Считается, что по окраске машины легко определить характер ее владельца. А можно ли по изменениям цветовых пристрастий автомобилистов отследить процессы, проистекающие в обществе в целом?

Если верно, что цвет отражает характер владельца транспортного средства, то красные автомобили, несомненно, выбирают люди импульсивные, готовые рисковать. Примерно половина американцев убеждены, что с владельцев красных машин следует брать больше денег за страховку. Это мнение сложилось отнюдь не на пустом месте. Светофорные старты с пробуксовкой, резкие перестроения, опасные обгоны, угрожающий рев моторов... И все эти красные машины! Впрочем, может, потому и обратили на них внимание, что этот цвет так бросается в глаза?

Несмотря на свою активность, красному не удается утвердиться в тройке самых популярных автомобильных цветов. Он одерживал лишь единичные победы. Согласно отчету «Популярность автомобильных цветов», публикуемому на протяжении вот уже 65 лет старейшей американской химической компанией DuPont, в США красному удавалось пробиться в лидеры в 1968 м, 1970 м, 1972 м, в 1974–75, 1980–81, 1989–91 годах и в 1993 м. В Европе красные автомобили доминировали в период с 1980 по 1986 год, затем на целое десятилетие лидерство захватил черный цвет, еще 10 лет автомобилисты увлекались «серебристым металликом», а с 2013 года по сей день безраздельно господствует белый.

Белый, черный, серебристый — так уже долгое время распределяются предпочтения на основных автомобильных рынках. Что дало повод заговорить о так называемой цветовой мафии. Ведь торговцу мало продать новый автомобиль, он думает и о том, как станет реализовывать еще и подержанный. Ходкий цвет играет в этом немалую роль. Не забудем и о региональных особенностях — в жарких странах белый и серебристый непобедимы.

Когда иные аргументы исчерпаны, именно цвет склоняет клиента к выбору. Надо сказать, что производители автомобильных эмалей — AkzoNobel, BASF, DuPont, PPG, Standox и другие — добились немалых успехов и откровенно избаловали покупателя. Вот уже в статистических выкладках приходится писать не просто «27% европейцев предпочли белые автомобили», а пояснять: «14% приобрели машины белого цвета, а 13% — белые с жемчужным отливом».

В наши дни автостроители опять пытаются привить потенциальным владельцам любовь к ярким цветам. Audi для своего кросс-купе Q8 подобрала яркий металлик Dragon Orange, и надо сказать, что при такой популярности Q8, мы скоро увидим на дорогах очень много ярко-рыжих внедорожников. В прошлом у Audi была широкая гамма ярких цветов, и, похоже, она возвращается к своему прошлому. Примером этому стал RS3, для него заказали потрясающий окрас Kyalami Green. С ним любой владелец будет привлекать внимание, что для такой быстрой машины жизненно необходимо.

В прошлом, когда речь шла о дорогих роскошных автомобилях — таких, как Rolls-Royce, Duesenberg и Isotta Fraschini, покупатели, казалось, в первую очередь наслаждались черным, белым и не совсем белым цветовыми решениями больше, чем остальными. В настоящее время ощущается, что рынок суперроскошных автомобилей является очагом более яркого и выразительного использования их металлических полотен. Это особенно верно для Bentley, поскольку их Continental GT и Flying Spur доступны в светло-голубом Jetstream II Metallic, успокаивающем цвете, который подчеркивает роскошный стиль, но при этом остается достаточно ярким, чтобы заявить о вашем прибытии в загородный клуб.

Вы когда-нибудь видели винтажный Porsche и думали, что его цвет будет отлично сочетаться с текущей моделью? Хорошие новости. За пятизначную сумму вы можете выбрать из каталога старых оттенков и применить любой из них к своему новому Porsche. Если вы не найдете то, что ищете, для вас сделают индивидуальный цвет, хотя будьте готовы выложить сумму вдвое выше предыдущей. Автомобилей в эффектных мантиях вокруг становится все больше. Что доказывает главное: насколько разнообразны наши взгляды и вкусы. Впрочем, верно и то, что через неделю после покупки автомобиль любого цвета становится любимым.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора