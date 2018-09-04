Программы, якобы направленные на повышение безопасности дорожного движения в стране, давно превратились в конвейер по освоению бюджетных денег, в то время как дороги по-прежнему «обеспечивают» нас тысячами жертв. А ведь по настоящему снизить смертность в ДТП несложно – достаточно внедрить простые и дешевые идеи, уже доказавшие свою эффективность

И ведь речь не только о «продвинутой» Европе или Штатах – даже в Азии давно и успешно применяют элементарные решения, помогающие защитить пешеходов. От случайного выезда автомобиля на тротуар, например. Для нас подобная страховка особенно актуальна – давайте вспомним десятки громких случаев, когда мажоры или чиновники теряли контроль над своими машинами. И вылетали за пределы проезжей части в толпу людей. В Сеуле или Гонконге такие вещи невозможны в принципе – ведь там виновные наверняка понесут наказание. Суровое, без поправок на статус и величину банковских счетов. Поэтому обладатели даже очень мощных автомобилей практически не позволяют себе грубо нарушать законы.

Тем не менее власти позаботились о пешеходах. На всякий случай. А вдруг? И автобусные остановки, и так называемые островки безопасности на «зебрах» обнесены металлическими ограждениями особой формы и конструкции. Попал внутрь – и ощущаешь себя уже как в крепости. Рядом проносятся двухэтажные автобусы, а ты спокоен. Абсолютно. Смогут ли эти «баррикады» полностью остановить бесконтрольный автомобиль? Думаю, далеко не всегда. Зато точно можно сказать, что ограждения погасят скорость машины, примут главный удар на себя. А значит, обязательно спасут чьи-то жизни.

При этом ограждения настолько простые, что точно обходятся бюджету в копейки. На фоне остальных трат на инфраструктуру. К тому же не требуют никакого обслуживания или замены каждый год – если только не случится то самое ДТП. Что же мешает установить подобные барьеры, например, в Москве, щедро меняющей ежегодно нормальный асфальт на новый? Да и на то, чтобы замуровывать город плиткой, средства всегда есть. А на ограждения их почему-то не хватает? Или большим чиновникам просто неинтересно заниматься «малобюджеткой»?

Еще один момент, влияющий на безопасность, – плохое освещение дорог даже в столице. Особенно там, где проводится ремонт. Поэтому МКАД уверенно вернула себе звание дороги смерти. Самые страшные аварии, с жертвами и тяжелоранеными, как правило, происходят в темное время суток. Причиной чаще всего становятся бетонные блоки, которые используются дорожниками при ремонте: в условиях плохой видимости их можно просто не заметить… И снова, казалось бы, мелочи: нет же ничего проще – стоит лишь обозначить зону ремонтных работ яркими неоновыми знаками. Но почему-то до сих пор, даже после многочисленных ДТП, ничего не изменилось. Дорожники экономят электричество? Или просто живут в каменном веке? Предупреждающие знаки светятся тускло, а если пойдет сильный дождь или снег, их вообще трудно заметить.

И опять вспоминаю отношение к этому вопросу в той же Азии. Если там ремонтируют асфальт даже на второстепенной дороге, японцы или корейцы подходят к организации пространства с особой тщательностью, устраивают такую иллюминацию, что кажется: здесь не ремонт дороги, а ночной клуб или казино. К тому же в зоне ремонта обычно дежурят несколько человек со световыми указками. Поэтому даже пьяный в хлам водитель здесь вряд ли не заметит заграждение.

Как видим, для снижения смертности и травматизма от нелепых ДТП вовсе не требуются никакие суперсовременные технологии, а также гигантские затраты. Всего лишь немного электричества и заботы о человеке...

В поездках по США также замечаешь несколько продуманных решений, позволяющих дешево и эффективно повышать безопасность на трассах. Мне больше запомнились мобильные светофоры на глухих дорогах в совсем провинциальных штатах. Где, как известно, ощущается дефицит средств на ремонт и содержание дорог. Тем не менее там позаботились о том, чтобы водитель на полном ходу не влетел в бетонный блок или просто не попал колесом в яму. Система представляет собой конструкцию из нескольких телескопических штанг, позволяющую не только довольно высоко поднимать сигнальный светофор над дорогой, но и размещать его под максимально удобным для водителя углом. Как правило, его видишь уже за 200–300 метров. И невольно начинаешь притормаживать. Если проводится ремонт, такой светофор переключается часто и неизбежно снижает скорость потока перед опасным участком.

А что у нас в подобных случаях? Знак, предупреждающий о ремонте, установленный на обочине на высоте полутора метров. От которого толку совсем немного – многие водители его попросту не видят. Ведь он же не подсвечивается. А в России, как известно, почти полярная ночь, когда солнца вообще практически не видно, длится несколько месяцев… Вот и риск ДТП в несколько раз выше, чем у американцев. Что мешает скопировать и начать производство подобных мобильных светофоров у нас? Они же совсем простые! Такие легко выпускать даже где-нибудь в Нигерии или Зимбабве. При этом в нашей стране простаивают целые заводы. Опять неинтересная чиновникам «малобюджетка»? Мелочевка?

Но именно такие малобюджетные решения весьма эффективно спасают жизни иностранцев. Каждый день. Из года в год. Статистика это красноречиво фиксирует. А наши борцы за безопасность на дорогах снова и снова требуют дополнительных бюджетов и новых мегапроектов, а получив желаемое, игнорируют столь важные для всех нас «мелочи». Те, что ценою в реальные жизни.

