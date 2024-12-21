Вождение всегда было довольно непростым и опасным процессом. Неспроста к первым водителям относились так же, как и к первым летчикам. С уважением и пиететом. Ведь профессия требовала от них большого количества специфических знаний и умений

Однако по мере эволюции транспортных средств автомобиль стал массовым и количество профессионалов резко уменьшилось. В результате стала расти и аварийность. И никакие попытки сделать автомобиль безопаснее не увенчались успехом. Ведь по мере совершенствования авто повышались и его скорости. А системы пассивной и активной безопасности постоянно отставали от энтузиазма безумных эксплуатантов дорожных монстров. Так что при всей своей красоте и технологичности и даже явной пользе для людей в целом машины являются одним из самых безжалостных средств по уничтожению человечества.

По данным ООН, ежегодно в мире в результате ДТП погибают 1,3 млн человек и до 50 млн получают травмы. В России за 2023 год зарегистрировано 132?466 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 14?504 человека. Причем пик смертности приходится на возрастную категорию 5–29 лет. Как-то это не вяжется с образом современного авто, который во всех рекламных проектах выступает как добрый и милый друг человека.

Впрочем, на первый взгляд существуют довольно простые пути снижения аварийности. Например, улучшение дорожной инфраструктуры. Чем она удобнее и безопаснее, тем меньше шансов на аварию. Но это не совсем так. Хорошая дорога создает предпосылки для роста средней скорости движения авто. А нам с вами известно, что чем выше скорость, тем тяжелее последствия от ДТП. Так что в отдельных случаях, и это любопытный парадокс, некачественные дороги практически исключают ДТП по причине невозможности быстрого движения транспорта. В результате, к примеру, появились решения с искусственными неровностями типа «лежачие полицейские». И они свою задачу выполняют.

Конечно, для снижения аварийности используется и целый комплекс инженерных решений в виде ассистентов активной безопасности и систем пассивной безопасности авто. И, казалось бы, все здорово. Безопасные дороги и безопасные автомобили. Все должно быть просто прекрасно. Однако нет. Остались еще мы с вами. К сожалению, в этой стройной системе именно человек является слабым звеном. Впрочем, в своем большинстве мы тоже начинаем приходить в норму. Все-таки отношение к автомобилю как к транспортному средству стало избавлять человечество от желания мчать без оглядки на окружающих, демонстрируя собственную крутизну и возможности своего суперкара.

Но по мере окультуривания основной массы водителей их разумный характер поведения на дороге стал создавать благоприятную среду для тех, кто стремится получить персональную премию Дарвина. Если раньше любая попытка кого-то подрезать сразу встречала хоть и неправильный, но немедленный отпор, превращая дорогу в поле битвы. То сейчас желающих вступать в конфликт с потенциальным риском для здоровья и кошелька становится меньше. Поэтому и вызывающее поведение автомаргиналов делает­ся заметным для всех и безнаказанным для них. Очень часто можно видеть, как водитель люксового и мощного авто, демонстрируя возможности своего «суперболида», летит по дороге, игнорируя окружающих и здравый смысл. Думая, что уровень крутизны механизма добавляет харизмы и ему. Кроме того, в «славную» когорту неадекватов попадают и водители каршеринга. Их принцип взаимодействия с автомобилем основан на сокращении времени поездки. А значит, они склонны мчать там, где другие выбирают спокойный стиль вождения. Да и факт управления чужой машиной не добавляет им разумности и законопослушности.

Возникает вопрос: а что же делать? К сожалению, ответ прост и лежит на поверхности. Это штрафы. Причем штрафные санкции за нарушения ПДД, сопряженные с опасностью для жизни и здоровья, должны быть не только большими, но и драконовскими настолько, чтобы они стали чувствительны для любого нарушителя. Независимо от уровня его благосостояния. И тут должна применяться прогрессивная шкала, привязанная к частоте опасных нарушений, стоимости авто, на котором они совершаются, и доходу того, кто находился за рулем. Ну и, конечно, для неотвратимости наказания все эти дорожные выкрутасы должны тотально и беспристрастно фиксироваться камерами, чтобы исключить из процедуры наложения взыскания человеческий фактор.

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