Пишу эту статью в Тамбове. В преддверии начала летнего сезона отпусков я много езжу по России на автомобиле – провожу разведку. И готов поделиться свежей информацией об отдыхе на просторах родины

Еще в докоронавирусные времена за рубежом отдыхало не так много россиян. Теперь же, даже если некоторые страны и откроются, отдых получится куда дороже, хотя бы из-за роста валютных курсов, да и не таким комфортным, как раньше. Придется проходить тесты на Covid, а если таковой вдруг будет положительным за рубежом, проблем не оберешься. По-моему, это уже не отдых – дома гораздо спокойнее.

Для меня очевидно, что популярные направления летом окажутся забиты под завязку. Лично я не люблю такой отдых. Поэтому выбрал бы что-то нетривиальное, вроде Тамбова. Этот город – яркий пример развития туристической индустрии в нашей стране, подготовленности (или неподготовленности) к приему гостей. Конечно, есть риск промахнуться с гостиницей или даже с регионом – увы, как и в большинстве бывших республик СССР, в России действует принцип «места надо знать». Причем действует он повсеместно. В том же Тамбове есть неплохая гостиница и ресторан, где очень вкусно кормят, но даже в этой гостинице места на парковке для моей машины не нашлось. Пришлось ставить ее на соседней улице рядом с банком, где было видеонаблюдение. И потому цель этих заметок – рассказать, как ныне обстоят дела с поездками на автомобиле по России.

Тамбов – город контрастов. Хорошо отреставрированные здания соседствуют с полной разрухой. Погулять по набережной реки Цны – одно удовольствие даже зимой в морозы. Представляю, как здорово здесь летом. В областном центре есть свой местный Арбат – так называют в обиходе Коммунальную улицу. Она похожа на московский Арбат 90-х: я тогда работал неподалеку и хорошо помню, как все было. Тамбовский Арбат заканчивается так же внезапно, как начинается, и ты понимаешь, что это настоящая Коммунальная улица – добро пожаловать в реальную жизнь.

Дороги ремонтируют, и они лучше, чем были еще несколько лет назад. Тем не менее в центре города по-прежнему встречаются улицы, где невозможно ехать со скоростью больше 10 км/ч, или на ровной в целом дороге можно увидеть провалы размером с канализационный люк и, кажется, примерно такой же глубины.

До дорог местного значения Тамбовской области я не добрался, но, по сообщениям моих подписчиков, они еще хуже городских, и это тоже нужно учитывать при выборе локации для отдыха. Что же касается трассы, то дорога Москва – Тамбов легкая и приятная: 440 км, пять часов в пути. Летом, наверное, машин будет больше, хотя вряд ли возникнут гигантские пробки. Как показывает практика, если речь не идет о самых популярных южных или северных направлениях, на расстоянии 150 км от столицы глобальные проблемы заканчиваются. То же относится и к другим мегаполисам, только это расстояние еще меньше.

Из тех городов, где я уже побывал в этом году, самое приятное впечатление оставил Смоленск. Многоплановый, с перспективой в прямом смысле слова – виды из разных его точек открываются великолепные. И у меня сложилось целостное впечатление о городе. Обязательно вернусь туда весной или летом! Трасса Москва – Смоленск легка и приятна (как и шоссе, ведущее в Тамбов). Главное, выезжать из Москвы в непробочное время. Местные дороги находятся на среднероссийском уровне.

Конечно, не нужно забывать города на Волге. Казань прекрасна, Нижний Новгород великолепен. Есть и малоизвестные жемчужины вроде моего любимого Углича. Он отлично подходит для тихого семейного отдыха с автомобильными вылазками в города Золотого кольца. Но в Угличе гостиниц раз-два и обчелся, да и где можно вкусно поесть, надо поискать. Кстати, в большинстве городов столики в хороших ресторанах лучше бронировать заранее. Да и вообще, начинать готовиться к летней поездке стоит уже сейчас.

Если планируете путешествие по России на автомобиле, обязательно учитывайте специфику водителей тех мест, куда собираетесь. Недавно я побывал на Байкале и в Дагестане. И если на дорогах Иркутской области чувствовал себя как рыба в воде, то к дагестанской манере езды требовалось привыкание. Уже через пять минут после выезда из аэропорта я наблюдал перед собой двойной обгон (когда одна машина обгоняет другую по встречной полосе, а третья обходит эти две по встречной обочине). Для Дагестана – вполне обыденная вещь. Причем еще более резво ездят по ночам.

Природа же там великолепная, есть на что посмотреть. Как и на Байкале. Но добираться на машине из Москвы имеет смысл, если отпуск дольше двух недель. Тогда можно делать продолжительные остановки по пути и получать наслаждение от путешествия. Однако при этом понимать, что хороших мест для отдыха – ограниченное количество. И речь даже не о дорогих отелях – цена не гарантирует ничего. Развитой туристической инфраструктуры в России пока нет, есть локальные центры притяжения, зачастую созданные и поддерживаемые энтузиастами.

Путешествия по нашей стране – это поддержка таких энтузиастов. И тут я надеюсь, что ковидные ограничения продлятся столько, сколько нужно отечественной туристической индустрии для того, чтобы встать на ноги. Главное, еще раз повторю, тщательно готовиться к поездкам и поддерживать рублем правильные места. Федеральные трассы практически везде в очень приличном состоянии. О качестве же местных дорог лучше навести справки до поездки.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора