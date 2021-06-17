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Вим Маес
Volvo
17 июня 2021

Вим Маес

Генеральный директор Volvo Car Russia

Шведский максимализм

О том, как в нашей стране будет развиваться скандинавский бренд и чем он порадует своих клиентов, нам рассказывает новый генеральный директор Volvo Car Russia Вим Маес

Вся ваша предыдущая карьера в Volvo связана с Западной Европой. А каковы ощущения от России?

Я впервые в России и с нетерпением жду возможности познакомиться с каждым уголком такой огромной страны. У меня долгосрочный контракт, поэтому планирую начать учить русский язык, чтобы было проще общаться и легче интегрироваться в среду. Мне интересно узнать местные традиции, культуру, музыку и, конечно, кухню – от традиционной, аутентичной, до самой современной. Приятное впечатление произвели структурированный подход к организации дел, любознательность и позитивный образ мышления людей, а также теплый прием, который я ощутил здесь.

У вас уже есть понимание, за счет чего можно укрепить позиции бренда на российском рынке?

Для меня большая честь представлять один из наиболее важных и крупных автомобильных рынков. Я твердо верю в наш постоянный рост, движимый нашей корпоративной миссией: «Свобода передвижения – персональным, безопасным и ответственным образом». Помимо того, в премиальном сегменте вижу усиление тенденций онлайн- и прямых продаж, а также электрификации, что совпадает с бизнес-стратегией Volvo.

Существенны ли различия между клиентами в Европе и в России?

Я вижу больше сходств, чем различий. Мы повсеместно наблюдаем рост чис­ла прогрессивных покупателей в премиальном сегменте. При этом бренд Volvo хорошо известен во всем мире как лидер в области безопасности и инноваций. У нас есть своя уникальная культура WE culture, которая предполагает умение играть в единой команде, готовность выйти за пределы зоны комфорта и постоянный обмен опытом. Уверен, что все больше и больше покупателей будут находить свой путь к нашему бренду. 

Модельный ряд марки в России состоит из восьми автомобилей. Планируете его расширять?

Стратегия преобразования Volvo сейчас входит в следующую, весьма амбициозную фазу и опирается на три основных момента: рост, электрификация и усиление онлайн. Таким образом, мы планируем продолжить расширение наших предложений и услуг. Совсем недавно мы представили новую полностью электрическую модель – C40 Recharge. Ждем ее появления на российском рынке в 2022 году, вслед за выходом XC40 Recharge.

Какие модели наиболее востребованы среди россиян? 

Благодаря достойной динамике и другим ходовым качествам наших SUV, их репутации, надежности и универсальности мы даже в условиях непростой рыночной ситуации увеличили как объем продаж, так и свою долю в этом премиальном сегменте. Кроме того, седаны Volvo S60 и S90 продолжат играть важную роль по привлечению новых категорий клиентов, они остаются важными составляющими нашей модельной линейки. 

В России услуга подписки на автомобили дебютировала с Volvo. Как развивается этот проект?

Мы гордимся тем, что первыми успешно запустили сервис подписки на автомобили Volvo Car Drive в России. Это наглядно демонстрирует наши возможности и потенциал в области инноваций, а также говорит о том, что наша компания является одной из самых прогрессивных на автомобильном рынке. Результаты, которые мы видим, вдохновляют и мотивируют команду сосредоточиться на следующих разработках. Вместе с нашими розничными партнерами мы уверены, что новый формат владения автомобилем будет привлекать все большее число клиентов. 

К 2030 году Volvo Cars откажется от двигателей внутреннего сгорания и полностью перейдет на выпуск электромобилей. Чем обусловлена эта стратегия?

Задача Volvo Cars – донести до людей наше важное послание и обещание. В контексте изменения климата мы видим себя не как часть проблемы, а как часть ее решения. Электрификация продуктовой линейки – одно из таких решений, направленных на значительное сокращение выбросов СО2 без необходимости идти на компромисс в плане динамики движения. Современные климатически нейтральные заводы Volvo в Швеции и Китае – еще одно доказательство приверженности нашей позиции. Это масштабный комплекс мер, а не единичный шаг. 

Однако в России электрокары пока мало востребованы, здесь слабо развивается инфраструктура для таких машин…

Мы понимаем, что пунктов зарядки электромобилей пока недостаточно. Но уверены, что будет появляться все больше зарядных станций – в первую очередь в городах. И что те, кто влияет на политические решения, важные акционеры компаний будут усиливать внимание к этой теме. Я уже упоминал, что мы четко прослеживаем развитие в премиальном сегменте тенденций к онлайн- и прямым продажам, а также к использованию электрической энергии. Соответственно, ожидаем здесь нарастаю­щей динамики и вместе с нашими розничными партнерами намерены выпускать новые продукты, предлагать новые сервисы и решения электрической мобильности. До реализации планов Volvo перейти на выпуск исключительно электромобилей остается еще 9 лет, что позволяет осуществлять этот переход поэтапно, плавно.

Как оцениваете дилерскую сеть бренда на российском рынке?

Я посещаю розничных партнеров по всей России. Могу сказать, что план сетевого представительства соответствует нашим амбициям. В целом наши дилеры имеют необходимую прибыльность, позволяющую им инвестировать в новые технологии, диджитализацию, электрификацию, высококвалифицированных сотрудников. Что, в свою очередь, дает возможность совместно предоставлять клиентам превосходный сервис.

Какие главные задачи ставите перед собой?

С точки зрения бизнеса я убежден, что «менеджеры делают дела правильно, а лидеры – делают правильные дела». Для меня это утверждение воплощает преимущественно три аспекта. Первый – быть вдохновленным и движимым большой целью. Второй – делать правильные вещи справедливо и с заботой об устойчивом развитии. Третий – быть частью гибкой, воодушевленной и готовой на риски команды, которая внедряет новое, выдающееся для индустрии, уверенно достигает амбициозных целей и превышает их. С моей точки зрения, готовая идти на риск команда подразумевает, что мы готовы шагнуть за пределы привычной зоны комфорта, чтобы достичь новых высот. Для компании на российском рынке я вижу три основные цели: продолжать движение, параллельно трансформируясь, переходя от производителя традиционных автомобилей к провайдеру премиальных электромобилей; обеспечивать уникальный, лучший в индустрии клиентский опыт, причем как в онлайн-, так и в офлайн, а также повышать уровень лояльности к нашему бренду. И, наконец, формировать и реализовывать наш план развития до 2025 года вместе с высокомотивированной командой, амбассадорами бренда и розничными партнерами. 

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