Не товар – услуга. Такое будущее ждет личные машины, если верить смелым прогнозам прогрессивных менеджеров автомобильной индустрии. Чем нам, в России, это грозит?

Если все народное – значит все ничье. Что домой утащено – только то твое. Эта хулиганская поговорка советских времен хлестко отражает психологию типичного человека, воспитанного в эпоху диктатуры пролетариа­та. Не время разбираться, плохо это или хорошо, важно другое: быт громадного государства на протяжении почти всего ХХ века выпукло иллюстрирует истину, которой любят оперировать спецы по борьбе с депрессиями. Дескать, чтобы понять истинную ценность чего-либо, надо этого лишиться. И чем активнее людям внушали, будто кругом все общественное, тем сильнее становилась у них тяга к личному, персональному. Своя квартира, своя дача, своя машина… Как гордо это звучало.

Безусловно, дефицит товаров, повышающих уровень жизни, резко поднимал их ценность в обществе. Но мне видится, дело не только в банальной меркантильности. Собственность подразумевала определенную независимость от системы. В плане частных машин, например, свободу передвижения – поездок в отпуск на море или на дачу с целью притащить оттуда припасы на зиму, сэкономив на магазинах. Вот почему прагматичный советский гражданин рос крепким хозяином, несмотря на пропаганду. И когда руины СССР похоронили под собой еще и «железный занавес», мы быстро совпали в автомобильных желаниях с обитателями капиталистического Запада. Только нужда заставляла жителей теперь уже России ездить на «Волгах» да «Жигулях» – иномарки давали и лучший комфорт, и скорость, и точную специализацию по задачам.

Не обошла стороной бывших советских октябрят и глобальная теория Штрауса и Хау. От условного поколения Y к поколению Z мы опять же в ногу с другими странами пришли к обществу потребления, цифровых технологий, Интернета. Странно винить автопроизводителей в выпуске «одноразовых» машин, когда клиентам стали не нужны двигатели-миллионники и выносливость танка. Поездил – поменял, как старую микроволновку, не разбираясь во всяких там системах впрыска и замене тормозных колодок в гаражных условиях. А раз личный автомобиль в сознании масс де-факто перешел в разряд бытовой техники, то и сопутствующие вопросы стали восприниматься как нелепое обременение – налоги, страховки, запчасти, парковки… Ненужные сложности!

На волне таких настроений взлетел каршеринг, задумались и автопроизводители. Решением с их стороны стала так называемая подписка. Своего рода долгосрочная аренда: через мобильное приложение заказываешь машину на неделю, месяц, год, платишь по тарифу, а после меняешь на свежую модель. Не факт, что на круг выйдет дешевле собственного транспорта, зато вроде бы удобно. Вот только еще толком не запущенный в России сервис уже ополчил против себя хранителей традиционных ценностей. Претензий две. Первая – возвышенная: автомобильная культура умирает, ценить инженерное творчество некому, обществу грозит техническое невежество. Вторая – приземленная, основанная главным образом на опыте каршеринга: не свое – не жалко. Можно парковать абы как, опасно «вышивать» в потоке, экономя секунды аренды, ездить пьяным…

Нюансы и правда есть, как у всего нового. А вот социальная опасность машин по подписке даже мне, воспитанному в папином гараже, кажется преувеличенной. Например, манера вождения. Не обращали внимания, что даже гаишники начали уделять больше внимания прокатным машинам? Не дремлют и компании – ставят видеорегистраторы, накапливают статистику нарушений, наказывают рублем и блокировками тех, кто плюет на Правила. Эффективность подобных мер – вопрос времени и опыта. В итоге отморозки за рулем арендованной техники станут исключением, ведь терпеть их бизнесу невыгодно. Тем более когда речь идет о сервисах подписки и на кону в том числе репутация автопроизводителей. Уже сейчас они сообщают, что доступ предоставят лишь достойным водителям с хорошей кредитной историей и отсутствием иных черных пятен в биографии.

Есть надежда, что и любовь к технике не исчезнет, пусть и перейдет в другую плоскость. Помню, лет 10–15 назад эксперты забили тревогу – «цифровой» молодежи машины больше не интересны. Но тот же каршеринг на практике поставил теорию под сомнение. Во всяком случае, в Москве уже образовались целые сообщества, которые охотятся на нестандартные, редкие автомобили сервисов поминутной аренды, едут специально за ними на другой конец города, изучают, делают обзоры. Это ли не проявление «четырехколесной» культуры? То, что раньше было только мечтой (ведь крутую тачку надо купить), стало вдруг доступным.

И еще важный момент – мы живем в огромной стране. Как-то на Колыме я услышал историю: перед Второй мировой геологи случайно обнаружили на задворках Чукотки племя аборигенов, не слышавших ничего о советской власти. Шамана незамедлительно назначили партийным вождем общины, но суть в другом – современные технологии от Москвы и Питера годами, если не десятилетиями, могут распространяться по нашей необъятной территории. Так что отсеять вредное и неудобное общество успеет. К тому же подписка не отменит традиционное владение машиной, став лишь еще одной альтернативой. Так почему бы нет?