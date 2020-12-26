Доходы упали, цены на автомобили выросли. На фоне этого осенью сложилась парадоксальная ситуация, когда дилеры отказывались продавать машины без дополнительного оборудования, которое увеличивает и без того немалую сумму на 10–20%. А что же дальше?

При самоизоляции и сразу после нее россияне не проявляли большого интереса к автомобилям. Сначала дилерские центры были закрыты, потом стало не до этого. Кто-то пытался поправить свое финансовое положение, кто-то – не потерять то, что сохранил. Но осенью началось то, что трудно характеризовать иначе, чем безумие. Мало того что поднялись цены, купить даже по таковым многие модели оказалось невозможно.

С сентября подписчики моих сетевых ресурсов стали жаловаться, что им отказываются продавать машины без дополнительного оборудования – «допов». Второй вариант – обязательная покупка страховки. И то, и другое незаконно. Потому что является навязыванием услуг. Большинство покупателей с дилерами не спорили. Кто-то разворачивался и уходил, кто-то соглашался на условия или пытался торговаться. Хотя были и такие, кто говорил о незаконности происходящего. Способ борьбы с ними оказался прост. Человеку соглашались продать машину без «допов», но она вдруг исчезала из базы. «Уже забронировали для другого клиента», – объяснял менеджер.

Доходило до смешного. Если за массовые модели стоимостью 1,5–2 млн рублей требовали доплатить от 100 до 300 тыс., то на дорогих хотели заработать уже миллионы. Так, на имевшийся в наличии Toyota Land Cruiser 200 могли накрутить до 2,5 млн рублей! В частных беседах владельцы автосалонов поясняли: машина одна, больше поставок не предвидится, так что до конца года я ее все равно продам.

Естественно, покупать машины на 15–20% выше только что выросшей официальной цены по меньшей мере странно. На такой шаг может решиться тот, кому срочно требуется новый автомобиль. Например, после серьезной аварии или угона. Трудно представить новый дефицит на автомобильном рынке, никаких предпосылок для того нет. Заводы остановятся? Возможно. Но их все равно рано или поздно пустят вновь.

Нужно понимать и другое – машин в 2020 году будет продано в России меньше, чем в 2019-м. Пока мы можем оперировать данными за три квартала. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев этого года было продано менее 1,1 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. За тот же период 2019-го – почти 1,3 млн. Падение – около 14%.

Поэтому возникший ажиотаж напомнил мне панику на бирже, которую искусственно создают, продавая по заоблачным ценам небольшие объемы ценных бумаг. Происходящее на автомобильном рынке очень напоминает биржу, когда профессиональные игроки методично изымают из оборота деньги новичков. Вот только таких денег становится все меньше. В 2017 и 2018 годах было зафиксировано некоторое улучшение ситуации, продажи подросли, но общего тренда «вниз» это не меняет. А при нынешних ценах и их отношении к размеру средней зарплаты и не изменит. Нельзя исключать, что 2020 год стал в России последним, когда потребитель в массовом сегменте мог позволить себе купить машину на черный день. С 2021-го покупки будут делать лишь в случае нужды.

Осенью как раз и действовали покупатели, бравшие машины впрок. Логика такая: сейчас деньги есть, а что будет завтра, я не знаю – пусть переплачу, но на ближайшие три, пять или даже десять лет буду застрахован от необходимости приобретать автомобиль. Однако нужно помнить: автомобиль – плохое средство вложения капитала. Он дешевеет в момент выезда из дилерского центра, а через год теряет в цене около 20%.

Что будет дальше? Вернее, чего не будет. Массовых новогодних распродаж. Распродавать дилерам станет нечего. Хотя локально интересные предложения сохранятся. Речь о моделях, которые не пользовались большой популярностью. Прежде всего это автомобили, производящиеся за границей, которым трудно конкурировать по ценам с теми, что делают в России.

Например, в массовом навязывании «допов» не были замечены Subaru или Honda. Эти бренды большинством рассматривают­ся как хорошие, но переоцененные. А «допы» нивелировали данный факт и выровняли цены. Я брал на тест машины этих марок. Да, они не блещут современностью, салон может быть кондовым, приборная панель – аналоговая. Но покупателей эти автомобили как раз и привлекают большей надежностью в сравнении с высокотехнологичными моделями. Кризис смещает приоритеты.

Ту же тенденцию продемонстрировала и «вторичка». Цены там определяются ценами на новые автомобили, но следуют за ними с небольшим временным лагом. Выцепить хороший вариант на вторичном рынке осенью тоже было трудно. А значит, отложив покупку новой машины, можно потом немного заработать на своей старой. Тем более что новая окажется «новее», так как будет приобретена позже.

Легко предположить, что деньги на массовые покупки скоро закончатся, а машины – нет. Не надо забывать: кризис не в России, а по всему миру. И если раньше производители могли сокращать квоты для нашего рынка безболезненно для себя, то сейчас любые сокращения аукнутся им потерями.

Те, кто не поддался всеобщему ажиотажу, точно не проиграли. Они придут и купят себе автомобиль весной, а лучше – летом. И продавцы, осенью смотревшие на клиентов сверху вниз, станут уже заискивать, предлагая скидки и подарки. Выигрывает тот, кто умеет ждать. Терпение поможет вам сохранить не только деньги, но и достоинство.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора