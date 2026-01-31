Чем манят и отталкивают машины ранее привычных брендов?

Доля некитайских автомобилей на российском рынке ощутимо растет и уже достигла 9%, или более 90 тысяч автомобилей за 10 месяцев текущего года

Эта доля резко обрушилась в 2022 году, и дальше казалось, что автомобили из Поднебесной будут только наращивать свое присутствие. Причем подобная динамика характерна не только для России. У себя на родине китайские марки уже превзошли привычные бренды. Да что там Азия, в Великобритании китайские марки контролируют 12%. И на подходе локальные сборочные заводы в Европе, которые позволят обойти достаточно высокие таможенные пошлины, сдерживающие китайский натиск.

Отсюда еще интереснее найти ответ на вопрос, почему же мы все чаще отказываемся от китайских марок? Лидирующие позиции среди привычных брендов вполне ожидаемо занимает Toyota — легенды о надежности японцев в этом очень помогают. За 10 месяцев с начала года в России продано больше 21 тысячи таких машин. А вот второе место BMW удивляет, в немецкой тройке баварцы обычно уступали Mercedes, а сегодня они вдвое опережают своих прямых конкурентов. Автомобили BMW выбрали больше 12 тысяч покупателей, тогда как компания Mercedes смогла продать лишь 6800 машин. Audi только на десятом месте — 2800 автомобилей. И тут снова можно говорить о силе бренда. BMW всегда делала ставку на активных водителей, а им китайцы ничего интересного пока не предложили. А комфортабельных альтернатив Mercedes на рынке огромное количество. Массаж и пневмоподвески давно стали нормой для китайских кроссоверов, которые вдвое дешевле автомобилей из Штутгарта.

По сравнению с прошлым годом продажи Hyundai и Kia просели практически вдвое — их покупатель чаще выбирает умом, а не сердцем. И тут официальные «китайцы» с обилием «теплых» опций, длинной гарантией и выгодными кредитами постепенно переманивают клиентов из салонов серых дилеров в свои красивые шоурумы. Ну и часть аудитории ушла к марке Solaris, которая продает машины, очень похожие на корейские.

Не смущает покупателей «некитайцев» даже тот факт, что около половины подобных машин собрано именно в Поднебесной.

Ну а самый главный фактор, который помог росту этого сегмента рынка, конечно же, цены. Смена поколений у популярных кроссоверов Toyota RAV4 и Mazda CX5 привела к небывалым распродажам у китайских дилеров. Эти машины сейчас можно купить у них по цене от 1,5 миллиона рублей. Добавьте к этому таможенные платежи и стоимость доставки — и получится прямая альтернатива китайским кроссоверам близких габаритов и мощности. Разумеется, «японцы» будут без официальной гарантии и значительно более бедные по оснащению. Но у них атмосферные моторы, а у Mazda двигатель еще и меньше 160 л.с., плюс классический автомат.

Ну кто вместо проверенного временем «японца» выберет «китайца»? Уверен, так бы сделало большинство, но возникает одна проблема. Привлекательные цены получаются только при покупке машины на физлицо, что позволяет сэко­номить 660 тысяч рублей на утильсборе. Схема легальная, однако есть пара нюансов. Покупатель должен заказывать автомобиль и ждать его от 30 до 60 дней, и тут возникают ощутимые риски. Либо поставщик должен за свои деньги купить машину, которая изначально оформлена на физлицо, либо покупатель оплачивает автомобиль заранее и надеется на добросовестность логистов.

Обычно такими поставками занимаются достаточно скромные компании, судиться с которыми в случае их банкротства будет довольно сложно. Но это справедливо именно для относительно доступных машин. Покупатели престижных Land Cruiser и премиальных «немцев», как правило, выбирают более комфортную схему покупки, когда автомобиль уже находится в России и за него уплачен коммерческий утильсбор. Если цена переваливает далеко за 5 миллионов рублей, экономия не стоит возможных рисков. Именно поэтому как раз в премиальном сегменте позиции автомобилей из КНР еще нельзя назвать доминирующими.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора