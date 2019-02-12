Наверняка многим знакома ситуация: рассказ вроде бы красивый и понятный, однако предчувствие заставляет читать между строк. В автомобильной жизни страны сейчас именно такое – какое-то очень тревожное положение

Накануне новогодних праздников окликнула меня на Пушкинской площади столицы веселая компания: «Брат, сфотографируй, а то мы приезжие – хотим вместе на фоне такой красоты отметиться». Вдохновил ребят лубочный фасад, по-цыгански богатый золотом, который возвели к Рождественскому фестивалю напротив памятника Александру Сергеевичу. Масштабная получилась декорация, вот только в фальшивых окнах зияла темнота… И ничего – веселился народ. Зрелище же!

Статистика продаж автомобилей в России за ушедший год тоже радует глаз – в уверенном плюсе закончили 2018-й. Эксперты вспомнили отложенные до поры в архив понятия вроде «оптимистичный сценарий» или «выход из депрессивного состояния». Вроде бы логично: люди понесли деньги в автосалоны, показатели кредитования идут в гору – получается, население почувствовало уверенность, увидело перспективу и активно голосует рублем за оздоровление рынка. Верной дорогой идем, товарищи?

Я не пессимист и не склонен сгущать краски, однако полагаю, что и в этом случае за красивым фасадом нет прочного каркаса. И рекордных показателей почти «трехмиллионного» 2012 года придется ждать очень долго. Если они вообще случатся в обозримой перспективе. Пока работает эффект отложенного спроса: в условиях относительной стабильности многие вытащили деньги из кубышек, поспешив обновить изношенный семейный автопарк, «пока хуже не стало». И в банковские долги автомобилисты окунулись не случайно. С одной стороны, сработали заманчивые предложения, с другой – лучше сейчас рискнуть, чем позже остаться с носом, – кто знает, какими еще санкциями обернутся большие политические игры?..

Хотя и не глобальных причин для опасений тоже достаточно. Суммарно обрисую их так: быть автовладельцем в нашей стране становится сложнее. Вернее, накладнее и проблематичнее. И пока нет ни одного весомого повода считать, что окружающая водителя среда изменится к лучшему. Почему? Давайте разбираться вместе.

Прежде всего, 2019-й принес «под елку» возросший НДС. И в посленовогоднем росте цен автопроизводители этот нюанс, разумеется, учли. Причем не факт, что полностью и финально, не исключено, получится как с курсами валют, когда переписывание прайс-листов растянулось во времени, чтобы сразу не шокировать покупателей.

Топливо – еще одна угроза. Американский принцип «нефть дешевеет – бензин тоже» (и наоборот) в России не работает. Точнее, действует на манер храповика – только в одну сторону. Что бы ни происходило с черным золотом на мировой арене, отечественные АЗС в лучшем случае заморозят ценники, повинуясь жестким решениям свыше. Даст слабину регулятор, заправка для частников сразу подорожает.

«Автогражданка», в отличие от КАСКО, вроде бы жестко регламентированная сфера. Но бесконечное нытье страховщиков об убыточности этого бизнеса привело к тому, что нас все же ждет либерализация тарифов. Станут ли полисы дешевле? Сомневаюсь. Уже сейчас цены на со скрипом работающее ОСАГО достигли пограничного уровня, иные водители предпочитают ездить с поддельным документом или вовсе без него. Ведь заплатить штраф или откупиться от гаишника в конечном счете выгоднее, а от аварии авось и пронесет. Позиция ошибочная, но людей до нее довели.

Не будем также забывать, что основные продажи машин обеспечивают крупные города. В первую очередь Москва и Санкт-Петербург, где с каждым днем крепнет дискриминация автомобилистов. Причем столица в этой сомнительной политике ушла далеко вперед. Доходит до абсурда: если ты экстремал, готовый крутить педали велосипеда или толкать самокат даже в 10-градусный мороз, утопая в жиже реагентов, получай почет и уважение. Предпочитаешь свободу передвижения, комфорт при поездках на работу или с детьми в школу на машине, а не в переполненном автобусе по выделенной полосе, – примеряй ярлык несовременного, антисоциального гражданина.

Пользуясь предновогодней суетой, московские власти уже по традиции «подправили» правила платной парковки: условия стали жестче, тарифы – выше. Прибавьте к этому неслабый транспортный налог, глухие заторы на улицах и вечную зимнюю грязь, от которой машину надо периодически отмывать. Неудивительно, что толковая молодежь, заработав, предпочитает использовать такси или каршеринг, – так проще.

Тревожная тенденция вынужденного отказа от личного транспорта рискует усугубиться, если власти утвердят некоторые из «прогрессивных» инициатив общественников. Касаются они как очередного повышения штрафов, которые иные регионы уже не стесняясь включают в запланированные статьи бюджета, так и других ужесточений. К примеру, недавно в очередной раз предложили наказывать автошколы рублем за выпускников, устроивших аварии в первые два года самостоятельного вож­дения. Очевидно, учебные заведения немедленно переложат этот риск на клиентов: курсы подорожают, что сделает входной билет в мир автомобилизма неподъемным для многих.

Как видим, в отличие от других стран личная машина в России постепенно опять превращается из массового средства передвижения в роскошь – статусный аксессуар элиты общества. Социальное расслоение мы уже проходили, и сто лет назад это плохо кончилось для страны и народа. Можем повторить? Да. Но как-то не хочется возвращаться за «железный занавес», где самым популярным автомобилем полвека оставался кондовый грузовик для ударных комсомольских строек, а о выпуске доступных легковушек предпочитали и не думать.