крупных автомобильных рынков. Я твердо верю в наш постоянный рост, движимый нашей корпоративной миссией: «Свобода передвижения – персональным, безопасным и ответственным образом». Помимо того, в премиальном сегменте вижу усиление тенденций онлайн- и прямых продаж, а также электрификации, что совпадает с бизнес-стратегией Volvo.
Я вижу больше сходств, чем различий. Мы повсеместно наблюдаем рост числа прогрессивных покупателей в премиальном сегменте. При этом бренд Volvo хорошо известен во всем мире как лидер в области безопасности и инноваций. У нас есть своя уникальная культура WE culture, которая предполагает умение играть в единой команде, готовность выйти за пределы зоны комфорта и постоянный обмен опытом. Уверен, что все больше и больше покупателей будут находить свой путь к нашему бренду.
Стратегия преобразования Volvo сейчас входит в следующую, весьма амбициозную фазу и опирается на три основных момента: рост, электрификация и усиление онлайн. Таким образом, мы планируем продолжить расширение наших предложений и услуг. Совсем недавно мы представили новую полностью электрическую модель – C40 Recharge. Ждем ее появления на российском рынке в 2022 году, вслед за выходом XC40 Recharge.
Благодаря достойной динамике и другим ходовым качествам наших SUV, их репутации, надежности и универсальности мы даже в условиях непростой рыночной ситуации увеличили как объем продаж, так и свою долю в этом премиальном сегменте. Кроме того, седаны Volvo S60 и S90 продолжат играть важную роль по привлечению новых категорий клиентов, они остаются важными составляющими нашей модельной линейки.
Мы гордимся тем, что первыми успешно запустили сервис подписки на автомобили Volvo Car Drive в России. Это наглядно демонстрирует наши возможности и потенциал в области инноваций, а также говорит о том, что наша компания является одной из самых прогрессивных на автомобильном рынке. Результаты, которые мы видим, вдохновляют и мотивируют команду сосредоточиться на следующих разработках. Вместе с нашими розничными партнерами мы уверены, что новый формат владения автомобилем будет привлекать все большее число клиентов.
Задача Volvo Cars – донести до людей наше важное послание и обещание. В контексте изменения климата мы видим себя не как часть проблемы, а как часть ее решения. Электрификация продуктовой линейки – одно из таких решений, направленных на значительное сокращение выбросов СО2 без необходимости идти на компромисс в плане динамики движения. Современные климатически нейтральные заводы Volvo в Швеции и Китае – еще одно доказательство приверженности нашей позиции. Это масштабный комплекс мер, а не единичный шаг.
Мы понимаем, что пунктов зарядки электромобилей пока недостаточно. Но уверены, что будет появляться все больше зарядных станций – в первую очередь в городах. И что те, кто влияет на политические решения, важные акционеры компаний будут усиливать внимание к этой теме. Я уже упоминал, что мы четко прослеживаем развитие в премиальном сегменте тенденций к онлайн- и прямым продажам, а также к использованию электрической энергии. Соответственно, ожидаем здесь нарастающей динамики и вместе с нашими розничными партнерами намерены выпускать новые продукты, предлагать новые сервисы и решения электрической мобильности. До реализации планов Volvo перейти на выпуск исключительно электромобилей остается еще 9 лет, что позволяет осуществлять этот переход поэтапно, плавно.
Я посещаю розничных партнеров по всей России. Могу сказать, что план сетевого представительства соответствует нашим амбициям. В целом наши дилеры имеют необходимую прибыльность, позволяющую им инвестировать в новые технологии, диджитализацию, электрификацию, высококвалифицированных сотрудников. Что, в свою очередь, дает возможность совместно предоставлять клиентам превосходный сервис.
С точки зрения бизнеса я убежден, что «менеджеры делают дела правильно, а лидеры – делают правильные дела». Для меня это утверждение воплощает преимущественно три аспекта. Первый – быть вдохновленным и движимым большой целью. Второй – делать правильные вещи справедливо и с заботой об устойчивом развитии. Третий – быть частью гибкой, воодушевленной и готовой на риски команды, которая внедряет новое, выдающееся для индустрии, уверенно достигает амбициозных целей и превышает их. С моей точки зрения, готовая идти на риск команда подразумевает, что мы готовы шагнуть за пределы привычной зоны комфорта, чтобы достичь новых высот. Для компании на российском рынке я вижу три основные цели: продолжать движение, параллельно трансформируясь, переходя от производителя традиционных автомобилей к провайдеру премиальных электромобилей; обеспечивать уникальный, лучший в индустрии клиентский опыт, причем как в онлайн-, так и в офлайн, а также повышать уровень лояльности к нашему бренду. И, наконец, формировать и реализовывать наш план развития до 2025 года вместе с высокомотивированной командой, амбассадорами бренда и розничными партнерами.